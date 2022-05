Pitkään ulkomailla asunut Mira kertoo elämänvalinnan huonoista puolista: ”Aloin kokea itseni ulkopuoliseksi ja vieraaksi”

Monesti ikävän tunne vain tulee ja menee, mutta välillä se jää kuristamaan kurkkua, kirjoittaa jo parikymmentä vuotta ulkomailla asunut Mira Jalomies.

POISLÄHDÖT ovat aina karmeita. Erityisen koville ne ottivat ensimmäisinä vuosina, kun asuin ulkomailla.

Elämäni Espanjassa oli todella mukavaa, enkä siellä ollessani Suomea juuri ajatellut, mutta Suomessa käydessäni ja sieltä pois lähtiessäni iski armoton ikävä. Treffejä ystävien ja läheisten kanssa varjosti aina kurkkua kuristava haikeus: seuraavaan kertaan olisi taas tolkuttoman pitkä aika, useita kuukausia, vuosi tai enemmän.

Suomessa muistin aina konkreettisesti, mistä kaikesta olin luopunut ja mistä jäin paitsi. Kipeintä oli huomata, että aloin kokea itseni ulkopuoliseksi ja vieraaksi.

Ikävän tunne helpotti vasta lentokoneessa Itämeren jäätyä taakse.

Vuosien myötä jokin kuitenkin muuttui. Alkoi käydä niin, että Suomessa pidempään oleskellessani aloin aina jossain vaiheessa kaivata takaisin Espanjaan.

”AINA on ikävä johonkin”, on lause, joka ulkosuomalaisten tarinoissa toistuu. Olipa itse fyysisesti missä hyvänsä, haikailee samalla myös toisaalle. Saattaa tuntua yllättävän vaikealta olla sataprosenttisen tyytyväinen missään paikassa.

Useimpia ulkomaille muuttaneita koti-ikävä vaivaa tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin, joitakin vasta vuosikymmenten päästä.

Moni ulkomailla pidempään asunut kokee, että on vaikea olla sataprosenttisen tyytyväinen missään paikassa. Olipa missä hyvänsä, aina ikävöi samalla myös jonnekin muualle.

Usein lohdutetaan, että se on nimenomaan alkuvaiheen kiusa, joka menee ohi.

Todellisuudessa ikävän tunne voi palata myöhemmin uudestaan, kenties entistä voimakkaampana ja vaihtaa myös osoitetta: jossain vaiheessa kaipuun kohteena ei ehkä olekaan enää Suomi, vaan jokin toinen maa, johon on juurtunut ja kiintynyt. Itselläni se on jo pitkään ollut Espanja, jossa on edelleen kotitalomme, vaikka vakituinen asuinpaikka on ollut jo vuosia muualla.

KOTI-IKÄVÄÄ on myös montaa sorttia ja sitä voi kokea yhtä aikaa moneen suuntaan. On tiettyyn paikkaan kohdistuvaa, sekä sellaista, joka liittyy tapoihin, kieleen ja kulttuuriin tai yleiseen olemiseen ja elämiseen. Ihmisikävä on kaikista piinaavinta ja pitkäikäisintä – se ei todellakaan mene ohi, vaikka osittain siihen turtuu ja tottuu.

Huomasin jo kauan sitten, että kaikenlaista ikävää helpottaa, jos ei pidä liikaa yhteyttä Suomeen tai siihen, mihin milloinkin sattuu kaipaamaan. Se vain vahvistaa tunnetta ja samalla toiseen paikkaan kiinnittymisen vaikeutta.

Sekin auttaa, että tunteensa myöntää, nimittäin itselleen, mikä voi olla kovinkin kiusallista ja epämukavaa. Tuntuu nololta ja monesti hirveän turhauttavalta, kun ei osaa päästää vanhasta irti.

ITSE poden tietynlaista koti-ikävää ihan yhtenään, tosin useimmiten vain pieninä ohikiitävinä hetkinä. Sen voi herättää jokin tuoksu, maku tai mikä tahansa asia: valokuva, elokuva, joulun tai kevään tulo. Se voi iskeä, kun kaikki asiat eivät ole ihan hyvin, mutta myös silloin, kun kaikki on kunnossa. Silloin, kun edellisestä vierailusta on pitkä aika, tai kun se on vielä tuoreena muistissa.

Välillä on vaikea eritellä, mitä tarkalleen ikävöin. Toisinaan takuulla jotain, mitä ei ole edes olemassa – mennyttä aikaa, ohitettua elämänvaihetta tai idealisoitua unelmaa.

Ensimmäisinä ulkomaanvuosinani kävin Suomessa etupäässä kesällä, jolloin oli hehkeää ja ihmiset lomatuulella. Vaikka varsin hyvin tiesin, ettei Suomessa ole aina sellaista, mielikuvasta oli vaikea päästä eroon. Sama vaiva kiusaa tietyllä tapaa edelleen.

Kahdenkymmenen ulkomailla asumani vuoden myötä olen oivaltanut, että ikävästä en pääse koskaan eroon. Enää en haluaisikaan. Se on pohjimmiltaan hyvä asia. Ikävöityä tulee kumminkin vain niitä hyviä ja itselle tärkeitä asioita.

Poislähtöjä inhoan edelleen sydämeni pohjasta.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.