”Ihan uskomaton!” Tällaisen muodonmuutoksen Huvila & Huussi -tiimi loihtii Tapanin ja Eevan mökkipihalle

Illan Huvila & Huussi -jaksossa nähdään, kuinka kivinen mökkipiha muuttuu monipuoliseksi vapaa-ajanpaikaksi.

Tapani ja Eeva nauttivat vapaa-ajastaan Tapanin vanhempien 60-luvulla hankkimassa kesäpaikassa.

Kivisellä tontilla on vanha aitta ja uudisrakennuksia. Kesäpaikassa on myös perinteistä mökkitunnelmaa: on ulkohuussi, kesäkeittiö ja pesupaikka, johon tuodaan kantovesi.

Tontti on kuitenkin myös kivinen ja tuulinen. Siksi Tapani haaveilee ruokailupaikasta, jossa voi syödä ilman pelkoa siitä, että tuuli viskoo ruoat pois lautaselta.

Päänvaivaa Tapanille ja Eevalle aiheuttavat myös erilaiset toiveet siitä, mitä mökillä pitäisi muuttaa.

Tapani tykkää siistimmästä ja kauniimmasta tyylistä, Eeva pitää rouheammasta lopputuloksesta. Siinä missä Tapani haaveilee lasitetusta ruokailupaikasta, Eeva pelkää, että se toisi liikaa siivottavaa. Hän ei kaipaa mökille enää ylimääräistä työtä.

Pariskunta löytää myös yhteisiä kehittämiskohteita. Haaveissa on ehostettu laituri, paranneltu suihkupaikka, kaivo ja parempi valaistus.

Mökkipiha ennen muutosta. Eevalla ja Tapanilla oli erilaiset toiveet siitä, mitä kaikkea pihalle tulisi saada. Haasteita toi myös kivikkoinen tontti.

Paikalle kutsuttu maisemasuunnittelija Kati Jukarainen pitää pariskunnan erilaisia toiveita haasteena. Toinen haaste on tontin maasto. Se on nimittäin kivinen, eivätkä edes kaivinkoneet pysty siirtelemään niistä isoimpia.

– Vasta kun kuokka lyödään maahan, pystytään sanomaan, voidaanko kaikki toiminnot laittaa sinne minne ne haluaisin, Jukarainen kertoo.

Näin mökkipiha muuttui

Tontin muutostyöt eivät ole helppoja, mutta Jukarainen ja pihaurakoitsija Teemu Luostarinen ottavat haasteet vastaan.

Pihalle saadaan muun muassa uusi terassialue ja suihkunurkkaus, kesäkeittiö ruokailupaikkoineen, istutusalue, komposti ja uudistettu laituri. Sinne tulee penkit laiturin molemmin puolin.

Mökkipihalla on muun muassa uusi kesäkeittiö (oikealla).

Mökkiläisten erilaiset toiveet on otettu eri paikoissa huomioon.

Kesäkeittiö on suunniteltu Eevaa ajatellen, kun taas fiinimpi ruokailupaikka ja lasitettu paviljonki on Tapania varten tehty.

Maisemasuunnittelija Luostarinen iloitsee siitä, että tontilla pystyttiin säilyttämään vanhaa luontoa.

– Saimme kivissä säilytettyä sammalta. Vähän fiksasimme kuntalla paikkoja, jotka väkisin menivät, kun piti tehdä pohjatöitä.

”On tämä ihan uskomaton”

Ennen muutoksen paljastusta jännitys on käsin kosketeltavissa.

– Olemme olleet kaikenlaisissa tilanteissa elämän varrella, mutta tämä on kyllä uusi, Tapani toteaa.

Kun Eeva saa avata silmänsä, hän huudahtaa ilahtuneesti.

– Herran jestas, ei oo totta!

Ensimmäisenä Eeva panee merkille kesäkeittiön ikipuun, joka on jätetty paikoilleen. Puu on Eevalle tärkeä, sillä se on ollut mukana pariskunnan häissä.

Uusi katettu paviljonki on Tapanin mieleen.

Eevaa ilahduttaa, että hänen toiveensa tietynlaisesta rosoisuudesta on otettu huomioon. Toisella suunnalla Tapani huomaa lasitetun paviljongin, joka on puolestaan hänen toiveidensa mukainen.

– Mie sain rouheet ja sie sait lasia. Me saatiin ne molemmat, Eeva sanoo ilahtuneena.

Yllätykset eivät lopu kesäkeittiöön ja paviljonkiin. Muun muassa uusittu terassi, matkasuihkulla varustettu pesupiste ja laituri herättävät mökkiläisissä ilahtuneita kommentteja.

– Olen positiivisesti yllättynyt kaikesta tästä. Vaikka kuinka ajatteli, mitä kaikkea täällä voi olla, niin silti. On tämä ihan uskomaton, Tapani sanoo.

