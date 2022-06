Marin ja Miian mökillä on jopa kolme saunaa, mutta yksi on yli muiden – suomalaiset esittelevät tunnelmalliset mökkisaunansa

Onko tämän kesän ihanin mökkisauna savusauna, mummon mökkisauna vai modernimpi rakennus? Suomalaiset esittelevät rakkaat löylyhuoneensa.

Jos onni asuisi jossakin, asuisi se todennäköisesti suomalaisessa mökkisaunassa. Kun lämpö hivelee ihoa ja koivuvihta tuoksuu, rentoutuminen on täydellistä.

Mökkisaunat hivelevät myös esteettistä silmää. Sekä modernimmat rakennukset että perinteisemmät savusaunat ovat upeita.

Kysyimme suomalaisilta mökkeilijöiltä, mikä heidän mökkisaunoissaan on parasta. Näin he vastasivat.

Savusauna joen varrella

Siskokset Mari Huvi ja Miia Lindroos saunovat kolmen sukupolven voimin Tampereen Teiskossa, Kiimajoen varrella. Mökkitontilla on kolme saunaa, joiden tyyli on rustiikkinen ja luonnonläheinen.

Paikan helmi on savusauna, johon kuuluvat myös terassi ja savupirtiksi ristitty takkahuone.

Mari Huvi kertoo, että savusaunassa pyritään rentoon tunnelmaan.

– Pientä hassuttelua saa olla. Välillä voivat kunnon ukot ja akat laittaa laukut naulaan ja nostaa vaikkapa skumpat savusaunan lämmössä.

Savusaunan tyyli on rento. ”Välillä voivat kunnon ukot ja akat laittaa laukut naulaan ja nostaa vaikkapa skumpat savusaunan lämmössä”, Mari Huvi kertoo.

Savusaunassa on perinteistä tunnelmaaa.

Marin ja perheen mökkisaunassa parasta on sen sijainti luonnon helmassa.

– Se on kuin seuraisi Avaraa luontoa livenä, kun saukko jahtaa telkänpoikasta pitkin jokea, Mari kertoo.

Kolmen sukupolven oleilu yhdessä ja saunominen sujuvat sulassa sovussa. Jokin kolmesta saunasta lämpiää melkein joka päivä, kun mökkiläiset ovat paikalla.

– Ehdottomasti paras savusaunan lämmittäjä on isämme. Häneltä yritämme ottaa oppia saunan lämmitykseen. Savusaunaa lämmitetään pitkään ja hartaasti, ja myös saunomme pitkään ja hartaasti. Siksi se on niin upeaa.

Mari Huvin ja Miia Lindroosin saunakuvia voi seurata Instagramissa tilillä @meidan_virela.

Isän omin käsin tekemä

Tanja Pollari saunoo mökillään Etelä-Pohjanmaalla. Mökkisauna sijaitsee virtaavan joen varrella, ja sen on rakentanut Pollarin isä Mauno vuonna 1994.

– Lapsuudesta asti olen kuullut tarinaa, että isä on vaihtanut vanhat hirret kahteen kossupulloon. Mutta äiti ja isä aina hymyilevät tarinaa kertoessaan, joten en tiedä jutun todenperäisyyttä.

” Sauna on isäni taidonnäyte. Minulle on tärkeää, että olen saunonut täällä itse lapsena.

Se ainakin on totta, että hirret ovat peräisin vanhasta jyväaitasta. Saunassa on myös halkaistua kelopuuta ja tuppilautaa.

Sauna on Tanjan isän Maunon tekemä.

– Tykkään hirveästi tämän saunan löylyistä ja kauniin rouheasta ulkokuoresta. Minulle on tärkeää, että olen saunonut täällä itse lapsena, ja nyt saan nauttia saunasta oman perheeni kanssa, Tanja kertoo.

Sisätiloissa on panelointi.

Tanjan saunakuvia voi ihailla Instagramissa tilillä @juskairmeli.

Katse järvelle

Jukka Kamrat on rakentanut Kyrösjärven saaressa sijaitsevan saunansa vanhasta ja uudesta hirrestä. Saunan lauteet ovat tilavat, ja niihin on käytetty haapalankkua, joka kiertää saunan kolmella sivulla.

– Ajatuksenani oli rakentaa perinteinen savusauna ja liittää siihen katettu hirsinen oleskelutila, jonka järvenpuoleinen seinä on avoin. Oleskelutilassa on tulipaikka.

Jukka Kamrat on rakentanut saunan itse vanhasta ja uudesta hirrestä.

Tätä suomalaisempaa näkyä on vaikea kuvitella. Sauna sijaitsee järven vieressä.

Sauna lämpiää aina, kun perhe on mökillä.

– Parasta saunassa ovat hyvät, pehmeät löylyt ja oleskelutilasta avautuvat järvimaisemat.

Jukan saunaa voi ihailla Instagramissa tilillä @nanni_liini.

Palju, sauna ja terassi Lappajärvellä

Etelä-Pohjanmaalta Lappajärvellä sijaitsee Tarja Parkkisen ja perheen mökkisauna.

– Kyseessä on perinteinen hirsisauna, jonka olemme rakentaneet miehemme kanssa kahdestaan. Saunasta halusimme mustan, ja vastapainoksi pukuhuone on vaalea. Saunassa on kuitenkin isot ikkunat, joista luonnonvalo pääsee sisälle, Tarja kertoo.

”Saunasta halusimme mustan, ja vastapainoksi pukuhuone on vaalea”, Tarja kertoo.

Viime kesänä Tarja rakensi puolisonsa kanssa saunan ympärille terassin.

Kokonaisuuden kruunaa palju, jonka perhe otti käyttöön pari kesää sitten. Viime kesänä Tarja rakensi puolisonsa kanssa saunan viereen terassin.

– Mökkikautemme kestää keväästä pitkälle syksyyn, ja sekä sauna että palju lämpiävät jokaisena mökkipäivänä. Me vanhemmat nautimme saunan löylyistä, ja palju on erityisesti lasten suosikki.

Tarjan mökkisaunaa voi ihailla Instagramissa tilillä @villavalkea.

Savusauna järven rannalla

Leena Laurosen mökkisauna sijaitsee Vesannolla, Vesantojärven rannassa. Leenan puoliso on rakentanut savusaunan vanhasta hirsirakennuksesta.

– Sauna lämpiää aina, kun jaksamme ja ehdimme ryhtyä lämmitysprosessiin. Saunomme useita kertoja kesässä, mutta emme joka viikko, Leena kertoo.

Savusauna on tehty vanhasta hirsirakennuksesta.

Saunassa on varsinaisen saunan lisäksi pieni pukuhuone ja terassi.

– Saunassa on parasta löylyt, mutta tykkäämme lisäksi siitä että vanha kaunis hirsirakennus on otettu hyötykäyttöön.

Leenan mökkisaunaan voit tutustua myös Instagramissa tilillä @lauronenleena.

Nostalgista mummon mökki -tunnelmaa

Tiiamari Turusen mökillä Kymenlaaksossa saunotaan perinteiseen tyyliin. Mökkisauna sijaitsee rintamamiestalon pihalla. Paikka on ollut aikoinaan pieni maitotila.

” Mökkisaunassa on nostalgista mummonmökin tunnelmaa.

Saunaan ei tule vettä, vaan saunojat ottavat sitä sadevesitynnyristä tai kaivosta.

Mökkisauna on perinteinen, ja siksi niin ihana.

Tiiamari ei unohda saunoessa vihtaa.

– Vuosien saatossa isäni on remontoinut saunaa, mutta lattia on vanha betonivalu. Varpaittemme hyvinvoinnin tähden lattiaa peittävät pukuhuoneen puolella räsymatot. Pöytäliinoissa on omenoita ja verhot ovat virkattua pitsiä. Mökkisaunassa on nostalgista mummonmökin tunnelmaa.

Tiiamarin mökkisaunaa voi ihailla Instagramissa tilillä @tiiamaria.