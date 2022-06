Kurtturuususta voi nyt saada sakot – puutarhurilegenda Aarno Kasvi kertoo kaksi ongelmaa, jotka kasvatuskieltoon liittyy

Kurtturuusulla on yksinkertaiset, viisiterälehtiset kukat. Kukka on suuri, halkaisijaltaan noin 8–10 cm, kun taas esimerkiksi juhannusruusun ja metsäruusun kukat ovat pienemmät.

Jos kukka on kerrannainen eli siinä on useita terälehtikerroksia, ei kyseessä ole hävitettävä kurtturuusu. Laissa sallituilla tarhakurtturuusulajikkeilla on useimmiten kerrannaiset kukat, mutta toisinaan kukat voivat olla myös yksinkertaiset, mikä tekee eronteosta vaikeampaa. Silloin kätevä erottamiskeino on tarkastella kasvin oksia ja lehtiä.