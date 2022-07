Tämä on kotien uusi hittijuttu – suunnittelija Helena Karihtala kertoo, mitä korona muutti asumisessa

Takavuosien suosikkimissi, nykyinen sisustussuunnittelija Helena Karihtala on suunnitellut yhden Naantalin asuntomessujen kohteista.

Ex-missi Helena Karihtala on nykyään menestyvä sisustussuunnittelija.

Naantali

Heinäkuun puolivälissä alkavilla Naantalin asuntomessuilla on kohdetta jokaiseen makuun. Perinteisten omakotitalojen lisäksi kohteina on tällä kertaa myös vuokra-asuntoja. Messualue sijaitsee merellisellä Luonnonmaan saarella.

Kohteen numero 4 eli ”Auman” sisustuksesta on vastannut sisustussuunnittelija Helena Karihtala, jonka monet muistavat myös vuoden 1983 Miss Suomi -kilpailusta ja menestyksekkäästä mallinurasta.

Aivan uudenlaisesta projektista ei Naantalin asuntomessuilla ole kyse, sillä Karihtala on sisustanut messukohteita aiemminkin. Haastatteluhetkellä Kannustalon kohdetta ei ollut vielä myyty.

– Välillä näissä on ollut asukas tiedossa, välillä ei. Yleensä asunnot ovat menneet jo ennen messujen alkua kaupaksi, hän kertoo.

Karihtala suosii messukohteessa hillittyjä ja maanläheisiä värejä.

Kohteen tiskipöytä on kokonaan terästä.

Ilman asukasta oleva kohde on suunnittelijalle omalla tavallaan mukava projekti.

– Asukkaille on ihana tehdä suunnitelmia, ja se on minun perustyötäni. Mutta silloin, kun on julkinen kohde, saan toteuttaa kokonaisuuden oman maun mukaan ja tuoda kenties uusia näkökulmia, jotka voivat olla asiakkaan kanssa haasteellisempia.

Karihtala on sisustanut messukohteita aiemminkin.

Karihtala kertoo kädenjälkensä näkyvän niin, että sisustus on ajaton mutta henkii silti tätä päivää.

– Olemme kangasmetsän keskellä, joten olen tuonut luonnon värejä sisustukseen. Tässä on havun sammaleen vihreää, sikarinruskeaa, mustaa ja luonnonvaaleaa. Olen valinnut harmoniset ja hillityt värit, jotta kohde olisi helposti lähestyttävä sekä messukävijälle että tulevalle asukkaalle.

Erityiseksi kodikkaaksi helmeksi Karihtala nimeää keittiön ruokakomeron.

– Se on tämän päivän juttu. Korona ja sota näkyvät niin, että tänne on varattu kolmen päivän kuivavarasto ja koetettu saada se esille. Eli elämme hetkessä myös suunnittelun kanssa.

Ruokakomero on tämän hetken trendi sisustuksessa.

Karihtala on nähty suunnittelijana MTV:n T.i.l.a-ohjelmassa sekä ex-kihlattunsa Hjallis Harkimon neuvonantajana Diilissä vuonna 2009. Viime vuosina hän on esiintynyt harvakseltaan julkisuudessa. Hän on julkaissut myös kaksi sisustusaiheista kirjaa.

Karihtalan virallinen sukunimi on Karihtala-Koski, jonka hän otti käyttöön avioituessaan vuonna 2014.

Entä vieläkö ihmiset tunnistavat takavuosien missisuosikin?

– Kyllä minut tunnistetaan, Karihtala kertoo.

Naantalin asuntomessut avautuvat yleisölle perjantaina 15.7.