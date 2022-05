Yllättävä sisustussuosikki palasi takaisin – näin käytät mäntyä niin, että vältät kellastuneen mökkitunnelman

Kuvassa K-Rauta Villa Aallon olohuone. Huoneessa on rimapaneelista tehty liukuoviseinä, jonka avulla voi halutessaan piilottaa television. Rimapaneeli on koivua. Kuvassa oleva pöytä on mäntyä, ja se on Tapio Anttilan suunnittelema DIY-malli.