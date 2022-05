Kurtturuusun kasvattaminen kielletään lailla 1.6. – vaarana uhkasakko

Kysyimme ELY-keskuksen vieraslajikoordinaattori Reima Leinoselta, mitä siitä seuraa, jos kurtturuusua ei hävitä omalta pihaltaan.

Kurtturuusun kasvatuskielto tarkoittaa, että kurtturuusua ei saa kasvattaa edes kotipuutarhassa, vaan olemassa olevat esiintymät on poistettava.

NiiLLÄ on kookkaat aniliininpunaiset, vaaleanpunaiset tai valkoiset kukat sekä uurteiset ja ryppyiset lehdet. Ne kasvavat pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta missä vain ja leviävät hurjaa vauhtia.

Haitalliseksi vieraslajiksi nimettyä kurtturuusua torjutaan jatkossa yhteisvoimin. Lajin kasvatuskielto astuu Suomessa voimaan kesäkuun ensimmäinen päivä. Se tarkoittaa, että kurtturuusua ei saa kasvattaa edes kotipuutarhassa, vaan olemassa olevat esiintymät on poistettava.

Kurtturuusua on torjuttava, sillä se valtaa tilaa alkuperäiseltä luonnolta ja on siten vaaraksi luonnon monimuotoisuudelle.

Vastuu kurtturuusun torjunnasta ja hävittämisestä on tavallisilla suomalaisilla, mutta lajin kasvatuskieltoa valvovat ELY-keskukset.

– Partioita tai muita joukkoja ei ole, eli emme ajele tuolla pitkin maita ja mantuja valvomassa. Hoidamme tätä muiden tehtävien ohessa, kertoo Ilta-Sanomille Kainuun ELY-keskuksessa työskentelevä vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.

Käytännössä ELY-keskukset voivat olla maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti tai lähettämällä kirjeen. Leinosen mukaan maanomistajia opastetaan hyvässä hengessä.

Tarvittaessa ELY voi myös hävittää kasvustot maanomistajan kustannuksella. Lain mukaan kasvatuksesta voidaan antaa hävittämismääräys, jota voidaan tehostaa uhkasakolla.

– Se ei ole missään nimessä ykkösjuttu. Laissa on nimittäin myös kohtuullisuuspykälä. Valvova viranomainen ei siis jakele tuolla laiminlyönnistä sakkolappuja, Leinonen kertoo.

Älä kyttää naapuria, vaan tee ilmoitus vieraslajisivustolle

Maanomistajalla on siis velvollisuus poistaa kurtturuusu tontiltaan. Yhdellä kerralla se harvemmin onnistuu, mutta tehokas tapa on näännyttäminen.

Käytännössä näännyttäminen tapahtuu niin, että ruusupuskan kaikki uudet ja vihreät versot katkaistaan 3–4 kertaa kasvukauden aikana.

– Näännytys tehdään useamman kerran kesässä ja useamman vuoden ajan, Leinonen kertoo.

Mikäli esiintymän hävittäminen ei ole mahdollista, pitää kurtturuusun haittavaikutuksia kuitenkin pyrkiä rajoittamaan ja estämään sen leviämistä.

– Vähintä on kerätä kurtturuusun marjat muovikanisteriin, joka sitten toimitetaan palaviin jätteisiin.

Kerääminen kannattaa, sillä kurtturuusun marjat eli kiulukat kypsyvät loppukesällä, mutta siemenet eivät idä yleensä vielä samana syksynä. Näin linnuilla on vähemmän mahdollisuuksia levittää niiden siemeniä.

Mikäli huomaa, että kurtturuusua kasvaa oman tontin ulkopuolella, tulee havainnosta tehdä ilmoitus vieraslajit.fi-sivustolle.

Naapureiden kyttääminen ei ole järkevää, vaikka he jättäisivät noudattamatta kasvatuskieltoa. Yhteisenä tavoitteena tulee olla kurtturuusun torjuminen ja hävittäminen.

– Tästä ei saa tehdä mitään naapuririidan kehittämiskonstia. Tärkeintä on yhdessä tekeminen positiivisessa hengessä, Leinonen sanoo.

Työtä riittää vielä tehtäväksi, sillä kurtturuusua löytyy Leinosen mukaan runsaasti ympäri Suomen. Työ ei ole nopeaa eikä helppoa, mutta se kannattaa.

– Vertaan kurtturuusua laihduttamiseen. Kilot on kyllä helppo ottaa, mutta niitä on erittäin vaikea poistaa. Laki on silti yksiselitteinen. Kurtturuusu tulee poistaa.

Kurtturuusu haittaa etenkin hiekkarantojen lajistoa Kurtturuusu aiheuttaa merkittävää haittaa etenkin hiekkarantojen lajistolle, kertoo Luonnonvarakeskus tiedotteessa. Se uhkaa kymmeniä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Lisäksi se haittaa rantojen virkistyskäyttöä. Pahimmillaan läpitunkemattomat kasvustot ovat hehtaarien laajuisia. Laajojen esiintymien poistaminen on erittäin haastavaa, varsinkin saaristossa. Kurtturuusu leviää tehokkaasti uusille kasvupaikoille pääasiassa lintujen mukana niiden syysmuuton aikana. Runsaat kiulukkasadot ovat lintujen mieleen. Siemenet ja kiulukat eli kurtturuusun marjat kelluvat vedessä ja voivat ajelehtia veden mukana pitkiäkin matkoja. Lisäksi laji voi levitä maa-ainesten seassa olevien juurakonpalasten tai siementen mukana. – Erityisesti merenrantojen monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää estää kurtturuusun leviäminen. Tämän vuoksi lajin torjunta kotipihoissa on avainasemassa, kertoo tiedotteessa Luonnonvarakeskuksen tutkija Miia Jauni.

