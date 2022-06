Ethän kuumenna kotiasi entistäkin tukalammaksi – nämä virheet voivat tehdä asunnostasi helteellä pätsin

Jopa television katselu voi kuumentaa asuntoa. Myös siirrettävä ilmanvaihtolaite voi väärin käytettynä tehdä kodista entistä kuumemman.

Juhannusreissu on takana päin, ja palaamme kotiin keskellä kesän kuumimpia helteitä. Sisällä asunnossa odottaa ennen kokematon pätsi. Lämpötila on kohonnut, sillä olemme unohtaneet vetää verhot ikkunoiden suojaksi. Aurinko on paahtanut sisälle monta päivää putkeen.

Tämä on vain yksi virheistä, joita kodin viilennyksen kanssa voi tehdä. Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos ja Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaa kertovat, mitä toimia kannatta välttää, jos ei halua kuumentaa kotiaan helteillä turhaan.

1. Tuuletat väärin

Tuulettaminen auttaa tukalassa helteessä, mutta vain silloin, kun se tehdään oikein. Tuulettaa kannattaa siis silloin, kun ulkona on viileämpää kuin sisällä. Jos tuuletus on pakollista päivällä, tulee se tehdä varjon puolelta.

– Yön viileyttä tuuletuksessa kannattaa hyödyntää. Samalla kannattaa pyrkiä saamaan aikaan ristivetoa. Ristivetoa voi vielä tehostaa tuulettimella, joka laittaa ilman tehokkaasti liikkeelle, Marjomaa kertoo.

Lindroosin mukaan tuuletukseen saa lisää tehoa avaamalla ikkunoita kodin eri kerroksista.

– Tällöin ilma alkaa lämmetessään virrata, Lindroos vinkkaa.

2. Pidät sähkölaitteita turhaan päällä

Kotinsa voi kuumentaa vahingossa kuumaksi pätsiksi aivan tavallisia kotitöitä tekemällä. Marjomaa muistuttaa, että ruoanlaitto, saunan lämmitys, silittäminen, puuhellan ja kaasulieden käyttö sekä valaistuksessa jo marginaalisemmat hehku- ja halogeenilamput kuumentavat hellekotia entisestään.

– Melkeinpä kaikki talossa kulutettu sähkö lämmittää taloa. Laita kaikki sähkölaitteet pois, joita ei tarvita. Esimerkiksi iso televisio tuottaa paljon lämpöä, samoin pelitietokoneet tai pelikonsolit, kertoo puolestaan Lindroos.

Silittäminen sekä uunin ja saunan lämmitys kannattaa kenties jättää viileämmälle säälle.

3. Unohdat laittaa ilmanvaihdon kesäasentoon

Koneellisen ilmanvaihdon huoltotyöt vaihtelevat laitteen iästä ja mallista riippuen. Ethän siis ole unohtanut säätää etenkään vanhemmista laitteista löytyvää kesäasetusta päälle? Oikea asetus takaa, että tuloilman esilämmitys on pois päältä.

– Samalla kannattaa katsoa, että lämpöpatterit eivät ole jääneet päälle. Termostaatti voi olla epäkunnossa, jolloin patteri lämpenee ympäristön lämpötilasta riippumatta, Marjomaa kertoo.

Lattialämmitys kannattaa pitää päällä pienemmällä niissä tiloissa, joissa pintojen tulee kuivua. Mukavuuslattialämmityksen voi joissain tilanteissa laittaa hetkellisesti pois päältä kuumimman helteen aikaan.

Lue lisää: Näin teet kodin keväthuollon – ohjeet raitisilmaventtiileiden, rasvasuodattimen ja lämmityksen säätöön

– Lämpimän veden kierron pysäyttämistä voi harkita, mutta sitä ei kannata sulkea koko kesäksi vaan ainoastaan tukalampien helteiden ajaksi, jotta märkätilojen lämmitys ei pysähdy ja synny kosteusvaurioita, Lindroos kertoo.

4. Valitset vääränlaisen laitteen

Kotia voi viilentää ilmalämpöpumpulla, siirrettävällä ilmastointilaitteella tai tuulettimella, joka saa huoneilman liikkeelle, mutta ei varsinaisesti alenna sisälämpötilaa. Kun lämpö poistuu ihon pinnalta nopeammin, tukala olo kuitenkin helpottuu.

Tuuletin ei varsinaisesti alenna sisälämpötilaa. Kun lämpö poistuu ihon pinnalta nopeammin, tukala olo kuitenkin helpottuu.

Erityisesti siirrettävää ilmanvaihtolaitetta hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota, että se sopii omaan kotiin.

– Tarkista, että poistoilmaputki mahtuu esimerkiksi tuuletusikkunan tai oven välistä ulos ja että sen voi kiinnittää hyvin paikoilleen. Jos putki luiskahtaa sisälle, laite puhaltaa kuuman ilman huonetilaan. Tästä seuraa, että laite käy tauotta ja puhaltaa kuuman ilman sisätilaan, Marjomaa kertoo.