Mökkeilijä kävi marjavarkaissa naapurin puolella – kiistivät jyrkästi kaiken, kunnes riistakameran tallenne paljasti koko episodin

Ilta-Sanomien lukijat kertovat mökkipihojensa erikoisista sattumuksista.

Riistakameraan voi tallentua metsän elämää, hupaisia sattumuksia tai verenpainetta nostattavia tekoja, jopa varkauksia.

Kerroimme viime viikolla mökkikyselyymme osallistuneiden kokemuksista kyseisestä laitteesta. Riistakameran tallenteissa oli näkynyt kettuja, jäniksiä ja lintuja – mutta myös naapuri poreammeessa, sukulaismiehen yöllisiä visiittejä sekä lähiseudulla vakituisesti asuva ex-kunnanvaltuutettu.

Ilta-Sanomien lukijat kommentoivat juttua vilkkaasti, ja monilla oli vastaavia kokemuksia omalta mökiltään.

Riistakameraan tallentuneet varkaudet eivät itse asiassa ole mitenkään tavattomia, kommentoi aiemmassa jutussamme myös asianajaja, laamanni Harri Kontturi.

Asiantuntija muistuttaakin, että riistakameran voi asentaa myös valvontakäyttöön, kunhan ei kuvaa toisen tonttia ja naapureita. Salakatselu on rikoslaissa kiellettyä.

Lukijoiden tarinoista ilmeni, että riistakamera voi auttaa jopa varkauden selvittämisessä.

”Aikoinaan eräs mökkinaapuri kävi pöllimässä muutaman kurpitsan ja marjoja pensaistamme. Väittivät, että eivät olleet käyneet meillä. Mutta kun löimme valvontakameran kuvat tiskiin, niin jopas oltiin hiljaisia. Kysyimme, ”maksatteko vai tehdäänkö poliisille ilmoitus?”. No, suosiolla maksoivat sovitun summan.

Sama porukka oli aiemmin käynyt toisella mökillä ja vienyt sieltäkin omenat puista. Rannasta he olivat vieneet rakennustarvikkeita. Ne löytyivät heidän mökkinsä alta pressulla peitettyinä. Kiltisti kantoivat kuitenkin tarvikkeet sinne, mistä olivat ne ottaneet, kun uhattiin poliisilla. Ihmeellistä porukkaa olivat. Aina viikonloppuisin örvelsivät kännissä, ja vieraita oli tupa täynnä. Onneksi he myivät mökkinsä pois. Tilalle tuli hyvät naapurit.”

”Teimme taikoja kesäyössä, kunnes puhelimeen kilahti viesti”

Kameraan oli tallentunut myös jotakin sellaista, mitä ei haluaisi näyttää vieraille ihmisille.

”Minä ilakoin kerran porukoiden mökillä uuden naisystäväni kanssa, kun vanhemmat oli matkoilla. Päätimme ottaa ilon irti vapaasta mökistä. Siellähän sitten teimme taikoja kesäyössä, kunnes puhelimeeni kilahti viesti, että ”olkaahan nyt ihmisiksi siellä”.

Tavallista on, että riistakameraan tallentuu ohikulkija tai muu utelias.

”Itse kysyin naapuriltani, mitä teit pihallamme ja terassille viime viikolla. Hän yritti selittää, ettei kyseessä ollut hän ollenkaan. Näytin kuvat, mutta sen jälkeen naapuri ei edes tervehtinyt.”

”Meillä on kaksi mökkiä, joissa molemmissa on kunnon kamera ja hälytyssysteemit. Raaseporin mökillä hiippailee jatkuvasti ihmisiä mökin ympärillä, ja aina tietysti, kun olemme poissa. Autotkin jäävät usein kameraan, mutta siellä käydään myös pyörillä ja kävellen. Ihme hiippailijoita. Toinen mökkimme on Ahvenanmaalla. Siellä on käynyt 30 vuoden aikana pari kolme autoilijaa, jotka ovat vahingossa ajaneet väärin, kun ovat hakeneet toista osoitetta. Siellä kunnioitetaan toisia, eikä rampata muiden pihoilla.”

”Olen joutunut käymään parinkin naapurin tontilla. Tiedän, että siellä on riistakamera. Kerran mökin katiskassa oli sorsapoikue. Tuli kauhea huuto, että mitä siellä hiippailet. Kun kerroin minkä takia, naapuri ei pyytänyt anteeksi. Päätin, että seuraavalla kerralla soitan poliisit päästämään eläimet katiskasta.”

"Pari talvea sitten joku oli pitänyt tulia kasvihuoneellamme. Kurpitsapenkistä löytyi hiiltyneitä puita, sitten myös kasvihuoneen sisältä”, kertoo lukija.

Eksyneet eivät toki haittaa kaikkia mökkeilijöitä.

”Kaverini mökille saattaa joku tottumaton tulla ihan terassille saakka ja hoksata, että ei tässä 20 vuotta sitten mökkiä ollut. Kaveri tarjoaa kahvit, jos maittaa. Koskaan ei ollut riidan aihetta.”

”Ajat muuttuvat. Kotinani oli 50-luvulla pientila järven rannalla. Kuulemma kala söi hyvin rantamme tuntumassa. Tupamme pihalta jatkui polku venepaikalle, ja polkua käyttivät kauempana asuvat pikkupojat ja joku isäntäkin. Pikkupojille isä antoi veneenkin lainaan. Joskus jopa saunamme eteisessä yöpyi joku kalastaja. Pieneen kotimökkiimme eivät mahtuneet yöksi, toki kuitenkin ainakin kahvit ja voileipää tarjottiin.

Kukaan ei haukkunut "hiippailijoiksi" näitä kulkijoita. Luvan olivat kysyneet etukäteen, että saako venepaikkaamme käyttää. Toisten vehkeitä ei varasteltu eikä rikottu.

Miten lie, oltiinko aikoinaan onnellisempia. Ainakin itse vastaan, että kyllä.”

” Loppujen lopuksi kävi hyvin. Laituri on yhä meillä.

Aina ei tarvita riistakameraa tihutöiden selvittämiseen. Varkaiden tai ilkivallan tekijöiden jäljille voi päästä myös tällä tavalla.

”Pari talvea sitten joku oli pitänyt tulia kasvihuoneellamme. Kurpitsapenkistä löytyi hiiltyneitä puita, sitten myös kasvihuoneen sisältä. Aika ikävää oli pestä seiniä sisäpuolelta. Kyllä suututti! Juuri edellisenä talvena oli varastettu kuistin alta liuta kynttilälyhtyjä ja sitä edellisenä talvena grillien suojapeitot.”

”Laiturimme karkasi jäiden lähdettyä, ja se löytyi saaren toiselta puolelta. Hinasimme sen veneellä takaisin omaan rantaan, mutta perässämme soutanut mies huusi ja uhitteli, kuinka hän on lunastanut laiturin merimiesoikeudella itselleen. Ilmeisesti hän luuli, että löytäjä saa pitää. Loppujen lopuksi kävi hyvin. Laituri on yhä meillä.”

