Moni ruokkii siilejä tavalla, joka ei ole niille hyväksi – maidon lisäksi näitä kahta asiaa tulee välttää

Muista tämä!

Siili on rauhoitettu eläin, eikä sitä saa tahallisesti pyydystää, häiritä, siirtää tai tappaa. Rauhoitetuilla eläimillä on määritelty ohjeelliset arvot. Jos syyllistyy rauhoitetun lajin tahalliseen tappamiseen, joutuu korvaamaan valtiolle kyseisen lajin arvon. Siilin ohjeellinen arvo on 101 euroa.

Lähde: Mervi Kunnasranta, Anni Rautio: Siili Suomen luonnossa, Otava 2022