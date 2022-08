Anders Malmsten kerää viskipulloja siinä missä muut postimerkkejä. Alkoholin väärinkäyttöön hän ei hairahdu, sillä jokaista laatua on myös maistettava.

Mitä sitä kiertelemään. Tämän espoolaisen kodin sisustus ei näytä erityisen raikkaalta.

– Onhan tämä karannut vähän lapasesta, Anders Malmsten, 45, nyökkää.

Jaa, vähän? Malmstenin kerrostaloasuntoa voisi verrata viskikauppaan, jos löytyisi sellainen puoti, jonka valtaisa valikoima olisi yhtä suurella intohimolla laadittu.

Vilkaistaanpa nopeasti, millä keräilijä on kotinsa somistanut. Imperial, Deanston, Lagavulin, Tomatin, Glendronach, Laphroaig, Glenallachie… Enimmäkseen siis skotlantilaisten tislaamojen sisustusratkaisuja, mutta myös taiwanilaisia, suomalaisia, irlantilaisia ja yhdysvaltalaisia viskejä löytyy nopealla skannauksella.

Viskipulloja on Malmstenin asunnossa satoja, ehkä puolisentuhatta. Sohva on sijoitettu kirjahyllyn eteen siten, että sen takaa voisi käydä poimimassa luettavaa. Tai siis voisi, jos kulkuväylä ei olisi viskipullojen peitossa. Pitäisiköhän jo huolestua?

Malmsten on kirjallisuutta tutkittuaan laskeskellut, että paloturvallisuusriski ei ole suuri, koska vain osa pulloista on tynnyrivahvuisia (+/- 60%).

Koko totuus Malmstenin harrastuksesta ei selviä yhdellä vierailulla, sillä toinen osa viskeistä on pitkäaikaissäilytyksessä viinikellarissa, jonka sijaintia Malmsten ei halua mainostaa. Kun koko pullo-omaisuus ynnätään, luvuksi it-alalla työskentelevä Malmsten sanoo ”yli tuhat muttei tuhatviisisataa”.

Viskikeräilijän olohuone täyttäisi pullovalikoiman puolesta vakuuttavan viskikaupan tunnusmerkit.

Malmsten sanoo olleensa keräilijä lapsesta asti. Viskien lisäksi hän on haalinut esimerkiksi kirjoja, legoja, lautapelejä ja erilaisia miekkoja, joita on ripustettu olohuoneen seinille.

Malmstenin viski-innostus syveni vuosituhannen alussa vakavaksi työpaikalla, Nokian konttorissa, jossa viereisessä huoneessa työskenteli Mika Jansson, pitkäaikainen Suomen Mallaswhiskyseuran voimahahmo.

Malmstenin työ- ja lomamatkoilta lentokenttien myymälöistä alkoi tarttua mukaan koko ajan enemmän pulloja. Varsinaiseksi keräilyksi harrastus muuttui yli kymmenen vuotta sitten. Ennen Brexitiä Malmsten vieraili Skotlannissa 2–3 kertaa vuodessa. Matkalla oli aina mukana 2–3 kapsäkkiä hankintoja varten.

– Vähitellen homma alkoi riistäytyä käsistä, Malmsten sanoo.

Mikä viskeissä viehättää? Malmstenin mukaan viskin ja Skotlannin kiehtovaa historiaa ei voi erottaa toisistaan, mutta tenho taitaa liittyä inhimillisempiin asioihin.

– Äärimmäisen hyvä sosiaalinen harrastus. Olen tavannut samanmielisiä ihmisiä kaikkialta maailmasta.

Malmsternin viisi poimintaa: Teacher’s: sisäpiirivitsi.

Poiminta 2. Bunnahabhain The Lucky Few Bottle: viskitutut.

Poiminta 3. Glen Marnoch: Pirkkaviski.

Poiminta 4. Glentauchers-Glenlivet 1976: syntymävuosi.

Poiminta 5. Imperial: intohimo.

Viskihuutokauppojen lisäksi internetin juomakaupat, Viro ja automatkat Saksaan ovat Malmstenin pääasialliset hankintaväylät. Viskihuutokaupoista Malmsten on metsästänyt viime aikoina 1980-luvun sekoiteviskejä. Alkon palveluksia hän käyttää harvahkosti lähinnä kalliiden hintojen takia, mutta mainitsee monopolin edullisista laatuhankinnoista Glen Morayn ja Glendronachin tislaamot.

Matkustellessa myös kontaktiverkosto on kasvanut. Hän on oppinut tuntemaan muun muassa ihmisiä, jotka pilkkovat ostamilleen viskitynnyreille omistusosuuksia.

– Kun Euroopassa julkaistaan uusi viski, todennäköisesti pystyn saamaan sellaisen kontaktieni avulla.

Jotenkin kuvaavaa noin 2 500 eri viskiä maistaneelle ja yli 50 viskitislaamo­kierrokselle osallistuneelle Malmstenille on se, mitä tapahtui taannoin Strathearnin tislaamossa. Aiemmalla vierailullaan hän oli jutellut tynnyrin ostamisesta. Kun Malmsten palasi vuoden päästä samoille sijoille katsomaan ostamansa tynnyrin täyttämistä, hän jäi omistajan kiireiden takia pannujen ääreen yksin.

– Omistaja opasti tislaamisen saloihin noin viisi minuuttia ja sitten antoi minun tehdä päivän työt. Oli hän tavoitettavissa, jos olisi tullut hätä. Kirjasin lokikirjaan toimenpiteet. Kymmenen tuntia väkersin, ja tuloksena oli 120 litraa raakatislettä.

Siitä lopulta riitti Malmstenille 50 litraa valmista viskiä. Todisteeksi Malmsten nostaa pöydälle edesmenneen kissansa kuvalla varustetun pullon. Kolme vuotta ja kolme kuukautta puussa antoivat viskiin valtavasti väriä.

Malmsten sanoo viskiharrastuksen myötä tavanneensa suuren joukon samanhenkisiä ihmisiä.

Viskipullot säilytetään tasaisessa huoneenlämmössä pystyasennossa, jotta alkoholi ei syö korkkia.

Viskiä tislataan lähes kaikkialla maailmassa. Skottiviskien lisäksi Malmstenin viskikirjastosta löytyy myös muiden alueiden tuotoksia.

Osa Malmstenin pulloarsenaalista on selvästi avattu, osa ei. Hän sanoo pyrkivänsä maistamaan jokaista ostostaan, jotta ei sortuisi alkoholin väärinkäyttöön. Liian pitkäksi aikaa vajaiksi tyhjennettyjä pulloja ei kannata jättää sijoilleen, sillä yletön määrä happea vaikuttaa makuun. Toisaalta kaikella on rajansa.

– Kaverit kyllä huolestuisivat jos tyhjiä pulloja alkaisi näkyä liikaa, keräilijä sanoo.

Malmsten on selvästi panostanut tiettyjen tislaamoiden mahdollisimman laajaan tuoteportfolioon.

– Näin pystyy maistamaan esimerkiksi kolmea tai neljää eri tuotetta, ja samalla oppii ymmärtämään enemmän tislaamosta.

Yksi tällaisista tislaamoista on erityisen rakas. Malmstenilla on kuutisenkymmentä pulloa 1998 viimeiset tisleet tiputtaneesta Imperialista. Pullojen rahallista arvoa on vaikea määritellä, mutta pisimpään kypsytettyjen Imperialin viskien hintapyynnöt huitelevat 500–1 000 eurossa.

Tällaista viskiä Malmsten tislasi Strathearnissa. Oma kissa pääsi etikettiin.

Kissat ovat viskikeräilijän kaverit kotona.

Vaikka jokainen viskipullo kasvattaa keräilijän varastoa, ihan jokainen viski ei välttämättä ole hankinnan arvoinen. Puhe kulkeutuu verovapaissa myymälöissä kaupattaviin pullotteisiin, jotka myydään yleensä ilman ikämerkintää, mikä mahdollistaa hyvinkin nuorten ja vaihtelevantasoisten tisleiden hyödyntämisen. Toki joukossa on laatuakin. Malmsten mainitsee erikseen Glen Morayn edullisen Wood-sarjan.

Vanhakin viski voi yllättää. Strathmillin 33-vuotias viski maistui Malmstenin mielestä aluksi lankulta.

– Join desin. Sitten viski sai pari vuotta happea, ja kuinka mieletön viski olikaan.

” Saksassa eBayssa myydään jopa tyhjiä pulloja, jotka menevät väärentäjille.

Kuten viineissä myös viskien maailmassa väärennökset ovat riesa. Lähinnä silloin puhutaan ylähyllyn tuotteista.

– En hanki niin kalliita viskejä, jotta ei tarvitsisi pelätä väärennöksiä. Saksassa eBayssa myydään jopa tyhjiä pulloja, jotka menevät väärentäjille.

Perinteisten viskimaiden lisäksi esimerkiksi Saksan tislaamot ovat alkaneet kiinnostaa Malmstenia. Samoin viinit, koska useat viskit kypsytetään käytetyissä viinitynnyreissä. Myös sivubisneksenä kaupallinen maahantuonti on alkanut houkutella häntä.

Kun kuuntelee keräilijän tarinoita, pullojen määrä tuskin vähenee vastaisuudessa.