Yksi paikka on saunaakin pahempi sähkösyöppö tietyissä taloissa: näillä arkisilla tavoilla voit säästää sähkölaskussa

Sorrutko lämmittelymielessä tehtyihin suihkuihin?

Viime aikoina sähkölasku on saattanut saada sydämen tykyttämään tavallista nopeammin. Maksettavaa on kertynyt suuria summia, ja mieleen on hiipinyt ajatus, voisinko tehdä ensi kuussa jotakin toisin.

Sähkölaskun suuruuteen vaikuttaa tietenkin vuodenaika: kun sähkön kysyntä on koholla, hinnatkin nousevat.

Mutta olisiko sähkölasku pienempi, jos sammuttelisin jatkossa valoja useammin tai kävisin vaikkapa suihkussa lyhyempiä aikoja?

Vattenfallin energia-asiantuntija Malkus Lindroos tietää, että ideoista toinen on tietyissä tapauksissa hyvinkin käyttökelpoinen.

Ennen säästölinjalle lähtöä on kuitenkin ymmärrettävä perusasiat.

– Ohjeet sähkönsäästöön ovat hirveän erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sähkölämmitys vai jokin muu lämmitysmuoto, Lindroos sanoo.

Sähkölämmitteisissä kodeissa kaikki sisällä kulutettu sähkö muuttuu lopulta lämmöksi ja vähentää lämmitystarvetta, asiantuntija muistuttaa.

Siksi sähkölämmitteisessä kodissa, kuten meillä, ei tarvitse olla huolissaan esimerkiksi siitä, että kuumana hohkaava lattialämmitys nostaisi kuukausittaista sähkölaskua.

Tilanne muuttuu, jos koti lämpiää kaukolämmöllä. Näin on usein, jos asutaan kerrostalossa. Näissä kodeissa liian isolle säädetty lattialämmitys voi aiheuttaa sähkölämmitteiseen asuntoon verrannollisen sähkölaskun.

Yllättävä energiasyöppö sähkölämmitteisissä kodeissa

Sähkölämmitteisissä kodeissa on olennaista kiinnittää huomio lämpövuotoihin.

Sähkölasku voi nousta, jos vanhat ikkunat falskaavat, lämpö karkaa ilmastoinnin kautta tai lämpimän veden mukana viemäriin.

Yksi arkisimmista sähkönsäästötavoista onkin suihkussa käytetyn ajan pienentäminen.

– Suihku on todella suuri ja yllättävä energiasyöppö. Suihkun kannalta ei ole merkitystä, käykö suihkussa kovalla pakkasella vai kesällä, koska lämpimän veden tuottamiseen tarvittava energia valuu sähkölämmitteisissä kodeissa joka tapauksessa viemäriin, Lindroos sanoo.

Joillakin meistä on etenkin talvisin tapana käydä suihkussa pelkästään lämmittelymielessä.

Tällaisen suihkuttelun Lindroos korvaisi sähkölämmitteisessä kodissa saunassa käynnillä, etenkin jos suihkussa vietetty aika jää näin lyhyeksi.

– Yksi 15 minuutin suihku kuluttaa enemmän energiaa kuin tunnin saunominen. Lisäksi saunan lämpö jää pääosin talon seinien sisälle ja korvaa näin muuta lämmitystä.

Kaukolämpötaloissa ei sama vaikutus

Kaukolämpökohteissa tilanne on jälleen kerran erilainen.

Lämmin vesi tehdään lämmityksen tapaan kaukolämmöllä, eikä siitä makseta erikseen. Ympäristösyistä veden säästäminen on kuitenkin aina järkevää.

Saunominen sen sijaan nostaa kaukolämpökohteissa sähkölaskua, sillä saunan tuottama lämpö korvaa kaukolämpöä.

Ilmalämpöpumppuun satsaaminen hyvä idea

Suihkun lisäksi sähkölämmitteisistä taloista löytyy toki muitakin juttuja, joilla säästää sähkölaskussa.

Moni hankkii kotiinsa ilmalämpöpumpun, joka on oiva tapa säästää sähkölaskussa. Lindroosin mukaan ilmalämpöpumpulla voi säästää tyypillisimmin 500–800 euroa vuodessa, kunhan laitetta käyttää oikein.

Toinen vaihtoehto on kodin lämpötilan laskeminen. Suosituslämpötilaa on tosin vaikea antaa.

– Se riippuu ihmisestä, mutta harva viihtyy kymmenessä asteessa. Ylläpitolämpötilaa ei kannata säätää alle kahdeksan asteen, jos seinien sisällä menee putkia. Ne voivat jäätyä, Lindroos sanoo.

”Uunin käyttö lämmityskaudella sähkölämmitteisessä talossa ei juuri lisää sähkönkulutusta, ellei sitten esimerkiksi liesituulettimella puhalleta käryjen lisäksi myös uunin lämpöjä ulos”, Lindroos kertoo.

Huoleni siitä, että kodin valaiseminen energiansäästölampuilla tai vaikkapa uunin lämmittäminen näkyisi merkittävästi sähkölaskussa, ei sen sijaan ole olennainen.

– Uunin käyttö lämmityskaudella sähkölämmitteisessä talossa ei juuri lisää sähkönkulutusta, ellei sitten esimerkiksi liesituulettimella puhalleta käryjen lisäksi myös uunin lämpöjä ulos.

Malkus Lindroosin mukaan sähkölämmittäjän kannattaa keskittyä lillukanvarsien sijaan siihen, miten tuottaa lämpöä mahdollisimman tehokkaasti sekä siihen, miten lämpöä karkaa mahdollisimman vähän.

– Lämmityskaudella voi unohtaa oikeastaan kaikki muut ohjeet.

Kaukolämmittäjä hyötyy

Koronapandemian aikana moni viettää kotona aikaa enemmän kuin ennen.

Sähkölämmittäjien sähkölaskussa kulutuksen nousu näkyy lähinnä suihkussa vietetyn ajan lisääntymisenä, muilla lämmitysmuodoilla muutosta on ollut nähtävillä enemmän.

– Sähkönkulutus on kääntynyt nousuun yhä suurempien televisioiden ja tehokkaampien tietokoneiden ja pelikonsoleiden myötä, Lindroos sanoo.

Säästämisestä innostunut kaukolämmittäjä hyötyy esimerkiksi sähköyhtiöiden palveluista, joiden avulla voi tarkkailla omaa kulutustaan.

– Näin pääsee kärryille siitä, mitkä laitteet kotona sähköä kuluttavat. Huomio kannattaa suunnata erityisesti suuritehoisiin tai jatkuvasti päällä oleviin laitteisiin.

Rahallista mittakaavaa voi miettiä esimerkiksi ilmanvaihtopuhaltimen avulla.

– Jos päällä on jatkuvasti vaikkapa sadan watin ilmanvaihtopuhallin, se kuluttaa vuodessa sähköä sata euroa, sillä yksi watti sähkötehoa maksaa noin euron per vuosi, Lindroos kertoo.

Jos kaukolämmittäjä saa nipistettyä sähkölaskustaan 30 prosenttia vuodessa, on saavutus jo hieno.

– Silloin puhutaan ehkä 100–200 euron säästöstä vuositasolla.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin 2/2022.