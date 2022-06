Lakanoita ei saisi ripustaa ovien päälle kuivumaan – yhden yön nyrkkisääntö takaa raikkaat pyykit

Voiko rättipatteria käyttää pyykin kuivaamiseen? Miksi sukkia ei kannata panna kuivausrumpuun, mutta pyyhkeet kyllä? Asiantuntija kertaa vinkit pyykkäämiseen.

Pyykin kuivattaminen ulkona on paras vaihtoehto. Ensinnäkin pyykeistä tulee pihalla ihanan raikkaat. Toiseksi se on myös taloudellisin tapa, sillä energiaa säästyy.

Koska kaikilla ei kuitenkaan tätä luksusmahdollisuutta ole, vaihtoehdot ovat rumpukuivaus tai ripustaminen sisälle, esimerkiksi omaan kotiin tai kerrostalon kuivaushuoneeseen.

Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Marja Kuuterin mukaan pyykkien kuivaustapa kannattaa valita niiden materiaalin mukaan.

Kun pyykit ripustetaan sisätiloihin kuivumaan, nyrkkisääntö on, että jos pyykki ei kuivu yhdessä yössä, tila on liian kostea. Tästä poikkeuksena voidaan pitää paksuja froteepyyhkeitä, jotka kuivuvat yleensä hitaammin kuin muu pyykki.

”Jos pyykki kuivuu todella hitaasti, se ottaa tuoksua pintaan. Silloin se ei enää ole puhtaan tuoksuinen, vaan siihen tulee ummehtunut haju”, sanoo Kuuteri.

Kuuteri antaa vinkit pyykkien oikeaoppiseen kuivaamiseen.

Pyykkien ripustaminen kuivumaan

1. Pyykit kannattaa oikaista koneesta ottamisen jälkeen. Myttyinä kuivatuista pyykeistä tulee ryppyisiä. Useimmat t-paidat neuvotaan pesulapussa venyttämään muotoon. Silloin niiden sivusaumat oikaistaan ennen kuin ne laitetaan kuivumaan.

2. Helposti venyvät vaatteet, kuten villaneuleet, pitää kuivata ilmavasti tasossa esimerkiksi pyykkitelineen päällä. Vaateripustimeen roikkumaan laitettuna villavaate venyy eikä palaudu ennen seuraavaa pesukertaa.

3. Mikäli mahdollista, pyykit kannattaa kuivata ulkona. Ulkokuivatus on paitsi nopeaa, myös hyvin energiataloudellista.

4. Jos kuivatat pyykkejä sisätiloissa, on tärkeää, että kuivauspaikka on ilmava ja hyvin kosteutta poistava. Kun pyykki kuivuu yhdessä yössä, tila on sopiva.

5. Isompia pyykkejä, kuten lakanoita tai pyyhkeitä, ei kannata ripustaa ovien päälle kuivumaan. Pölyinen ovenpäällinen likaa pyykit, ja oven pinta puolestaan kärsii pyykkien kosteudesta. Kerrostaloissa isommat pyykit kannattaa kuivata taloyhtiön kuivatushuoneessa, jossa ilmanvaihto on sopiva. Lisäksi useimmissa kuivaushuoneissa on käytössä tuuletin, joka nopeuttaa pyykkien kuivumista.

6. Vaatteita voi kuivata myös kylpyhuoneessa, kunhan tila on kuiva. Kylpyhuoneen kuuma rättipatteri sopii pienten pyykkien kuivaamiseen.

Rumpukuivaus

1. Mikäli vaate ei sovellu kuivausrumpuun, sen pesulapussa on merkintä: ei rumpukuivausta. Materiaaleista esimerkiksi villa ja silkki eivät kestä rumpukuivausta. Myöskään sukkia ei kannata kuivata rummussa, sillä ne kutistuvat helposti.

2. Rumpukuivaus kuluttaa pyykkiä yhtä paljon kuin pesukoneessa peseminen. Tämän takia tummia vaatteita ei kannata kuivata rummussa, sillä niiden väri haalistuu helposti harmahtavaksi.

3. Pyyhkeistä saa pehmeitä kuivaamalla ne kuivausrummussa.

4. Jos haluat mankeloida lakanat, kuivaa ne rummussa ensin silityskosteiksi. Sitten ne ovat valmiit mankeliin.

5. Joissakin kuivausrummuissa on kaappikuivausohjelma, jonka nimi jo viittaa siihen, että pyykit voisi siirtää suoraan kaappiin. Jos ohjelma kuitenkin jättää pyykit selkeästi kosteiksi, niitä ei pidä laittaa vaatekaappiin. Kun vaatteet viikataan kaappiin tiiviisiin pinoihin, kosteus ei pääse poistumaan niistä. Kaappikuiva pyykki sopii esimerkiksi lakanoille, jotka halutaan silittää höyryllä ennen kaappiin viikkausta.

Juttu on ilmestynyt alun perin Kodin Kuvalehdessä.