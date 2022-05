Siivousyrittäjä Miia kertoo parhaan ajankohdan pestä ikkunat ja kaksi asiaa, joita työssä kannattaa välttää

Ammattilaisella on ratkaisu myös yleiseen pulmaan: ikkunaan jääviin rantuihin eli pesemisen jälkiin.

Oi toukokuu, olisiko jo aika pestä ikkunat?

Moni tarttuu työhön keväällä, mutta odottaminen voikin olla parempi vaihtoehto. Ammattilaisen mukaan paras aika pestä ikkunat on syksy.

– Itse pesen ikkunat syys- tai lokakuussa, sillä silloin siitepöly ei enää likaa ikkunoita. Kun ikkunat pesee syksyllä, ne ovat vielä keväälläkin puhtaat. Talven aikana ikkunat eivät niin likaannu, yrittäjä Miia Kuorelahti jyväskyläläisestä Siivouspalvelu Pinkistä kertoo.

Siivousyrittäjä saa suomalaisilta toiveita tulla pesemään ikkunoita myös talvisin. Kuorelahden mukaan työ onnistuu myös silloin, mutta on muita vuodenaikoja vaivalloisempaa.

– Talvella pitää olla ripeä, ja apuna tulee käyttää pakkasta kestävää lasinpesunestettä, Kuorelahti kertoo.

Paras seos ikkunanpesuun

Muina vuodenaikoina ikkunanpesuun paras seos on Kuorelahden mielestä veden, käsitiskiaineen ja etikan yhdistelmä. Etikalla on ikkunalaseja kirkastava vaikutus.

– Annostelen seoksen niin, että vettä on viisi litraa, käsitiskiainetta puoli desilitraa ja etikkaa desilitra. Kun vettä ei ole liikaa, ämpäriä jaksaa kantaa hyvin, Kuorelahti sanoo.

Oikeaa pesuseostakin tärkeämpää on, että ikkunanpesuun tarkoitettu lasta on laadukas. Ammattilainen muistuttaa, että kymmenen vuotta vanhassa työvälineessä kumi on voinut löystyä jo sen verran, että ikkunaan jää helposti rantuja eli pesemisen jälkiä.

– Huonon ikkunalastan lisäksi rantuja voi jäädä, jos ikkunassa on maalitahroja tai vastaavia, jotka jättävät kuivaimen ja lasipinnan väliin pienen raon.

Ammattilainen lisää ikkunanpesuseokseen tiskiaineen lisäksi erikkaa, jolla on ikkunalaseja kirkastava vaikutus.

Rantujen poistoon loistava työväline on vauvaharso. Puuvillasta tai bambusta valmistettu vauvaharso ei nukkaa, joten se sopii työhön hyvin. Myös nukkaamaton vanha t-paita sopii rantujen poistoon. Sanomalehteä Kuorelahti ei suosittele, sillä hän pitää sitä vaivalloisena.

– Maalitahrat saa puolestaan pois raappaamalla eli raaputtamalla lian pois sopivalla terävällä työvälineellä, kuten puhdistusterällä. Hankaamalla ne eivät lähde, Kuorelahti kertoo.

Vältä näitä ikkunanpesussa

Ikkunanpesussa on niin monta tekniikkaa ja tapaa, että itselle mieluisin löytyy usein itse kokeilemalla. Parhaimpana pesusäänä Kuorelahti pitää kuitenkin pilvistä säätä, sillä silloin pesuaine ei kuivu ikkunoihin liian nopeasti, kuten voi käydä aurinkoisella säällä.

Kun Miia Kuorelahtea pyytää antamaan suomalaisille muutaman aikaa ja rahaa säästävän vinkin, suosittelee hän jättämään ikkunanpesussa erilaisten koneiden käytön kokonaan pois.

– Uskon, että niillä työstä tulee tavanomaista työläämpää.

Ikkunanpesuun ammattilainen ei suosittele myöskään lasipintojen puhdistussuihkeita.

– Ne sopivat ennemminkin, jos haluaa nopeasti pyyhkäistä lasipinnan tahroista. Jos niitä käyttää ikkunanpesussa, työstä tulee turhan kallista.