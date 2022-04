Milloin tyhjensit huussin ja öljysit terassin? Nämä työt mökillä kannattaa tehdä keväällä, kertoo uutuuskirja

Mökin kevättöihin kuuluvat muun muassa jätevesijärjestelmien hoitaminen ja puutarhan siistiminen, Mökin vuosi -kirja kertoo.

Kevät on mökkeilijän tärkeimpiä aikakausia, sillä työtehtävien lista on pitkä.

Auringonvalon lisääntyessä unelmat siirtyvät kesään. Pääsisipä pian mökille riippukeinuun ja rentoutumaan.

Ennen vapaalle vaihtoa mökillä riittää kuitenkin töitä. Mökkitalkkari Pasi Kiljunen vinkkasi kuun alussa, että huhtikuussa on hyvä aika siivota mökki kesäkuntoon.

Rännien putsaus, sähköjohtojen tarkastaminen, laiturin ja kaivon kunnostaminen sekä kiuaskivien tarkastaminen kuuluvat keväisiin töihin. Ennen kesäkautta kannattaa myös tarkistaa, missä kunnossa grillin kaasuletku ja ensiapupakkaus ovat. Tulisijaa lämmitetään alussa varovaisesti.

Mökin töihin paneutuu myös Pia Kortesniemi uutuuskirjassa Mökin vuosi (Otava 2022).

Kortesniemi muistuttaa, että kevät on itse asiassa mökkeilyn tärkein vuodenaika. Tehtävää nimittäin riittää, etenkin jos mökki on vain kesäkäytössä.

Kortesniemi listaa kirjassa töitä, jotka kuuluvat yllä mainittujen lisäksi mökin kevääseen. Kerromme niistä tärkeimmät.

1. Huolla terassi ja tarkista pergola

Terassia kannattaa pestä etenkin silloin, jos siihen alkaa ilmestyä sammalta tai naavaa, Kortesniemi kertoo. Usein pelkkä nopea harjapesu terassinpesuaineella riittää.

Osa terassimateriaaleista edellyttää myös öljyämistä tasaisin väliajoin.

K-Raudan tuotepäällikkö Timo Vanninen kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että ennen öljyämistä puupinta puhdistetaan. Jos pintaan jää selvä kalvo, se poistetaan ennen öljyämistä. Öljy sivellään pinnalle siveltimellä tai sienellä. Kaksi kerrosta riittää. Imeytymätön öljy tulee pyyhkiä pois.

– Käsiteltävän puukalusteen pinnan tulee olla kuiva ja puun kosteuspitoisuuden alle 20 prosenttia, sillä kostea puu ei ime öljyä.

Jos mökiltä löytyy pergola, myös se on hyvä huoltaa samalla kertaa. Mikäli kangas on jäänyt paikoilleen talven ajaksi, on se voinut repeytyä.

Vanhaa kangasta ei kannata heittää pois, sillä se toimii hyvänä kaavana. Ompelija voi teettää uuden kankaan vanhojen mittojen mukaan.

2. Hoida jätevesijärjestelmät kuntoon

Harmaat vedet tarkoittavat yksinkertaisimmillaan vettä, joka on jollakin tavalla likaantunut. Harmaata vettä tulee vaikkapa peseytymisen yhteydessä saunassa tai tiskatessa astioita. Mustassa jätevedessä on puolestaan vessavesiä.

Nämä vedet tulee puhdistaa, ennen kuin ne palaavat takaisin vesistöön.

Harmaiden ja mustien vesien käsittelyä säätelee jätevesilaki, Mökin vuosi -kirja muistuttaa. Tarkista siis, ovatko mökkisi jätevesijärjestelmät ajan tasalla. Apua saat oman paikkakunnan viranomaiselta tai usein myös kaupungin nettisivuilta.

3. Tyhjennä huussi

Moni mökkeilee moderneilla mukavuuksilla, mutta yhtä yleistä on, että mökillä nautitaan askeettisista oloista, kuten ulkohuussista.

Jos mökillä on moderni vessa, ja viemäri vetää sen tuotokset lokakaivoon, mökkeilijän tärkein tehtävä on tilata säiliölle tyhjennys.

Tyhjennä huussi keväisin, mutta älä hautaa tuotoksia maahan.

Kevät sopii myös huussin tyhjentämiseen. Nykyaikaisissa huussisäiliöissä neste valuu erilliseen astiaan, joten työ ei ole lainkaan niin ikävää kuin ennen vanhaan.

Muista, että tuotosten maahan hautaaminen on kiellettyä.

Käymäläseura Huussin mukaan käymälätuotosta tulee kompostoida tiivispohjaisessa kompostorissa vähintään vuosi ennen hyötykäyttöä.

4. Pese palju

Kesämökit ovat yhä paremmin varusteltuja, joten monelta mökkipihalta löytyy nykyään palju. Puhdista palju keväällä, niin kesällä on kivempi lillua puhtaissa vesissä.

5. Karsi kaisloja

Tämän työvaiheen voi tehdä mökkikirjan mukaan kesällä, mutta myös loppukevät sopii kaislojen karsintaan. Ota avuksi kaislaviikate, jolla saat karsittua myös muita vesikasveja.

6. Siisti puutarha

Mökillä puutarha saa kasvaa usein villimpänä kuin kotioloissa, mutta täysin ilman puutarhanhoitoa ei mökilläkään usein pärjää.

Keväällä monet perustavat vapaa-ajanasunnon tontille hyötypuutarhoja ja kukkapenkkejä. Samalla on hyvä miettiä, miten kukat pärjäävät ilman hoitoa. Kaksikin viikkoa ilman kastelua on kesäkukille pitkä aikaa.

Uutuuskirja vinkkaa myös rikkaruohoista. Rikkaruohot antavat periksi, kun rikkaruohon täyttämälle alueelle laittaa tummat, valoa läpäisemättömät pressut ja antaa niiden olla paikoillaan parin kesän ajan. Kun poistat pressun, rikkakasvit ovat kuolleet valon puutteeseen. Aluetta on näin helpompi työstää.

Kaksi viikkoa ilman kastelua on kesäkukille pitkä aika. Valitse siis mökkipihan kukat oikein.

Keväällä on myös hyvä aika miettiä, pitääkö tontin puita kaataa. Puhu asiasta myös mökkinaapureiden kanssa.

Aina puun kaataminen ei ole välttämätöntä. Huvila & Huussi -ohjelmassa esiintynyt arboristi Juha Alasaari kertoi aiemmin, että tietyt aputoimenpiteet voivat auttaa.

– Vanha puu pystytään pitämään pystyssä sillä, että kevennetään vähän latvusta.