Milla osti vanhan mökin ja remontoi sen vuokrauskuntoon – 13 000 euron jälkeen sisä- ja ulkotilat ovat täysin muuttuneet

Mullistavin muutos oli ikkunoiden vaihtaminen uusiin.

Hankkisiko sijoitusasunnon vai mökin, jota voisi käyttää itse ja vuokrata muina aikoina ulkopuolisille?

Vuoden 2020 lopussa porilainen Milla Lehtonen päätyi jälkimmäiseen ratkaisuun. Yrittäjänä työskentelevä nainen haaveili lisätienesteistä, ja lopulta vuokrakäyttöön sopiva mökki löytyi Satakunnasta, pienen järven rannalta.

Vaadittiin kuitenkin useamman viikonlopun lisätyöt, että 30 vuotta vanha rakennus pihoineen oli Millan mieleisessä vuokrauskunnossa.

Mökki on 30 vuotta vanha, eikä Milla tiedä sen tarkkaa neliömäärää. Alakerrassa on keittiö ja ruokailutila sekä sauna. Tältä alakerta näytti ennen muutosta.

Hyvää lähtötilanteessa oli, että avokeittiöllä, ruokailutilalla, nukkumaparvella ja saunalla varustellun mökin kaikki pinnat olivat moitteettomassa kunnossa.

– Lisäksi mökki oli juuri sähköistetty, ja siihen oli laitettu jo aiemmin lattialämmitys, Milla kertoo.

Erityiseksi projektin tekivät mökin katto ja lattiat. Ne olivat eksoottisen näköistä sokerivaahteraa, josta Milla ei kuitenkaan halunnut luopua.

Mökissä on nyt pieni, valkoinen keittiö. Muurin Milla vaalensi valkoisella muurimaalilla.

Uusien huonekalujen värit ovat saaneet inspiraationsa ympäröivästä luonnosta.

Milla kaipasi mökkiin ajankohtaisempaa ja raikkaampaa ilmettä. Remonttiohjelmista tuttu täysvalkoinen tai -harmaa ilme ei kuitenkaan tullut kysymykseen.

– En missään nimessä halunnut peittää puupintoja. Pelkästään sillä, että vein vanhat mäntykalusteet pois ja toin tilalle uusia kalusteita, ilme raikastui tähän päivään.

Sisustuksessa käytettyihin väreihin Milla haki inspiraatiota ympäröivästä luonnosta, kuten harmaasta kalliosta sekä vehreästä jäkälästä ja havumetsästä.

– Vaihtelemme värejä vuodenaikojen mukaan. Kesällä tuomme sisälle raikkaampia värejä, kuten akvarellimaista kukkakuosia, talvella mukana on valkoisia poron- ja lampaantaljoja.

Erityistä mökissä on, että sen lattiat ja katto ovat sokerivaahteraa. Mökissä on lisäksi ripaus erämökkitunnelmaa, mutta vain pieninä ripauksina. Sarvivalaisin on hauska yksityiskohta.

Puupinnat ja uudet kalusteet tekevät yleisilmeestä raikkaan.

Ajatus oli, että mökkiin saisi jäädä eräänlainen erämökkitunnelma nykyaikaisella twistillä.

– Enää mökkejä ei sisusteta täyteen tietyn teeman mukaista tavaraa, vaan hienovaraiset viitteet riittävät. Meillä on esimerkiksi sarvivalaisin, mutta sen parina on moderneja valaisimia.

Huonekalujen lisäksi Milla uusi mökin saunan kiukaan ja pienen keittiön. Keittiön pöytätasona on Millan vanhan myymälän tiski, ja keittiönkaapit ovat Ikeasta. Muuri sai päälleen valkoisen muurimaalin.

Mullistavaksi muutokseksi Milla kutsuu mökin ikkunoiden vaihtoa uusiin. Kirkkaiden lasien ansiosta mökki on nyt paljon valoisampi.

– Ikkunoiden vaihto sujui käden käänteessä. Teimme remonttia yhdessä mieheni kanssa.

Ulkona on kookas terassi.

Metsän laidassa on kota.

Ulkona uusi terassi, huussi ja kota

Ulkona Milla ja puoliso siistivät pihan yleisilmettä, rakensivat metsän laitaan kodan ja mökin viereen terassin paljuineen.

Paikallinen ammattilainen hoiti rannan ruoppauksen. Rantaan tuotiin myös uutta hiekkaa ja soraa.

Ranta on siistitty. Taaempana uusi terassi ja palju.

Piharakennukseen Milla mahdutti kuivikekäymälän.

Yksi paikan kruununjalokivistä on kuivakäymälä, jonka Milla mahdutti ulkorakennukseen.

– Aiemmin en voinut astua vessaan jalallanikaan, sillä WC-pöntön virkaa toimitti öljytynnyrin puolikas.

Käymälän sisustuksessa Milla on suosinut nurkista löytynyttä sisustustavaraa. WC:n allas on metallivati, joka on käsitelty venelakalla. Pöytätasona on vanha keittiönpöytä, jonka Milla on sahannut mitoiltaan sopivaksi.

WC:n allas on metallivati, joka on käsitelty venelakalla. Pöytätasona on pala vanhaa keittiönpöytää.

Vaaleassa tilassa on hempeää mökkitunnelmaa.

Ulko-ja sisäremontin kokonaishinnaksi ilman huonekaluja ja sisustustuotteita tuli noin 13 000 euroa.

Töitä pariskunta teki kevättalvena erissä, lähinnä viikonloppuisin oman jaksamisen mukaan.

– Keittiön purkamiseen meni päivä ja mökin kalustamiseen toinen. Eniten aikaa, yhteensä pari viikkoa, meni varaston rakentamiseen ja WC-tilan luomiseen. Terassin rakentaminen oli viimeinen rutistus. Sen rakentamiseen meni muutamia päiviä.

Työn jakaminen paloihin onkin Millaan mukaan remontoijan tärkein taito. Liian isoa palaa ei kannata haukata kerralla.

– Suosittelen miettimään ensin tarpeet mökin toimivuuden kannalta ja etenemään huone kerrallaan priorisoiden.

Mökkiä vuokraaville hänellä on toinenkin vinkki.

– Tärkeintä on satsata hyviin petivaatteisiin ja vuoteisiin. Se vaikuttaa viihtyvyyteen tosi paljon. Itse ostimme vuodevaatteet hotellitarviketukusta. Näin saimme vuoteisiin myös vuokramökillä tarvittavat hygieniasuojat.