1/ Muinaismuistojen ympäröimät

Talomme on rakennettu viikinkiaikaisen kalmiston päälle. Nykyisin ympäristö on muinaismuistoaluetta. Historian kerrostumat tuntuvat hienoilta. Ne antavat lisäfiilistä asumiseen. Olemme joskus kauhuelokuvien ystävinä naureskelleet, että on aikamoista asua vanhan hautausmaan päällä.

Lisäksi talomme on Tom of Finlandin, eli Touko Laaksosen, lapsuudenkoti. Rakennus toimi vuoteen 1989 saakka kouluna. Laaksosen äiti työskenteli aikoinaan koulun rehtorina ja isä opettajana. Talo on seurannut maailman menoa yli sata vuotta, joten pidämme huolen, että se seisoo täällä vielä seuraavankin vuosisadan.

” Olemme löytäneet kalusteemme pääosin roskalavoilta, kirpputoreilta ja tuttaviemme kotoa.

Juliste oli alun perin Ollin isän poikamiesboksissa 1960-luvulla. Alkuperäisen kuvituksen on tehnyt englantilainen Aubrey Beardsley, joka vaikutti 1800-luvun lopulla. Käyrätorvi on vuodelta 1913 ja sen löysivät aikoinaan Ollin vanhemmat. Emmanuelle-tuoli kirpputorilta.

Suuri kasvi löytyi Facebookin Roskalava-ryhmästä. Se oli ensimmäisiä asioita, jonka pari toi kotiinsa remontin keskelle. ”Kasvi kuului kuolinpesälle ja sai luotamme uuden kodin”, he kertovat. Pöytäliina omaa mallistoa, seinällä Ollin isän maalaama teos.

2/ Aarteita roskalavalta

Sisustuksemme on syntynyt sattumanvaraisesti ajan kanssa. Olemme löytäneet kalusteemme pääosin roskalavoilta, kirpputoreilta ja tuttaviemme kotoa, kun he ovat luopuneet jostain. Vain yhden Artekin valaisimen olemme ostaneet uutena. Kalusteiden pitää kestää aikaa, koska emme halua päivittää sisustusta muutaman vuoden välein. Sama filosofia on suunnittelutyömme pohja: ajattomuus ja laatu ovat tärkeitä.

Eteissali on iso, koska oppilaiden naulakot olivat siellä. Lokit ovat 1970–1980-luvuilta ja niiden konstailematon suunnittelu viehättää. Tuolit ja hatut second handia.

Roskalavalta olemme löytäneet muun muassa rottinkituoleja, Artekin safarituolin ja Domus-tuolin. Turussa käymme mielellämme Pimee Vintti -liikkeessä. Lisäksi kierrämme lähialueen kirpputoreja. Nyt etsimme saliin isoa sohvaa. Se löytyy, kun aika on oikea. Sillä välin pärjäämme ilman.

Tarjoiluvaunu on myös Facebookin kierrätysryhmästä. Se kuului palvelutalon entiselle asukkaalle. ”On mahtavaa, että tavaroita laitetaan kiertoon eikä heitetä suoraan pois.”

3/ Yökyläilyä

Pyöritämme firmaamme yhdessä. Siksi on tärkeää viettää aikaa myös muiden kanssa. Ystävämme ovat aina tervetulleita yökylään ja illalliselle. Heti, kun tilanne sallii, järjestämme pihakemut, joihin kutsumme ainakin parikymmentä henkilöä. Katamme illallisen pitkän pöydän ääreen ja poimimme maljakoihin luonnonkukkia. Pistämme soimaan vanhaa suomimusaa, räppiä ja arabipoppia, pöydät notkuvat vegaaniherkkuja.

Kun ystävämme yöpyvät luonamme, panostamme aamiaiseen. Nautimme siitä, että saamme olla läheistemme kanssa kaksi tai kolme päivää. Näin ehdimme vaihtaa kuulumiset kunnolla.

Sisään käydään entisestä oppilaiden ovesta. ”Ystävillämme on komeampi sisäänkäynti, koska siitä menivät opettajat”, kaksikko nauraa.

4/ Iloa intuitiolla

Työmme suunnittelijoina näkyy myös kotonamme. Yleensä idea uudesta tuotteesta lähtee liikkeelle siitä, että huomaamme tarvitsevamme jotain, kuten kylpytakin. Luotamme intuitioon ja ajattelemme, että jos me kaipaamme jotain, siitä on varmasti iloa myös muille. Testaamme kotonamme myös tuotteidemme kestävyyttä. Matot ja kodin tekstiilit ovat kovassa käytössä.

” Kun remontoimme kotiamme, panostimme perinnemateriaaleihin.

Saana suunnitteli keittiön ja sen toteutti paikallinen puuseppä Ville Aakula. Iso peili tuo avaruutta ja sen kautta voi olla ruokaa laittaessa yhteydessä ruokailutilaan ja illallisvieraisiin.

Kun remontoimme kotiamme ystäväpariskunnan kanssa, panostimme perinnemateriaaleihin. Meillä ei ollut kokemusta remontoinnista, mutta konsultoimme eri osa-alueiden eksperttejä ja ystäviämme, jotka olivat remontoineet vanhoja taloja. Vaihdoimme esimerkiksi kaikki eristysmateriaalit hengittäviksi, korjasimme yli sata vuotta vanhan peltikaton, uusimme sähköt ja rakensimme väliseinän, joka jakaa talon kahdeksi erilliseksi asunnoksi.

Saana ja Olli kuuntelevat paljon musiikkia ja se saa näkyä. Safarituoli on löytö roskalavalta. Matot pari suunnitteli Mumsille.

5/ Rentouttava pulahdus

Lämmin kylpy on iltojemme kohokohta. Työskentelemme koneella ja puhelimella, joten työpäivän päätteeksi on ihana pistää laitteet nurkkaan ja pulahtaa kirjan kanssa kylpyyn. Aivot saavat kaipaamaansa lepoa, kun kylvyssä lueskelee ja keskittyy vain yhteen asiaan.

” Olemme tarkan markan ihmisiä, joten tämä oli hyvä löytö.

Kylpyhuoneen Pukkilan laatat ovat viimeistä erää, joka valmistettiin Turussa ennen kuin tuotanto siirtyi Portugaliin. ”Ystäväni muisti myöhemmin, että meillä oli alakoulussa samanlaiset. Laatat olivat siis hyvä, alitajuinen valinta vanhaan kouluun”, Saana toteaa.

Hankimme ammeemme mallikappaleena paikallisesta rakennustarvikeliikkeestä. Olemme tarkan markan ihmisiä, joten tämä oli hyvä löytö. Amme on ison ikkunan alla ja näemme siitä Aurajoelle. Kesäisin pidämme ikkunaa auki ja kuuntelemme sisään kantautuvia ääniä. Syksyllä kylvemme kynttilänvalossa. Kaksi kynttilää riittää juuri sopivasti antamaan valoa kirjan sivuille.

Juttu on julkaistu Glorian kodin numerossa 8/2021.