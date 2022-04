Tiedätkö, mikä on oikea ripustuskorkeus tauluille? 5 sisustusvinkkiä, jotka sopivat aivan tavalliseen kotiin

Sisustusbloggaaja kertoo muun muassa, mitkä kolme väriä toimivat melkein kaikkien muiden värien kanssa.

Taulu kannattaa ripustaa niin, että sen keskipiste on 145 senttimetrin etäisyydellä lattiasta, ainakin silloin, jos huone ei ole kovin korkea tai muu sisustus ei sitä estä.

Muuttoauto kaartaa pois pihasta, ja uudessa kodissa riittää laitettavaa. Miten päin sijoittelisi huonekalut, jotka siirtyivät vanhasta asunnosta uuteen paikkaan?

Työ saattaa tuntua helpolta, jos koti sijaitsee vanhassa kivitalossa, jonka huima huonekorkeus saa liki kaiken näyttämään upealta. Mutta miten sisustaa tavanomaisempaa kotia, jonka raamit ovat käytännölliset ja suoraviivaiset, jopa hieman tylsät?

Tutun ongelman kanssa paini myös ruotsalainen sisustusbloggaaja Frida Ramstedt, joka muutti joitakin vuosia sitten vanhemmasta asunnosta uuteen rivitalokortteliin.

Pikkuhiljaa Ramstedt oivalsi, mitkä asiat tekevät kodista kotoisan, oli koti minkälainen tahansa.

Pohdinnat löytyvät myös Ramstedtin kirjasta Tyylikäs koti, Sisustamisen kirja (Tammi 2020). Poimimme vinkeistä osan.

1. Oletko arka värien kanssa? Tällä tavalla pääset alkuun

Onko kotonasi vain valkoista, harmaata ja mustaa, mutta haaveilet kodista, jossa olisi enemmän värejä?

Vaivaton tapa päästä alkuun on lisätä valkoisen, harmaan ja mustan kaveriksi vihreitä kasveja tai puuta.

Tällä tavalla asunnon väritön ilme pehmenee helpolla tavalla, Ramstedt kertoo kirjassaan. Asiantuntija muistuttaa, että sininen, vihreä ja ruskea ovat itse asiassa värejä, jotka sopivat yhteen melkein kaikkien muiden värien kanssa.

Suositko vain harmaata, mustaa ja valkoista? Jos haluat lisää väriä sisustukseen, aloita vaikkapa viherkasveilla ja puulla. Kikka on helppo ja toimiva.

Toinen vaihtoehto on maalata huoneen seinät hieman murretulla värisävyllä. Murretut sävyt ovat automaattisesti harmoniassa muiden värien kanssa.

Yleisin virhe värien kanssa on, että käytämme niitä sisustuksessa liian vähän: käytämme siis liian vähän eri värisävyjä liian harvoissa paikoissa. Sopivasti sisustetussa huoneessa voi olla yhteensä 7–9 värisävyä, Ramstedt kirjoittaa.

2. Sohvapöydän muodolla on väliä

Monet pitävät olohuoneen sohvaa ongelmallisena, sillä se tuntuu olevan aina väärän kokoinen. Erityisesti liian isokokoiset huonekalut ovat monelle ongelma.

Sisustussuunnittelija Susanna Salonen vinkkasi aiemmin Ilta-Sanomille, että nykyisin on tarjolla paljon pieneen tilaan sopivia sohvavaihtoehtoja. Myös moduuleista pystyy helposti rakentamaan siron kokonaisuuden.

– Erilevyisistä istuinpaloista ja käsinojista voi räätälöidä juuri omaan tilaan sopivan kokonaisuuden.

Lue lisää: Suomalaisilla on tapana hankkia aivan liian suuria huonekaluja – sisustussuunnittelija listaa 4 pahinta mokaa ja kertoo ratkaisut niihin

Ramstedt suosittelee kiinnittämään huomiota myös sohvapöydän kokoon.

Monet sisustussuunnittelijat vinkkaavat, että sohvapöytä saa olla leveydeltään noin kaksi kolmasosaa sohvan kokonaisleveydestä. Mieti myös korkeuseroja. Sohvapöydän tulee olla sohvan istuinosan kanssa samalla tasolla, tai korkeintaan kymmenen senttiä eri korkeudella.

Jos tilassa on kulmasohva tai divaani, sohvapöydän on mieluiten oltava eri muotoinen kuin tila, johon sen laitat. Esimerkiksi neliönmuotoinen sohvapöytä voi olla huono valinta, jos sohvan edessä oleva avoin tila on niin ikään neliön muotoinen. Linjoja rikkoo kauniimmin pyöreä, soikea tai suorakulmainen sohvapöytä.

3. Tämä on oikea korkeus tauluille

Seinä ammottaa tyhjyyttään, sillä taulun oikeaa korkeutta on vaikea päättää, eikä seinään haluaisi tehdä turhaan reikiä. Kuulostaako tutulta?

Yksi stailaajien käyttämistä kikoista on nimeltään ”57 inch to the center”. Taulu ripustetaan siis niin, että sen keskipiste on 145 senttimetrin etäisyydellä lattiasta.

Ohjetta voi olla vaikea noudattaa, jos huone on erityisen korkea tai taulun alla on mittasuhteita sekoittava sohva. Ohjenuora on kuitenkin hyvä pitää mielessä. Siitä saattaa olla apua monessa huoneessa.

4. Nämä kolme asiaa keittiössä kuuluvat lähelle toisiaan

Oletko kuullut työskentelykolmiota koskevasta teoriasta? Sen mukaan lieden, jääkaapin ja altaan on oltava yhden askeleen päästä toisistaan. Kuulostaa simppeliltä, mutta maailmalla näkee lukuisia keittiöitä, joissa näin ei ole.

5. Huoneessa tulisi olla 5–7 valaisinta

Huoneen valaisemisesta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta muutamalla perusasialla pääsee alkuun. Toimivaksi todettu nyrkkisääntö on, että jokaisessa huoneessa tulisi olla vähintään 5–7 valopistettä.

Onko kotonasi vain yksi valopiste per huone? Sopiva määrä on 5–7.

Valopisteitä on näin runsaasti, sillä ne hoitavat monia eri tehtäviä. On yleisvalo, joka on yleensä kattovalaisin, työvalo tai apuvalo, joka sijaitsee usein nojatuolin tai sohvan vieressä, pistevalo, joka korostaa esimerkiksi taideteosta seinällä ja tunnelmavalo oikeaa fiilistä tuomaan.

Tunnelmavalaisemisen tärkeyttä painotti myös aiemmin Ilta-Sanomille haastattelun antanut sisustussuunnittelija Heini Kilmer. Jos Kilmer saisi antaa suomalaisille vain yhden valaisuun liittyvän vinkin, hän satsaisi tunnelmavalaisuun.

– Melko suuren tilan, kuten olohuoneen, valaisee tunnelmalliseksi muutamalla lattiavalaisimella ja pöytävalaisimella. Tällöin kannattaa sammuttaa katossa oleva riippuvalaisin tai plafondi. Samalla tyylillä myös ruokasaliin saa miellyttävän valaistuksen esimerkiksi illallisille.

Lue lisää: Tältä näyttävät syksyn valaisintrendit – sisustussuunnittelija paljastaa yhden asian, johon suomalaisten kannattaa panostaa