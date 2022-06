Koivua pidetään parhaana polttopuuna, mutta sen käyttöön liittyy saunassa riski

Asiantuntijat kertovat vinkkinsä puusaunan lämmittämiseen.

NYT Suomessa saunotaan urakalla. Juhannussaunan lämmittämisessä kannattaa muistaa muutama perussääntö.

Jos mökillä on puusauna, saunanlämmityksessä on hyvä panostaa vähäpäästöisyyteen. Noin puolet Suomessa syntyvistä pienhiukkasista on peräisin kotitalouksien puunpoltosta. Kiukaiden osuus näistä päästöistä on merkittävä, kertoo tiedotteessa Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

– Kun opettelee sytyttämään puukiukaansa oikeaoppisesti, päästöt vähenevät merkittävästi. Tärkeintä on, että polttaa tulipesässä vain kuivaa puuta eikä lainkaan roskia. Märkien puiden ja roskien poltosta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja PAH-yhdisteitä, jotka ovat terveydelle haitallisia, kertoo tiedotteessa HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä.

Huonossa puunpoltossa hiukkaspäästöt ovat moninkertaisia hyvään polttoon verrattuna. Savun väri kertoo palamisen puhtaudesta. Mitä tummempi savu, sen korkeammat ovat päästöt.

Hyviä sytykkeitä ovat puutikut, pieni määrä tuohta ja puupohjaiset sytytyspalat, vinkkaa HSY.

Näiden viiden vinkin avulla saunot hiukkasen puhtaammin:

Ota vanhat tuhkat pois. Käytä ensin pieniä ja kuivia puita, jotta puut syttyvät nopeasti. Hyviä sytykkeitä ovat puutikut, pieni määrä tuohta ja puupohjaiset sytytyspalat. Polta vain kuivaa puuta. Älä koskaan polta roskia kuten kertakäyttöastioita, maitotölkkejä tai makkarapakkauksia. Polta puut useammassa erässä. Älä lado pesää täyteen. Lisää puita vasta liekkien hiipuessa. Hyvä palaminen tarvitsee riittävästi ilmaa. Säädä ilmaa kiukaan käyttöohjeen mukaisesti.

Sytytys alta vai päältä?

Ikuisuuskysymys puusaunaa sytyttäessä on, miten tulipesä sytytetään.

Ilta-Sanomille aiemmin haastattelun antanut Suomen Saunaseura ry:n lämmittäjämestari Ari-Pekka Paavola suosii puusaunan pesän sytyttämistä alta päin. Paavolan mukaan kyse on kuitenkin lopulta makukysymyksestä.

– Puiden tulee olla kuivia eivätkä ne saa täyttää pesää liikaa. Sopiva puun pituus riippuu pesän koosta, mutta esimerkiksi 30 senttiä pitkä puu on hyvä. Tuli palaa reippaasti, jos puut eivät täytä pesää kokonaan.

” Koivua pidetään yleensä parhaana polttopuuna, mutta jos saunassa polttaa pelkkää koivua, hormi nokeutuu nopeammin, mikä voi aiheuttaa nokipalon.

Pesän sivuille tulisi jättää tilaa niin, että sytyttäessä pesä on täynnä vain kolmanneksen osalta. Lämmitysmestari pitää saunassa jatkuvaa liekkiä ja lisää puita tasaiseen tahtiin. Hyväksi polttopuuksi sopii esimerkiksi koivu. Sytykkeenä Paavola suosii tuohta.

Harvian Saunatehtaan johtaja Vesa Vehmaa muistuttaa, että koivun polttamiseen liittyy kuitenkin riski. Koivua pidetään yleensä parhaana polttopuuna, mutta jos saunassa polttaa pelkkää koivua, hormi nokeutuu nopeammin, mikä voi aiheuttaa nokipalon.

” Myöskään maalatulla puulla, vanerilla, laminaatilla, kestopuulla tai muutoin kemiallisilla aineilla käsitellyllä puulla ei ole mitään asiaa saunan pesään. Niiden polttaminen nostaa palamislämpötilaa, mikä voi pahimmillaan jopa rikkoa kiukaan.

Ongelmatonta ei ole pelkän kuusenkaan käyttäminen, sillä se pihkaa pesän.

– Myöskään maalatulla puulla, vanerilla, laminaatilla, kestopuulla tai muutoin kemiallisilla aineilla käsitellyllä puulla ei ole mitään asiaa saunan pesään. Niiden polttaminen nostaa palamislämpötilaa, mikä voi pahimmillaan jopa rikkoa kiukaan. Myös päästöjen määrä nousee huomattavasti, Vehmaa kommentoi Ilta-Sanomille aiemmin.

Puusaunan pesässä kannattaakin Vehmaan mukaan polttaa sekapuuta, sillä se pitää hormin puhtaana.

Kokeile ovi auki -kikkaa

Kosteista löylyistä haaveilevat useimmat.

Ilta-Sanomien aiemmin jututtama Joni Helminen suosittelee kokeilemaan kikkaa, jossa sauna lämmitetään ovi auki. Näin löylyistä tulee hänen mukaansa kosteammat.

– Kerran testasin ovi auki -lämmitysmetodia ja taakse en ole enää katsonut. Kolmea eri saunaa lämmitämme, ja parhaimmat löylyt tulevat ovi auki lämmittäen, Helminen kehuu.

Saunan lämmittäminen ovi auki on tuttua myös Saunologia.fi-sivuston perustajalle ja Aalto-yliopiston ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun dosentille Lassi A. Liikkaselle. Suomen Saunaseura ry palkitsi Liikkasen vastikään vuoden Löylynhenki-palkinnolla.

Liikkasen mukaan jo savusaunoja lämmitettiin ovi auki. Näin kiuas saatiin kuumaksi, mutta sauna ei kuumentunut liikaa.

Kirjassaan Hyvien löylyjen salaisuus (Rakennustieto 2019) Liikkanen suosittelee kokeilemaan kikkaa myös nykyaikaisemmissa saunoissa.

– Erityisesti liian tehokkaan kiukaan kanssa tämä temppu voi olla ratkaiseva kunnollisten löylyjen saamiseksi. Löylyä antavat kiuaskivet lämpenevät, mutta löylyhuone ei muutu kuumaksi pätsiksi, Liikkanen kommentoi Ilta-Sanomille.

Kiuas voi olla liian tehokas muun muassa siinä tapauksessa, jos ison sähkökiukaan sijoittaa pieneen saunaan. Oikein mitoitettu kiuas lämmittää saunan noin 0,5–1 tunnissa, Hyvien löylyjen salaisuus -kirjassa vinkataan.

