Saksalaismies esitti viattomasti käsittämättömän kysymyksen Suomesta – näin huvittavia uskomuksia meistä on maailmalla

”Et sinä voi palella, olet Suomesta!”

”Elääkö Suomessa jääkarhuja?”

Ulkomailla jo 20 vuotta asunut matkatoimittaja Mira Jalomies listasi aikaisemmin vuosien saatossa kotimaastaan kuulemiaan kommentteja. Miran kokemuksen mukaan Suomesta tiedetään ulkomailla keskimäärin olemattoman vähän, ja Euroopan ulkopuolella vielä sitäkin niukemmin.

Myös Ilta-Sanomien lukijoilla on kokemuksia hassuista ja erikoisista reaktioista, joita suomalaisena esittäytyminen on aiheuttanut ulkomaalaisissa.

Tällaisia reaktioita Suomi herättää ulkomailla.

Italialaiset pyytävät yhteiskuvia

– ERI osissa Italiaa tunnetaan suomalaiset hyvin lipusta. Kiitos suomalaisten formulakuskien. Jotkut italialaiset haluavat jopa kuvauttaa itsensä suomalaisten ja Suomen lipun kanssa. Tuntuu, että meillä on hyvät suhteet maiden välillä.

”Olen saanut vastata kysymyksiin tulppaaneista ja tuulimyllyistä”

– OLEN asunut vuosikausia useissa eri maissa. Tiedon taso Suomesta on paikasta riippuen hyvin hataraa. ”Finland? Ai England?” on tosiaan hyvin tavallinen reaktio varsinkin Aasian suunnalla. Myös usein Finlandista tulee ihmisille sillä suunnalla mieleen Holland, ja olen saanut vastata paljon kysymyksiin tulppaaneista ja tuulimyllyistä. Myös oletus, että Suomessa puhuttaisiin englantia on hyvin tavanomainen. Ja oletetaan, että virallinen kieli on kuitenkin englanti, vaikka maassa onkin oma paikallinen kieli.

”Käyvätkö ihmiset vain metsästämässä pohjoisempana?”

– KERRAN Itävallassa kurssilla ollessani eräs saksalainen, melko nuori mies, kysyi minulta, että onko Suomessa asukkaita olleenkaan Etelä-Suomesta ylöspäin? Että käyvätkö ihmiset vain metsästämässä pohjoisempana? Yritin sitten parhaani mukaan selittää, että Keski-Suomessakin ja Pohjois-Suomessakin on jopa pieniä kaupunkeja. En tiedä, uskoiko hän.

”Oikeaa tietoakin löytyy joiltakin”

– ERIKOISIA poikkeuksiakin on sattunut matkan varrelle. Oikeaa tietoakin löytyy joiltakin. Joku on tiennyt, että maastamme tulee huippukapellimestareita tai että kaikissa Suomen kodeissa on lämmitys. Myös moottoriurheilun eri tähtikuskeista joku saatetaan tietää. Joku tietää Sibeliuksen.

Ja sitten saunaan kiehumaan elävältä!

”Itse en ole ikinä edes tajunnut koko asiaa”

– ERÄS korealainen kysyi minulta Malesiassa, että tiedänkö, mikä on kuuluisin suomalainen asia. No en tiennyt. Hän jatkoi ”xailitol”. Hetken olin aivan pihalla, mutta tietysti: xylitol. Itse en ole ikinä edes tajunnut koko asiaa. Eli Suomi tunnetaan monesta asiasta.

”Aika hyvin pieneltä maalta”

– MUUTTAESSANI 1980-luvun alussa Keski-Eurooppaan, Suomesta tiedettiin todellakin aika vähän. Vanhempi sukupolvi tunsi suomalaiset talvisodan takia, nuoremmat reilasivat siellä jonkun verran ja kertoivat yöttömästä yöstä sekä kesähelteistä. Myös Sibeliuksen musiikki oli tunnettu, samoin Mika Waltarin kirjallisuutta ihailtiin, varsinkin Sinuhe egyptiläistä. Sveitsiläisellä anopillani oli se kirjahyllyssään. Suomalainen lasitaide oli kuuluisaa designhuonekalujen ohella. Myöhemmin Nightwish, The Rasmus ja HIM olivat ja ovat edelleenkin suuressa suosiossa, Sunrise Avenuen musiikkia kuulee yhtenään. Lordi oli se räväyttäjä nuoremman väestön keskuudessa. Aika hyvin pieneltä maalta! PS. Oskar Merikannon Kesäillan valssinkin kuulin vähän aikaa sitten paikalliselta radiokanavalta!

” Kuulemma 100-asteinen sauna on fysikaalinen mahdottomuus, koska ihminen kiehuu elävältä.

”Mielenkiintoisia faktoja suomalaisesta saunasta ja talvesta”

– ALANKOMAISSA jo 20 vuotta. Täällä kohtaa ihmisiä kirjaimellisesti ympäri maailman. Välillä Suomi-kuvat voivat olla hyvinkin huvittavia. Yksi parhaimmista oli vanhemman englantilaisen rouvan ilahtuneena todetessa: ”Finland, sehän on saari Englannin ja Irlannin välillä!” Sekoitti siis Suomen Isle of Maniin. Päiväntasaajan eteläpuolen Afrikasta tulleilla on joskus mielenkiintoisia ”faktoja” suomalaisesta saunasta ja talvesta. Kuulemma 100-asteinen sauna on fysikaalinen mahdottomuus, koska ihminen kiehuu elävältä. Ja että ihminen ei voi olla ulkona 20 asteen pakkasessa ilman maskia, koska muutoin ihminen kuolee keuhkojen jäätyessä hetkessä.

Kamerunilaisen hotellisiivoojan sanat pistivät mietityttämään

– JOSKUS tulee yllättävän asiantuntevia kommentteja. Olin vuosia sitten Maltalla ja vaihdoin pari sanaa kamerunilaisen hotellisiivoojan kanssa. Kun hän kuuli, että olen Suomesta, hän kommentoi: ”Suomi. Loistavaa! Suomi oli viime vuonna vertailussa maailman vähiten korruptoitunut maa. Toivottavasti te ymmärrätte, miten hieno asia se on. Korruptio tuhoaa kaiken.” Kamerunilainen puhui selvästi kokemuksesta.

Kovin moni suomalainenkaan ei ole nähnyt revontulia. Se tulee monelle ulkomaalaiselle yllätyksenä.

”Missään maassa ei ole tarvinnut selitellä suomalaisia juomatapoja”

– ITSE olen ainakin huomannut, että suomalaisista pidetään Keski-Euroopassa – olemme ammattitaitoisia ”työhevosia”. Sveitsin maahanmuuttovirkailija totesi: ”Ihanaa nähdä Suomen passeja, eikä aina vain saksalaisia.” Missään maassa ei ole tarvinnut selitellä suomalaisten juomatapoja, kollegat tai paikalliset eivät ota asiaa puheeksi. Mika Häkkisestä ja Kimi Räikkösestäkin pidetään. Matti Nykänen tunnettiin Houstonissa asti.

Vierustoveri ei ollut uskoa korviaan

– OLEN joutunut parin tunnin lentomatkalla useaan kertaan kertomaan, että olen kotoisin Suomesta. Kun laskeuduttiin Frankfurtiin, niin juttelu päättyi siihen, että vieressäni istunut henkilö oli edelleen sitä mieltä, että olen kotoisin Englannista. Suomi-nimistä paikkaa ei hänen maailmankartallaan ollut. Toisen kerran Sveitsin Baselissa asuessani minulta kysyttiin, että jos menemme lomalle Suomeen, niin onko siellä jotain isompaa kylää, johon kannattaisi mennä. Ei auttanut selitys, että olen kotoisin samankokoisesta kaupungista kuin Basel. Suomessa on siis kyliä!

”Naureskelivat aina suomalaiselle”

– KESKI-EUROOPASTA kaveri kertoi, että kun opiskeli, niin koulussa oli yksi suomalainen opiskelijapoika ja ympäri maailmaa useita. Naureskelivat aina suomalaiselle, kun se juo pullon viinaa, niin alkaa puhumaan.

Ruotsalaismiehen kysymys jäi mieleen

– MONILLE ruotsalaisille Suomi on aivan tuntematon paikka. Viikko sitten Arlandan transit-hallissa keskustelin fiksun oloisen ruotsalaismiehen kanssa. Hän kierrellen ja kaarrellen totesi, että Suomessahan kaupunkien välimatkat ovat pitkiä. Siis harvoja asutuskeskuksia. Eikö ruotsalaisessa peruskoulussa käydä läpi Suomen karttaa?

”It is next to Turkey, right?”

– ITSELLENI Yhdysvalloissa asuvana on tuo ”Oh, England” tullut vastaan. Useimmiten kuitenkin vain nyökkäys ja poissaoleva katse. Mielenkiintoisin saamani kommentti on ollut: ”Oh Finland, it is next to Turkey, right?”

Tuhansien järvien ja jääkarhujen maa... Ei kun mites se menikään?

Norjalainen vieras halusi vuorille

– NORJALAINEN vieras kysyi minulta Helsingissä, että kuinka kauas pääkaupungista pitää lähteä päästäkseen vuorille. Kaveri oli vähän hämmästynyt, kun vastasin, että Osloon.

” Jouduin kerran Amerikassa kinastelemaan paikallisen turistikohteen asiakaspalvelijan kanssa siitä, missä Suomi sijaitsee.

Sekaannus postitoimistossa

– AIKOINAAN yritin ostaa postimerkkiä Liechtensteinista lähettääkseni postikortin Suomeen. Aluksi he sijoittivat Suomen Pohjois-Amerikkaan, kunnes he ymmärsivät, että oikea osoite on Euroopassa. Voin vain kuvitella, millainen on maantiedon ja Suomen tuntemus Euroopan ulkopuolella.

”Suomi on Aasiassa”

– JOUDUIN kerran Amerikassa kinastelemaan paikallisen turistikohteen asiakaspalvelijan kanssa siitä, missä Suomi sijaitsee, ostaessani postimerkkiä. Vaikka miten selitin, että koska olen suomalainen, tiedän missä Suomi sijaitsee, asiakaspalvelija väitti tietävänsä paremmin, koska hänet on koulutettu myymään postimerkkejäkin ja hän jos kuka tietää, missä mikin valtio sijaitsee. ”Koska Suomi on Aasiassa, tarvitsette tämän ja tämän postimerkin.” Muistelen sitä taistelua vieläkin nauraen.

” Miten teidän lapset oppivat noin vaikean kielen?

Yhdysvaltalaisen kaupan kassan kysymys huvitti

– YHDYSVALLOISSA kaupan kassa kysyi, mistä olemme, kun puhumme niin outoa kieltä keskenämme. Kerroimme, että Suomesta. Hänellä ei ollut tietoakaan koko maasta. Mutta seuraava kysymys huvitti: ”Miten teidän lapset oppivat noin vaikean kielen?”

”Oli meidän vuoromme hämmästyä”

– PORTUGALISSA belgialainen kysyi meiltä, mistä maasta olemme. Kun vastasimme, että Suomesta, kysyjä kauhistui ja ihmetteli, kuinka ihmeessä olimme päässeet sieltä matkustamaan pois. Oli meidän vuoromme hämmästyä. Oli pienen oppitunnin paikka! Kaiken lisäksi mieheni on karjalainen!

Osa kommentoijista muistuttaa, että vaikka jotkut eurooppalaisetkaan eivät tunnu tietävän Suomesta mitään, tietämystä löytyy välillä paljon ja yllättävistä paikoista. Jos joku jotain Suomesta tietää, tietää hän yleensä puhtaan ja kauniin luonnon.

”Tästä viisastuneena vastasin seuraavalle kysyjälle olevani Euroopasta”

– ISTUIN baaritiskin ääressä New Orleansissa. Vieressäni istunut jenkki kysyi, mistä olen kotoisin. Vastasin, että Suomesta. Seuraavaksi hän kysyi, missä osavaltiossa se sijaitsee. Tästä viisastuneena vastasin seuraavalle kysyjälle olevani Euroopasta. Vanhan rouvan silmät kirkastuivat heti – hänellä oli sukulaisia samassa ”maassa”.

Ruotsalaisilla riitti automatkan aikana ihmeteltävää

– OLIN takavuosina ruotsalaisen seurueen kyydissä matkalla pohjoisesta kohti Pohjanmaata. Pysähdyimme eräälle taukopaikalle ja siinä he alkoivat ihmetellä, että paikka oli varustettu ruotsinkielisellä kyltillä, jossa kiellettiin puutavaranlastaus. Seuraavaksi ihmeteltiin tienviittaa, jossa luki muistaakseni Småbönders. Minähän tietysti valistin, että nyt ollaan ruotsinkielisellä alueella. Ihmettely vain lisääntyi, eivät olleet kuulleetkaan moisesta. Kauhavalle tullessa toivoteltiin kyltissä, että ”tulkaa rohkiasti vaan, puukot on tupes”. Valistin lisää tästä Suomen vanhasta villistä lännestä, mutta ei tarvitse pelätä kun puukot on tupessa. Näin tämä seurue valistui eksoottisessa Suomessa ja siitä, miksi suomalaisia pidetään puukkoa kantavina jne.

