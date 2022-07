Pinttynyttä likaa tai röpeltynyt lasite vanhassa Arabiassa – tämän käsittelyn jälkeen perintöastia on taas kuin uusi

Keräätkö vanhoja Arabian kuppeja? Peritkö vintagevaasin? Löysitkö mökiltä keraamisen maitokannun? Hieno juttu, mutta aarteillasi saattaa olla riesanaan ongelmakimppu: pinttynyt lika, tummat läiskät ja lasitteen krakeloituminen. Älä kuitenkaan hermostu, sillä keraamikko Erkki Stenius osaa puhdistaa ne ainutlaatuisella entisöintimenetelmällään.

Helsingin Tapanilassa sijaitsevassa Keramiikkapajassa riittää vipinää, sillä vintageastioiden ja vanhan käyttökeramiikan buumi ei osoita laantumisen merkkejä.

Erkki Steniuksella on iskeä tähän trendiin todellinen valttikortti! Hän osaa entisöidä unelmiesi astian uuden veroiseksi – vaikka sillä olisi ikää yli sata vuotta.

Sehän kuulostaa mahdottomalta, tai ainakin vahvalta liioittelulta. Mutta pakko on uskoa, kun ammattimies nostaa uunistaan erän tulikuumia, puhtaiksi poltettuja astioita.

Erkki Stenius, 73, on tehnyt pitkän päivätyön keramiikan parissa. Vanhojen astioiden entisöimispoltto on hänen tärkeä innovaationsa. Erkin kädessä on kulunut Arabian Teema-lautanen, jonka lasite kiiltää pian uuden veroisesti.

Teema-lautanen on Erkki Steniuksen mukaan ns. kivitavaraa, eli hyvin kovaa. Sen lasitteeseen tulee peruskulumaa metalliaterimista ja konepesusta. Kuluma saadaan käsitellyksi kokonaan pois.

Tyypillinen entisöintitapaus: keraamisen vadin reunoille ja pohjalle on pinttynyt rasvaa ja aterimien kulumaa.

– Keramiikasta puhdistetaan ennen kaikkea rasvoja, mitä kuppeihin, lautasiin ja kannuihin on vuosien saatossa imeytynyt, Stenius toteaa rauhalliseen tapaansa.

– Kahvi ja tee tummentavat, niin kuin tässä näkyy. Eihän kukaan halua tällaisia käyttää. Usein nämä vanhat kupit ovat hirveän näköisiä, hän sanoo ja näyttää tummaläiskäisiä ja krakleen (lasitussärön) kirjomaa Arabian vintagekuppia, joka on vasta prosessin alussa.

– Kaikki tavarat käydään läpi ja käsitellään ennen polttoa. Hiotaan, lasitetaan ja paikataan kulmia. Vasta sitten se laitetaan uuniin.

Stenius on selvittänyt oikean lämpötilan ja polttoajan, joilla tiristää rasva ja lika irti vanhoista astioista. Hän tietää eri valmistajien kullakin vuosikymmenellä käyttämien materiaalien ominaisuudet. Näin kukin yksilö saa oikean käsittelyn.

Vanhan keramiikan, varsinkin Arabian, keräilyinnostus on voimissaan. Tässä hyllykössä on entisöintiasiakkaiden lempikupposia ja -tasseja, joiden aidot värit on saatu palautetuksi.

Hanna Nuorala, 38, on keramiikka-alan artesaani, jolle Erkki Stenius on siirtämässä harvinaista entisöinnin tietotaitoa. Käsityöläistaiteilijana hän on kiinnostunut suomalaisesta ja skandinaavisesta muotoilusta.

– Kaikki Arabian aikakaudet on tutkittu ja kokeiltu, hän vakuuttaa.

– Puhdistus on ihan uniikki juttu. Se vaatii todella paljon tietämystä ja historiantuntemusta. Materiaalin, lasitteen, värien ja polttoaikataulujen tuntemista.

– Oikeat lämpötilat on aikanaan haettu tutkimalla ja testaamalla. Keramiikalle ne ovat 700:stä 1 250 asteeseen. Ja 1950-lukua vanhemman fajanssin lasitukselle on ihan oma prosessinsa, Stenius sanoo paljastamatta enempää yksityiskohtia.

Keramiikkapajaan tulee nykyään paljon entisöitävää materiaalia myös Ruotsista, vaikka Steniukselta ei ole lähtenyt sinnepäin mitään informaatiota. ”Pikkulintujen” viesti on riittänyt.

Hanna ja Erkki Stenius ovat kiireisen Keramiikkapajan tehokas työpari.

Uusi erä kuppeja on jäähtymässä uunikäsittelyn jäljiltä. Pajassa on useita uuneja, joiden lämpötila nousee tarvittaessa pitkälti yli tuhannen asteen.

– Niitä pitää ensin aina tutkia ja kokeilla. Ja paljon niistä on jo tietämystä kertynytkin, Stenius sanoo ja osoittaa muutamien kuppien pohjasta tunnettuja ruotsalaisleimoja: Uppsala-Eckeby ja Rörstrand.

– Englantilainen ja saksalainen keramiikka puhdistuvat täällä myös, mutta se vaatii aina minun tutkimukseni, Stenius sanoo.

Erkki Stenius tiesi jo varhain haluavansa keramiikka-alalle. Määrätietoinen nuorukainen otti ohjat käsiinsä niin pian kuin mahdollista.

– Minun urani alkoi sinä vuonna, kun pääsin intistä (1970). Menin Arabian tehtaalle kärräriksi, koska halusin tutustua siihen alaan. Silloin siellä oli töissä vielä suuria kulta-ajan muotoilijoita, Stenius sanoo kaihoa äänessään.

– Pääsin sivusta katsomaan heidän työskentelyään, sillä minulla oli lupa kulkea työhuoneissa, kun vein tavaraa kärryllä eri osastoille.

Mestari Erkki Stenius askaroi pajallaan Birger Kaipiaisen uniikin taidekeramikan parissa. Tämä keramiikkateos oli haljennut kahtia. Enää liimauskohtaa ei havaitse.

Tapanilassa sijaitsevan Keramiikkapajan myymälän puolella vitriinit ja hyllyt notkuvat uutta ja vanhaa. Mukana on myös Erkki Steniuksen omaa designia.

– Birger Kaipiainen, Aino Anttila, Rut Bryk, Anja Jaatinen, Raija Uosikkinen, Stenius luettelee Arabian tärkeiden muotoilijoiden nimiä, jotka vaikuttivat vahvasti hänen omaan uravalintaansa.

Vahvan alkusysäyksen jälkeen nuorukainen halusi oppia keramiikka-alasta mahdollisimman paljon. Niinpä hän pyrki Ateneumiin.

– Minä olen ollut sillä lailla onnekas, että käsityökeramiikan uusi tuleminen alkoi, samoihin aikoihin, kun valmistuin Ateneumista keraamikoksi (1975). Se oli yhtä juhlaa.

Stenius oli päässyt jo opiskeluaikana töihin menestyksekkääseen keramiikkapajaan Savitorppaan. Sieltä hän sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa. Pian hänellä oli jo omaa designia ja nimeä keramiikkamuotoilijana.

– Minulla on edelleen omaa tuotantoa, jota meillä on myynnissä täällä Keramiikkapajassa, mestari sanoo.

Keramiikkamestari on nähnyt alan nousut ja laskut. Nykyinen vintagebuumi on hänelle erityisen mieleinen, sillä ”vanha Arabia” oli hänen ensirakkautensa.

– Minun ikäluokkani ihmiset ymmärtävät, mikä on astiasto. Ennen saatiin häälahjaksi sellainen, ja se oli kova juttu, Stenius muistelee hymyillen.

Yksi kannu saattaa keventyä kymmeniä grammoja, kun sen materiaalista poltetaan pois vuosikymmenien aikana imeytynyt rasva.

Näissä vanhoissa Arabian ”rotanhäntä”-aikakauden 1900-1920 (huom. leiman a-kirjaimen kiemurainen häntä) kupeissa on tummumia ja lasitteen krakeloitumista. Ne katoavat poltossa täysin.

– Tämä tuorein keräilyinnostus lähti nimenomaan kannuista. On tyypillistä, että tänä päivänä ei kysytä astiastoja, vaan ostetaan kannu tai kuppi sieltä ja toinen täältä, ja yhdistellään niitä.

Tyypilliset entisöintiasiakkaat tuovat Keramiikkapajalle omia tai perittyjä astioitaan. Paljon on myös antiikkikauppiaita sekä keräilijöitä, joilla on silmää retrolle – useimmin vanhoille Arabian esineille.

– Aika paljonhan tätä työtä on. Korona on varmasti vaikuttanut, että ihmisillä on ollut aikaa penkoa laatikoitaan.

Kaikkia asiakkaita ei ikävä kyllä pystytä Steniuksenkaan menetelmin auttamaan. Joskus se rakkain tarjoiluvati tai mummun kannu on liian huonokuntoinen korjattavaksi.

– Jos arkipäiväisessä astiassa on esimerkiksi kulma pois, sitä ei kannata lähteä entisöimään ja pudistamaan. Taidekeramiikka on tietysti eri juttu.

Tavallisimpia korjaustöitä ovat lautasten ja kuppien reunojen lohkeamien hiominen ja paikkaaminen. Myös hiushalkeamia tai useampiin osiin rikkoutuneita esineitä liimataan.

Ja aina, kun tarvitaan koristemaalaajan tarkkaa sivellintä halkeamien peittämiseen, Steniuksen Liisa-puoliso hoitaa homman.

Ulla Procopén käsinmaalattu keramiikka on aina trendikästä. Tämän Arabian Fiesta-kupin sininen ja valkoinen hohtavat taas kuin silloin ennen.

Reippaasti yli sadan vuoden ikäinen Arabian kannukaunotar on jälleen kuin uusi.

Steniuksen omat suosikit Arabian tuotannosta ovat niin sanotun ”rotanhäntäkauden” (1900–1920) tuotteita. Hassu nimi tulee Arabian leiman viimeisen a-kirjaimen pitkästä ”hännästä”.

– Siitä minun koko entisöintihommani oikeastaan lähti. Koska juuri sen aikakauden astiat ovat usein kaikista kauheimmassa kunnossa.

Stenius ottaa esille kannun, jossa hän uskoo tarjoillun vuosikymmenien varrella maitoa, piimää, mustikkasoppa ja ties mitä.

– Tällainen kannu saattaa keventyä 50–70 grammaa, kun sieltä poltetaan se, mikä sinne on imeytynyt. Ja se haju on joskus hirveä. Se on etupäässä vanha rasva, joka haisee.

Vanhoissa, 1800–1900-lukujen vaihteen astioissa lika pesiin syvällä savimateriaalissa. 1900-luvun puolivälin jälkeen astiat valmistettiin kovemmasta kivitavarasta, joka ei ime likaa yhtä paljon.

Stenius on havainnut, että värien säilyminen saattaa olla ongelma vanhempia astioita entisöidessä. Toiset kestävät muita paremmin.

– Väri saattaa muuttua. Tietysti me varoitetaan tästä ja kokeillaan ensin jollakin pienellä kupilla. Jos väriin tulee suuria muutoksia, silloinhan ei kannata jatkaa.

– Arabian Maisema-astioissa on paljon sinisen eri sävyjä, joka on tehtaan prosessista kiinni. Mutta erityisesti Maisemassa värit ja koristeet entisöintiä hyvin, koska ne ovat lasitteen alla.

Erkki Stenius, 73 on keraamikkona yhä unelmiensa ammatissa – on ollut jo yli viisikymmentä vuotta.

Virtaa riittää vieläkin, mutta jo muutama vuosi sitten hän päätti alkaa etsiä jatkajaa entisöintityölleen.

– Minulla alkoi ikä painaa. Halusin, että joku jatkaisi tätä perinnettä. On tärkeätä, että tämä uniikki tieto siirtyy eteenpäin, Stenius sanoo.

Juuri tuolloin kohtalo heitti Hanna Nuoralan Keramiikkapajaan harjoittelijaksi.

– Tulin Erkin pajaan ensin dreijausoppiin. Sitten ilmeni, että Erkki tekee täällä entisöintityötä. Minä kiinnostuin heti ja kysyin, voinko tulla opiskelemaan sitä hänen kanssaan, Hanna Nuorala, 38, kertoo.

Hanna Nuorala taitaa jo monet entisöinnit niksit. Hän on aloittanut vanhan lautasen työstämisen kuumentamalla lasitetta lämpöpuhaltimella.

– Siitä se sitten lähti, ja täällä ollaan, Nuorala sanoo iloisena oppi-isänsä ja nykyisen työparinsa osoittamasta luottamuksesta.

Hän on valmistunut Forssan Ammatti-instituutista keramiikka-alan artesaaniksi ja hänen taustansa on kuvataiteessa ja taidehistoriassa. Käsityöläistaiteilijana hän on kiinnostunut suomalaisesta ja skandinaavisesta muotoilusta.

Se on ollut hyvä yhdistelmä, jolla pärjätä Steniuksen ammattikorkeakoulussa – ainoassa paikassa, jossa tätä harvinaista lasittamis- ja entisöintitaitoa voi oppia.

– Tätä ei voi opiskella kirjoja lukemalla, koska aiheesta ei ole oppikirjoja. Eikä tähän ole kursseja, Stenius toteaa.

– Hannalla on riittävä koulutus ja perustaidot, mutta tärkeää on myös se, että hän on aidosti kiinnostunut entisöinnistä. Nyt hän jatkaa minun työtäni, Stenius sanoo ylpeänä.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Kotisi aarteet 3 -lehdessä.