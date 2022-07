Villen tummanpuhuva kylpyhuone on kaikkea muuta kuin tavallinen – näin paljon se maksoi

Ennen remonttia kylpyhuone oli alkuperäisessä asussaan. Valkoinen, kylpyammeen täyttämä tila oli koruton, joten muodonmuutos spa-tunnelmaa henkiväksi luksuskylpyhuoneeksi on ilmeinen.

Ville Lehvonen remontoi Kalliossa sijaitsevan kaksionsa. Remontin jalokivi on kylpyhuone, jossa on ylellistä spa-tunnelmaa.

Valokuvaaja Ville Lehvosen kylpyhuone 1930-luvun kerrostalokaksiossa Helsingin Kalliossa on kuin palanen maailmalta tuttuja eksoottisia kylpylöitä. Kahden neliön kokoisessa pesutilassa katse kiinnittyy aaltoilevaan puupaneelikattoon, joka on saanut kaverikseen ylellisen kattosadettajan. Seinien laatat näyttävät väreilevän, kun valo osuu niihin tietystä kohtaa.

Kattosadettaja on kylpyhuoneen timantti.

Voisi kuvitella, että spa-tunnelmaa henkivä pesuhuone olisi saanut inspiraationsa Lehvosen kansainvälisiltä kuvausmatkoilta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä idea tarttui mukaan paljon lähempää, urbaanista Kalliosta.

– Sinisten laattojen väri löytyi erään seurakuntatalon julkisivusta. Samaa tyyliä löytyy myös 60–80-lukujen julkisista rakennuksista, Lehvonen kertoo.

Remontti valmistui muutamassa kuukaudessa

Kylpyhuoneen remontti valmistui viime vuoden lopussa taloyhtiön putkiremontin yhteydessä. Persoonallisen kylpyhuoneen toteuttivat pääosin ammattilaiset Lehvosen suunnitelmien mukaan. Osan töistä mies teki itse.

” Usein ajatellaan, että pienessä tilassa pitää olla valkoista, sillä se avartaa. Tummat värit tuovat kuitenkin pieneen tilaan syvyyttä.

Työhön meni kolme ja puoli kuukautta.

– Edellisen asuntoni kylpyhuoneen remontoin turvallisesti harmaalla, joten tällä kertaa remontti lähti täysin omat makumieltymykset edellä. En niinkään siis miettinyt, mitä mahdolliset tulevat asukkaat voisivat siitä ajatella.

Kylpyhuone ennen remonttia.

Aiempi, valkoinen ja koruton kylpyhuone muuttui remontissa persoonalliseksi.

Kulmalistoja ei ole, vaan Lehvonen jiirasi putkifirman laatoittajalle kaikki kulmalaatat kulmiin sopiviksi.

Perinteisten lattiakaivojen tilalla on kaksi ympäristöön sulautuvaa linjakaivoa.

Korkea kaakelipöytä, jonka alle Lehvonen on saanut mahdutettua pyykinpesukoneen, on miehen omin käsin tekemä. Inspiraation siihen hän sai kuvausmatkalla Marokossa.

Käsienpesualtaan hanat ovat puolestaan messinkiä, joka patinoituu ajan saatossa kauniisti.

– Tietynlainen rosoisuus on mieleeni. Kaiken ei tarvitse näyttää kliiniseltä ja viimeistellyltä, Lehvonen huomauttaa.

Lopputulos on ylellinen – ja yllättävän tilava.

Tilantuntua tuo 30-luvun asunnon liki kolmen metrin huonekorkeus. Kylpyhuoneessa ammattilaiset joutuivat tosin madaltamaan kattoa hieman putkien kattovetojen vuoksi.

Ville Lehvonen on satsannut kylpyhuoneen valaistukseen.

Toinen väärinkäsitys on, että värit olisivat kylpyhuoneessa jotenkin erikoisia. Maailmalla tummanpuhuvat pesutilat ovat täysin tavanomaisia, ja Suomessakin niitä näkee yhä enemmän.

– Sisustuksessa näkee nyt tosi paljon 60-90-lukua. Neutraaleilla väreillä on toki helpompaa miellyttää isoja massoja, mutta sanoisin, että suhde värien käyttöön on muuttumassa.

Tämän remontti opetti

Lehvosen kylpyhuoneen remonttiin meni taloyhtiön osakkaille tulleen putkiremontin hinnan lisäksi 11 908 euroa.

Kustannukset: ★Kylpyhuoneen ylimääräiset muutostyöt taloyhtiön putkiremontin yhteydessä 6 000 euroa. (sis: sisäänrakennettavan suihkun ja wc:n asennus sekä kotelointi. Lisäksi kattosadettajan ja lattiakaivon asennus) ★Materiaali ja kalustohankinnat 5 908 euroa.

Lehvonen muistuttaa, että remontoijana hän suosii pihistä ja panosta -ajattelua.

– Kylpyhuone oli selkeästi tässä asunnossa se rahakkain panostus, koska halusin pieneen kaksioon jotain spesiaalia, spa-tunnelmaa. Vastaavan voi varmasti halutessaan toteuttaa pienemmälläkin rahalla.

Rahaa toki myös säästyi, sillä Lehvonen etsi osan kylpyhuoneen materiaaleista poistomyynneistä. Tällainen oli esimerkiksi käsienpesualtaan alle sijoitettu pesukone. Sen sai puolet halvemmalla, koska näytekappaleessa oli lommo kyljessä. Kauneusvirheen Lehvonen piilotti kulmaan.

Suurin yllätys oli, ettei asbestin poistoon mennyt niin paljon kuin voisi kuvitella.

– Tällä kertaa työhön vain meni puolitoista vuorokautta. Jos pinta ja kiinnitys on sellainen, ettei asbesti lähde helposti pois, hinta voi nousta.

Linjakaivot sulautuvat ympäristöön.

Lehvonen kutsuu kylpyhuoneen remonttia henkisesti korjaavaksi kokemukseksi, sillä aiemman asunnon remontti oli kaikin tavoin stressaavampi. Silloin remontti viivästyi vuodella, ja pienimmistäkin yksityiskohdista, kuten linjakaivon asentamisesta, joutui vääntämään taloyhtiön ja urakoitsijan kanssa.

” Työmaavalvoja oli tarvittaessa paikalla, urakoitsija vastasi viesteihin aina ajoissa ja kaikki meni muutenkin tosi hyvin.

Tällä kertaa remontti myöhästyi jälleen, mutta vain kahdella viikolla. Viivästys johtui pääosin koronapandemian aiheuttamasta materiaalipulasta sekä rikkinäisenä saapuneesta wc-pöntöstä, jonka tilalle piti tilata uusi.

Sinisten laattojen väri löytyi erään seurakuntatalon julkisivusta.

Lehvonen uskoo, että aikataulussa pysyttiin hyvin, sillä taloyhtiö valitsi urakoitsijaksi pienen yrityksen.

– Työmaavalvoja oli tarvittaessa paikalla, urakoitsija vastasi viesteihin aina ajoissa ja kaikki meni muutenkin tosi hyvin. Iso plussa oli, että katselmukset pidettiin useasti paikan päällä. Aiemmassa remontissa ne olivat harvassa, ja monesti viestintä takkuili tai viesteihin ei reagoitu.

"Mikä tunnelma!”

Kaunis kylpyhuone on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa Lehvonen on julkaissut kuvia lopputuloksesta.

Moni on kiitellyt sinistä laatoitusta ja kattosadettajaa, joka luo huoneeseen ylellisen tunnelman.

– Muutama on ihmetellyt, miksi pöytätaso on niin korkealla. Ratkaisu on tehty tilan säästön takia, sillä näin alle mahtuu pyykinpesukone. Itse olen 180 senttiä pitkä, joten minulle pesuallas on sopivan korkuinen.

Kuvaavimmat kiitokset tiivistyvät seuraaviin palautteisiin:

”Täydellistä! Mikä tunnelma!”