Eero Aarnion koti on täynnä hänen omia klassikoitaan – katso, miten kaunista Aarnioilla on

Aarnion luomuksia on voinut bongata lehtien kansista 1960-luvulta asti. Läpinäkyvä Kuplatuoli on nähty monta kertaa Playboyn kannessa. Siinä istuva malli on voinut hätkähdyttää, mutta niin on itse tuolikin hätkähdyttänyt.