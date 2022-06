Onko tässä mystisin asuntoilmoitus ikinä? Kiinnostuneilta vaaditaan salassapitosopimus

Mahtipontisen kartanon nykyinen omistaja haluaa pitää kohteen tarkan sijainnin visusti salassa. Kohteesta pyydetään huimat neljä miljoonaa euroa.

Oikotiellä kohteen kerrotaan olevan valheellisessa osoitteessa. Todellinen sijainti on jossakin melko lähellä Helsinkiä, mutta tarkka paikkakunta jää mysteeriksi.

Oikotien asuntoilmoituspalvelun kautta kaupataan hulppeaa 1800-luvulla rakennettua kartanoa Vantaalla. Neliöitä kiinteistössä kerrotaan olevan 7800, ja hintapyyntö on neljä miljoonaa euroa. Ilmoituksessa kerrotaan, että kohde soveltuu esimerkiksi kokous- ja kurssikeskukseksi, mutta myös yksityiskodiksi.

Muita tietoja kartanokiinteistöstä ei heru, sillä Oikotien myynti-ilmoitus on varsin salaperäinen.

Ensisilmäyksellä katsottuna ilmoitus näyttää muuten aivan tavalliselta, vaikka hinta ja kiinteistön koko saavatkin suun ammolleen.

Pidemmälle selatessa käy kuitenkin ilmi, ettei ilmoituksessa ole kohteen oikeaa sijaintia. Sen kerrotaan olevan noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, ja osoitekenttään on kirjoitettu valeosoite.

Kuvia kohteesta ja sen pihapiiristä on myös ilmoituksessa kehnosti. Kartanosta on vain yksi sisäkuva, jossa näkyy käytävä. Ilmoitukseen onkin kirjoitettu isoin kirjaimin seuraavasti:

Huom! Ilmoituksessa oleva osoite ei ole kohteen oikea osoite. Oikotie-järjestelmässä on täytettävä osoitekenttä, jotta kohdeilmoituksen saa julkaistua. Tässä tapauksessa todellista osoitetta ei kuitenkaan haluta tuoda julki.

Salassapitosopimus ennen näyttöä

Mutta miksi mysteerikartanon osoite pidetään salassa?

” Myyjä halusi pitää osoitetiedot luottamuksellisina.

– Monet asuntoaan myyvät asiakkaat eivät halua, että heidän kotinsa osoite on julkinen, jolloin kuka vain voi tulla tontille. Tämän kohteen myyjä halusi pitää osoitetiedot luottamuksellisina, kohteen välittäjä Antti Saivio kommentoi.

Saivio kertoo, että mikäli asiakas on kiinnostunut kohteesta ostomielessä ja haluaa tarkempia sijaintitietoja, tulee hänen ensin olla yhteydessä välittäjään ja tehdä salassapitosopimus tämän kanssa.

– Sen jälkeen voidaan vasta sopia asuntonäyttö, hän selittää.

Saivio kertoo, että arvokkaasta kartanosta ei kovin moni kiinnostu tosimielessä. Kohde on ollut hiljaisessa myynnissä, ja vain kymmenen asiakasta on osoittanut kiinnostusta samanaikaisesti. Heistä vain pari on päätynyt tekemään tarjouksen.

” Mahdollisella ostajalla tulee olla varaa maksaa myös kiinteistön ylläpidosta.

100 000 euron lämmityskulut

Koska kartanolla on kokoa ja hintaa, ovat myös huoltokustannukset sen mukaiset. Ilmoituksessa kerrotaan, että lämmitys ja kiinteistöhuolto maksavat molemmat 100 000 euroa vuodessa.

– Kustannukset kerrotaan ilmoituksessa suoraan, sillä mahdollisella ostajalla tulee olla varaa maksaa myös kiinteistön ylläpidosta, Saivio sanoo.

Lue lisää: Hämmennystä herättäneissä asuntoilmoituksissa kaikki on ihanaa – mutta ostaisitko kodin näistä vaihtoehdoista?