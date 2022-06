Saat kahvistasi vielä parempaa, kun huollat kahvinkeitintä edes vähän enemmän. Myös etikkakikka kannattaa ottaa talteen.

Aamukahvia, päiväkahvia ja iltakahvia. Mitalikahveja, vaalikahveja ja synttärikahveja. Aina on hyvä syy juoda kahvit, ja suomalaisethan juovat, enemmän kuin ketkään muut maailmassa.

”Kahvinkeittimen huoltoa laiminlyödään yllättävän paljon.”

Vuodessa juomme kahvia liki 10 kiloa henkilöä kohden, siis noin 160 litraa. Siihen nähden kahvinkeittimen huoltoa laiminlyödään yllättävän paljon, sanoo kotitalousneuvoja Outi Mehto Martoista.

Hän kertoo, miten kahvinkeitintä pitäisi kodeissa ja työpaikoilla huoltaa ja miten pienillä muutoksilla saisimme parempaa kahvia.

1. Älä kaada kahvinkeittimen säiliöön vettä keittimen omalla pannulla.

Mikä onkaan kätevämpää kuin kaataa kahvinkeittimen vesisäiliöön vettä keittimen omalla kannulla. Pieleen menee.

Kahvissa on aina rasvaa, ja osa rasvasta jää joka keittokerralla pannuun. Jos kahvinkeittimen kannua koskisi sisäpuolelta, rasvan tuntisi, mutta ulkopuolelta rasvaa ei näe eikä tunne.

Jos keittimen omalla kannulla kaataa vettä kahvinkeittimen säiliöön, vesi ei ole puhdasta. Se vaikuttaa kahvin makuun.

Jos keittimen omalla kannulla kaataa vettä kahvinkeittimen säiliöön, vesi ei ole yhtä raikasta ja puhdasta kuin puhtaalla kannulla kaadettuna. Se vaikuttaa kahvin makuun. Lisäksi vesisäiliöön tulee silloin veden mukana rasvaa, ja sieltä se leviää pitkin kahvinkeitintä.

2. Pesaise kahvinkeittimen kannu joka päivä.

Mitä puhtaampi kahvinkeittimen kannu on, sitä vähemmän siitä tarttuu kahviin rasvaa ja muita sivumakuja. Pelkän vedellä huuhtelun lisäksi kannu olisi hyvä pesaista päivittäin tiskiharjalla ja astianpesuaineella. Useimmat kannut voi huoletta pestä myös astianpesukoneessa.

3. Pyyhi lämpölevy melkein joka päivä.

Kahvinkeittimen lämpölevy on helppo pitää puhtaana: pyyhkiminen kostealla mikrokuituliinalla riittää. Jos lämpölevyllä on näkyviä roiskeita, ne kannattaa pyyhkäistä heti pois, mutta joka tapauksessa levy on hyvä pyyhkäistä lähes päivittäin.

4. Muista suodattimen puhdistus muutaman kerran viikossa.

Suodatinpussi on nimensä mukaisesti suodatinpussi eli se suodattaa läpi myös kahvin rasvaa. Siksi myös suodatinsuppilo olisi hyvä huuhtaista vedellä jokaisen kahvinkeiton jälkeen ja pestä pienellä määrällä astianpesuainetta muutaman kerran viikossa.

Pelkän veden keittäminen kahvinkeittimellä on helppo pikapuhdistus.

5. Kierrätä kahvinkeittimessä pelkkää vettä viikoittain.

Pelkän veden keittäminen ja kierrättäminen kahvinkeittimen läpi on helppo pikapuhdistus. Tämä kannattaa tehdä normaalissa kahvinkeittimen kotikäytössä viikoittain. Jo pelkkä vesi puhdistaa vesisäiliötä, suodatinta, putkia ja kannua.

6. Pese vesisäiliö saippuavedellä ainakin kerran kuukaudessa.

Vesi kuumaksi vaikkapa vedenkeittimellä, sitten vesi ja tilkka astianpesuainetta kahvinkeittimen vesisäilöön ja säiliön pesu astianpesuharjalla. Muista ensin irrottaa kahvinkeittimen sähköjohto seinästä! Saippuapesun jälkeen kannattaa kierrättää keittimessä pannullinen tai pari puhdasta vettä niin, että vesisäiliöön ei jää saippuaa, joka tarttuisi kahviin.

7. Etikka puhdistaa, ruokasooda kirkastaa.

Vedellä ja astianpesuaineella pääsee kahvinkeittimen huoltamisessa pitkälle. Niiden lisäksi silloin tällöin kannattaa käyttää etikkaa ja ruokasoodaa.

Ruokasooda kirkastaa pinttyneitä likoja suodattimen lisäksi myös kannusta ja kahvikupeista.

Ripottele ruokasoodaa kahvinkeittimen suodattimeen ja harjaa suodatinta kostealla astianpesuharjalla, huuhtele lopuksi. Ruokasooda kirkastaa ja poistaa pinttyneitä likoja, ja sillä voi puhdistaa myös tummentuneita kahvikuppeja, samoin kahvinkeittimen kannua.

Pelkän veden kierrättämisen lisäksi kahvinkeittimessä kannattaa kierrättää myös vedellä laimennettua etikkaa. Vajaa desi etikkaa ja puolisen litraa vettä päälle, sitten kahvinkeitin pulputtamaan. Etikka-vesi-liuos irrottaa kahvinkeittimeen muodostunutta kalkkia. Etikka-puhdistuksen jälkeen kannattaa taas kierrättää kahvinkeittimen läpi pannullinen pelkkää vettä niin, että seuraavaan kahvipannulliseen ei tule etikkaista sivumakua.

8. Helppo muistisääntö!

Muistisääntö: kun avaat uuden suodatinpussipaketin, puhdista keitin etikan avulla.

Martta-suositusten mukaan kahvinkeittimen etikkapuhdistus kannattaisi tehdä parin viikon välein, mutta se ei kotitalousneuvojan omassakaan keittiössä toteudu. Yksi muistisääntö on, että aina kun avaa uuden suodatinpussipaketin, puhdistaa keittimen sisukset etikan avulla.

Bonuksena rahansäästö.

Kun kahvinkeitintä huoltaa hyvin, saa parempaa kahvia. Sen lisäksi säästyy rahaa, koska puhdas kahvinkeitin kuluttaa vähemmän sähköä ja kestää käyttökunnossa kauemmin.

Neuvot antoi Marttojen kotitalousneuvoja Outi Mehto.

Juttu on ilmestynyt aiemmin Kodin Kuvalehdessä.