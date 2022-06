Hillitse itikkamäärää omalla pihalla – hyttysguru varoittaa yleisestä puutarhan koristuksesta: ”Hyttysiä sitten on”

Kesäillat, auringonlasku ja hyttyset. Oman pihan hyttysmäärää voi hillitä muun muassa poistamalla lammikot ja turvautumalla tuoksuviin yrtti-istutuksiin.

Moni on saanut tuntea nahoissaan hyttysten saapumisen tänä kesänä.

Kainuun Ely-keskuksen hyönteistutkija ja ”hyttysgurunakin” tituleerattu Reima Leinonen kertoo, miten hyttysiä voi yrittää pitää pois omalta pihalta.

1. Kuivata seisova vesi

Hyttyset munivat veteen, ja jos puutarhasta löytyy lammikoita, voi vain kuvitella, miten hyvin hyttysentoukat siinä viihtyvät. Aivan ensisijainen asia hyttystentorjunnassa onkin mahdollisuuksien mukaan kuivata pihan vesiastiat ja -lammikot.

– Aika monessa puutarhassa on koristelammikoita. Niiden kanssa on tehty tietoinen valinta, että hyttysiä sitten on, Leinonen toteaa.

Lammikoista riittää ”riemua” myös tulevina vuosina, sillä Leinonen kertoo hyttysnaaraiden munivan totuttuihin paikkoihin uudelleen ja uudelleen.

Kannattaa myös tarkistaa, ettei puutarhasta löydy seisovaa vettä esimerkiksi kastelukannuista tai sadevesiämpäreistä. Jos vesi ei vaihdu tarpeeksi usein, hyttyset innostuvat lisääntymään myös pienemmissä astioissa.

2. Pidä piha avarana

– Ei mitään pusikoita! Leinonen ohjeistaa.

Yksinkertainen tapa vähentää hyttysiä puutarhassa on pitää se mahdollisimman avoimena. Istutukset kannattaa siis pitää matalakasvuisina ja nurmi ajettuna.

Hyttyset viihtyvät kosteissa ja varjoisissa paikoissa, mutta tuulinen tai paahteinen piha ei itikoita houkuttele.

3. Hanki linnunpönttö

Linnuista esimerkiksi kirjosieppo syö ravinnokseen hyönteisiä – myös hyttysiä.

Leinosen mielestä linnunpöntön laittamisen pihapuuhun on loistava idea pitää hyttysten määrää kurissa. Pönttöjä ei toki voi laittaa kovin lähekkäin, sillä linnut pitävät huolta omasta reviiristään.

– Minulla on täällä mökillä kolme pönttöä useiden kymmenien metrien väleillä, ja rauhallisesti jokaisessa pöntössä on joku pesijä, Leinonen kertoo.

Laventeli on kauniisti kasvava kasvi, joka karkottaa myös hyttysiä.

4. Kokeile hämätä tuoksuvilla istutuksilla

Tutkittua tietoa hyttysten reagoimisesta erilaisiin kasveihin ei juuri ole saatavilla, mutta hyttysiä ja muita puutarhan tuholaisia on pyritty perinteisesti torjumaan muun muassa erilaisilla yrteillä.

– Hirmu monesta rehusta sanotaan, että niillä voi torjua hyttysiä. Voimakkaita tuoksujahan niillä varmaan haetaan, Leinonen kertoo.

Voimakkaat tuoksut eivät kuitenkaan tarkoita puutarhassa pahaa hajua, toisin kuin monien savuavien hyttyskarkotteiden kohdalla.

Hyttysiä loitolla pitäviksi yrteiksi mainitaan usein sitruunamelissa, basilika ja minttu, joiden raikas tuoksu miellyttää kyllä ihmistä vaan ei itikkaa. Myös laventelia pidetään tehokkaana hyttysen karkottajana, ja sitä saa ostettua ruukkuina monista puutarhamyymälöistä.

