Kuopiolaismies lähti lomalle muualle – sillä aikaa mökin riistakamera taltioi erikoisen tapahtumaketjun: ”Mies istui ulkoporeammeessa nauttimassa”

”Riistakameraan on tallentunut nykyisen ex-vaimoni vierailut mökillä miespuoleisen työkaverinsa kanssa”, kertoo Ilta-Sanomien mökkikyselyyn osallistunut forssalaismies.

Mökkiläisten riistakameroihin tallentuu muutakin kuin peurojen ja hirvien liikkeitä, selviää Ilta-Sanomien mökkikyselystä*.

Moni on yllättynyt, kun tallenteissa näkyy täysin tuntematon henkilö, naapuri tai vaikkapa oma ex-puoliso.

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta, mitä kaikkea riistakameraan on tallentunut. Tällaisia vastauksia saimme.

Poroja, kettuja, jäniksiä – ja naapureiden lemmenhetki

Ymmärrettävästi kaikkein yleisin vastaus riistakameroihin tallentuneista asioista oli eläimet. Siinä sivussa kameroihin oli tallentunut myös täysin yllättäviä tapahtumaketjuja.

– Poroja, kettu, jäniksiä – ja mökkinaapureiden lemmenhetki sivuterassillamme. Mies, 46, Oulu

– Oravia, lintuja, supikoira ja kettu parin uteliaan kulkijan lisäksi. Nainen, 53, Mäntsälä

– Riistakamerassa näkyy lähinnä lintuja. Kerran tuntematon mies kävi lapsensa kanssa katsomassa maisemia terassilta. He viipyivät pari minuuttia. Mies, 46, Espoo

– Riistakameraan on tallentunut metsän eläimiä, ja joskus on ollut metsästäjä parkissa hyvän aikaa kameran alla, luvalla. Kameraan on myös tallentunut ystäväperheen omatoiminen yöpyminen. Mies, 35, Lieksa

Naapuri poreammeessa

Riistakameraan tallentuu usein reitiltä eksyneitä retkeilijöitä – ja tällainen erehdys on helppo antaa anteeksi. Sen sijaan tahallinen ajanvietto omalla mökkitontilla nostattaa vähintään kulmakarvoja.

– Kerran olimme lomalla, ja sillä aikaa vieras mies istui naispuolisen henkilön kanssa ulkoporeammeessamme nauttimassa. Mies, 21, Kuopio

– Riistakameraan on tallentunut nykyisen ex-vaimoni vierailut mökillä miespuoleisen työkaverinsa kanssa. Mies, Forssa

– Naapurit kävivät harrastamassa seksiä kuistillamme, kun emme olleet mökillä. Sukupuoli muu, 89, Helsinki

– On selvinnyt, että naapuri käyttää ulkovessaamme. Nainen, 66, Parainen

” Ex-kunnanvaltuutettu kävi ihmettelemässä äänekkäästi, että ”ovat vihdoin saaneet moottorit laskettua järveen”.

– Kameraan on tallentunut sukulaisnaapurin öisiä ja outoja visiittejä. Nainen, 64, Helsinki

– Mökkinaapurit juoksentelivat pihalla ja availivat jopa tavaralaatikoita. Mies, 66, Kuopio

– Viereisen mökin uusi omistaja kävi hiippailemassa pihallani. Mies, 62, Taivassalo

– Tuntematon henkilö kävi perunamaallamme. Mies, 57, Karstula

– Lähiseudulla vakituisesti asuva ex-kunnanvaltuutettu kävi ihmettelemässä äänekkäästi, että ”ovat vihdoin saaneet moottorit laskettua järveen”. Kävi oikein laiturilla kurkkimassa moottoreihin. Nainen, Savonlinna

"Naapurin nainen koikkelehti pihallani humalassa”, kommentoi mies Alajärveltä.

– Riistakameraan on tallentunut naapurin vuokramökin isännän vierailut ja vuokralaisten varkaus. Veivät kalastustarvikkeita luvattomasti. Mies, Mikkeli

– Kameraan on tallentunut ihmisiä, jotka oikaisevat tontin kautta, ihmisiä, jotka hakevat saunapuita lukottomasta puukatoksesta ja ihmisiä, jotka viettävät aikaa laiturilla. Mies, 56, Hollola

” Naapurin nainen koikkelehti pihallani humalassa.

Heippalappu saunassa ja humalassa koikkelehtimista

Totuus on tarua ihmeellisempää. Näin totesi kurikkalaismies, jonka riistakameraan tallentui kuulemma erikoinen tapahtumaketju.

– Sateisena heinäkuun iltana kolme vierasta tyyppiä meni rantasaunaamme. Yön jo pimennyttyä kolme hahmoa tuli saunasta. He näyttivät kameran infrapunan värisiltä aavemaisilta hahmoilta. Todellisuudessa saunastamme tulikin ulos neljä ihmistä. Olivat jättäneet heippalapun, jossa luki: ”Myö synnytettiin, ja kaikki meni hyvin”. Mies, Kurikka

Lomalla heitetään ansaitusti vapaalle, mutta osalla rentoutuminen menee päihteiden vuoksi liian pitkälle. Tästä on kokemuksia myös Ilta-Sanomien mökkikyselyyn osallistuneilla.

– Naapurin nainen koikkelehti pihallani humalassa. Mies, Alajärvi, 24

Asianajaja: Naapurin tonttia ei saa kuvata Riistakamera sopii hyvin luonnon tarkkailuun, mutta toisinaan siitä on apua myös rikosten selvittelyssä. Asianajaja, laamanni Harri Kontturi kertoi aiemmassa jutussamme, että riistakameroihin on tallentunut muun muassa varkauksia. Lue lisää: Helsinkiläisnainen asensi mökilleen riistakameran – kohta alkoi tapahtua Kontturin mukaan jokaisen pihapiiri ja asumus kuuluvat kotirauhan piiriin. Lähtökohtaisesti kenenkään pihapiiriin ei siis tulisi mennä. Riistakameran asentaneen kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikkea ei saa kuvata. – Riistakameran saa asentaa valvontakäyttöön, mutta sen käytössä on oltava tarkkana. Toisen tonttia ja naapureita ei saa kuvata. Salakatselu on rikoslaissa kiellettyä, Kontturi kertoo. Kontturi muistuttaa, että on selkeä rikos, jos naapurustoa kuvataan luvatta. – Jos vielä jaetaan tätä materiaalia luvatta, ollaan vakavissa ongelmissa ja poliisilla saattaa olla asiaa.

Ilta-Sanomien mökkikyselyyn* 8.4.2022 vastasi 328 ihmistä.