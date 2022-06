Löytyykö vintiltäsi tämä aarre?

Suomalainen klassikkovalaisin myytiin historialliseen hintaan – ja ostajia olisi jonoksi asti.

Lempääläläisen Huutokauppahuone Aleksin toimitusjohtaja Sami Taustila ei voisi olla tyytyväisempi.

Paavo Tynellin suunnittelema YK-valaisin myytiin nimittäin Huutokauppahuone Aleksin keväällä järjestämässä huutokaupassa historialliseen 16 600 euron hintaan.

Kyseessä on toiseksi korkein hinta, joka kyseisestä valaisimesta on koskaan huutokaupassa maksettu, tietää Taustila. Korkein valaisimesta maksettu hinta on ollut 18 953 euroa.

Sami Taustilan mukaan erityisesti ulkomaiset ostajat ovat kiinnostuneita Tynellin valaisimista.

Paavo Tynellin valaisimille onkin nyt kysyntää. Taustilalla on tilauksia jonoksi asti, ja YK-valaisimista ollaan valmiita maksamaan vähintään jo toteutuneita hintoja.

Taustilan mukaan erityisesti ulkomaiset ostajat ovat kiinnostuneita Tynellin valaisimista. Niitä myydään etenkin Italiaan ja Keski-Eurooppaan sekä myös Japaniin ja Yhdysvaltoihin.

Vielä muutama vuosi sitten Paavo Tynellin messinkisiä YK-valaisimia myytiin noin 6 000 euron hintaan eli 10 000 euroa halvemmalla kuin nyt. Valaisimien suosio onkin ollut viime vuosina räjähdysmäistä.

– Niiden design puhuttelee ihmisiä ja ne sopivat hienosti myös nykyaikaiseen sisustukseen, Taustila pohtii suosion syitä.

– Ne ovat harvinaisia, eikä niitä ole juuri maailmalla myynnissä. Suomesta niitä vielä saattaa löytyä, hän jatkaa.

Paavo Tynellin valaisimet menevät kaupaksi kunnosta riippumatta.

Huippuhintaan myydyt valaisimet ovat Taustilan mukaan olleet hyväkuntoisia, mutta eivät mitenkään erityisiä yksilöitä.

– Ajan patinaa on ollut, hän arvioi.

Valaisimet menevätkin toimitusjohtajan mukaan kaupaksi kunnosta riippumatta. Myös rikkinäiset valaisimet kelpaavat hänen mukaansa mainiosti.

– Pystymme korjaamaan niitä ja entisöimään niistä myyntikelpoisia.

YK-valaisimen lisäksi ostajia kiinnostavat Taustilan mukaan muutkin Tynellin klassikot. Esimerkiksi Morsiuskimppu-valaisimesta hänellä on jo useampi kansainvälinen tilaus.

– Nekin lähtisivät ulkomaille saman tien kovaan hintaan, jos sellainen jostakin löytyisi.