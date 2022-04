Hortonomi kertoo, onko liian myöhäistä leikata puita ja pensaita – paljastaa tyypillisen virheen, joita näkee taloyhtiöiden pihoilla

Olennaisinta on leikata puu tai pensas oikein.

Kohta eletään toukokuuta, mutta verkkaisimmat meistä vasta heräävät puutarhatöiden tarpeellisuuteen. Etelässä puiden ja pensaiden leikkaaminen saattaa olla myöhäistä, mutta pohjoisempana on yhä aikaa harventaa tai lyhentää kasvillisuutta.

– Suurinta osaa puita ja pensaita voi leikata hyvin siihen saakka, kunnes silmut aukeavat, kertoo Vuoden 2021 hortonomi Salla Laukia.

Runsaasti nestettä vuotavien lajien, kuten vaahteran, koivun ja kirsikkapuun kanssa pitää odottaa kevään yli. Ne on hyvät leikata vasta juhannuksen jälkeen tai syksyllä. Kuusiaitaan pätee sen sijaan vanha kansanviisaus: sopiva leikkuuaika on m:stä m:ään eli marraskuusta maaliskuuhun.

” Tätä näkee paljon taloyhtiöiden pihoilla.

Kuivia ja kuolleita oksia voi leikata ajankohdasta riippumatta.

– Lumi on saattanut vahingoittaa oksia. Tällaiset oksat on hyvä poistaa, etteivät kasvitaudit iske. Myös kuivahtaneita pensashavujen päitä voi aina leikata.

Harvennus vai alasleikkaus? Tutustu lajiin

Osa asiantuntijoista pitää puiden parhaana leikkausajankohtana loppukesää. Ajatellaan, että juhannuksen jälkeen leikkuukohtiin kasvaa uutta kuorta tehokkaammin, jolloin leikkuuhaavat ovat nopeammin suojassa mahdollisilta vaaroilta, kuten kasvitaudeilta.

Laukia ei pidä ohjetta ehdottomana, vaan pikemminkin neuvoo jakamaan työn osiin. Keväällä alkanutta leikkuu-urakkaa voi jatkaa juhannuksen jälkeen.

– Pensaita ja puita on helpompi leikata, kun lehtiä ei ole puissa. Kesällä työ voi olla haastavaa, sillä kotipihan puun muotoa voi olla vaikea hahmottaa.

Suurin osa lajeista kestää niin sanottua harvennusleikkuuta.

Kaikkein tärkeintä on, että puut ja pensaat leikkaa oikein. Ennen saksiin tarttumista oman lajin leikkuuohjeet kannattaakin tarkistaa luotettavasta lähteestä.

Suurin osa lajeista kestää niin sanottua harvennusleikkuuta, jossa poistetaan vanhempia, huonosti kukkivia versoja. Harventamalla leikattaviin lajeihin kuuluvat esimerkiksi syreeni, jasmikkeet ja kanukat.

Alasleikkuussa kasvi pätkäistään läheltä maanpintaa. Työ tehdään yleensä varhain keväällä, ennen silmujen aukeamista.

Tätä tekniikkaa kestää osa lajeista, esimerkiksi erilaiset angervot tai orapihlaja-aita. Sen sijaan havupensaat eivät alasleikkuuta kestä.

– Havuaitoja lukuun ottamatta havukasvit eivät juurikaan kaipaa leikkausta. Kuivien ja vaurioituneiden versojen poisto riittää.

Keskikesällä puita ja pensaita voi siistiä eli muotoonleikata. Näin voi tehdä esimerkiksi orapihlaja-aidalle, jota voi siistiä juhannuksen tienoilla ja vielä hillitysti loppukesästä.

Vältä näitä virheitä

Laukia on tottunut bongaamaan suomalaisilta pihoilta erilaisia puiden ja pensaiden leikkausvirheitä.

Tapitukseksi sanotaan kömmähdystä, jossa verso lyhennetään niin, että oksaan jää suuria haavapintoja, tappeja, joita puu ei pysty korjata. Näin siihen pääsee helposti taudinaiheuttajia.

– Oksa tulisi aina leikata haarasta, sillä puu pystyy kasvattamaan siitä kohtaa uuden kuoren haavan päälle.

Toinen virhe on pensaan, esimerkiksi orapihlaja-aidan, leikkaaminen kasvukauden aikana puoleen väliin asti.

– Tätä näkee paljon taloyhtiöiden pihoilla. Ajan mittaan pensaan yläosasiin tulee lisää oksia, ja pensaan yläosasta tulee alaosaa huomattavan paljon leveämpi. Alaosa tuppaa kaljuuntumaan. Näin käy, kun valoa ei ole riittävästi.

” Vesiversojen kasvua voi hillitä, kun vanhan omenapuun leikkuun jakaa vaikkapa kolmelle vuodelle.

Vanhoja omenapuita saatetaan leikata kerralla liian rajusti, mikä voi johtaa siihen, että puu alkaa kehittää poistettujen oksien tilalle nopeasti uutta, ohutta vesiversoa.

– Vesiversojen kasvua voi hillitä, kun vanhan omenapuun leikkuun jakaa vaikkapa kolmelle vuodelle, Laukia kertoo.

Leikkauksen tavoite on, että latvusto pysyy ilmavana ja avoimena, ja että joka puolella kasvustoa on riittävästi valoa. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että puussa pysyy yksi selkeä latvaverso. Kilpalatvat ja latvuksesta sisään päin kasvavat oksat kannattaa siis poistaa.

– Myös sellaisista oksista, jotka hankaavat toisiaan, tulee poistaa toinen. Muuten puuhun tulee kuorivaurioita, ja kasvustoon pääsee taudinaiheuttajia.