Kun Teemu Muurimäki osti 41-neliöisen yksiön, hän sai ystävältään Marko Paanaselta yhden vinkin – katon rappausten alta paljastui upea yllätys, jota muotisuunnittelija voisi tuijotella ikuisuuden

Olen asunut elämästäni 12 vuotta ulkomailla. Koti on aina ollut minulle tärkeä, on se sijainnut sitten Pariisissa, Roomassa, Milanossa tai Sydneyssä. Olen rakentanut jokaisesta kodistani omannäköiseni enkä ole halunnut elää matkalaukkuelämää. Italiassa, Ranskassa ja Australiassa sain viettää arkea erikoisissa asunnoissa, joten halusin Helsingin kotini olevan myös erityinen, omanlaisensa.

Teemu Muurimäki asuu koiransa Jasperin kanssa 41-neliöisessä yksiössä Helsingin Kruununhaassa.

Kun kävelin sisään tämän talon porttikongista, tiesin heti fiiliksen olevan jotakin sellaista, jota olin pitkään hakenut. Tämä on ensimmäinen omistusasuntoni ja koti, jossa olen asunut pisimpään kuin missään muualla aiemmin.

Keittiö uusittiin remontissa kokonaan ja se hankittiin Ikeasta. Jasperin peti on Boknäsiltä, mutta koira herää aina aamuisin Teemun kanssa samasta sängystä.

Historia näkyviin

Kotitaloni on rakennettu tsaarin upseereille vuonna 1874. Työhuoneeni sijaitsee katutasossa vanhassa mankelihuoneessa. Vaikka asuntoni on pieni, rakastuin heti sen tunnelmaan, puoli metriä paksuihin seiniin ja alkuperäiseen lankkulattiaan. Remontoin kaikki kodin pinnat ja uusin keittiön. Ystäväni, sisustusarkkitehti Marko Paananen rohkaisi minua rohkeisiin värivalintoihin.

Katossa näkyvät kotini 150-vuotisen historian kaikki kerrokset. Aluksi suunnittelin katon maalaamista kiiltävän valkoiseksi, mutta kun rappausten alta paljastui näin upea pinta, en halunnut edes ajatella sen peittämistä. Voisin makoilla sängyllä ikuisuuksiin ja katsoa kattoa, sieltä löytyviä muotoja niiden muodostamia tarinoita.

Yksi Teemun uusimmista hankinnoista on Calligariksen sohvapöytä, jonka saa muutettua kahdeksan hengen ruokapöydäksi. Sen ansiosta Teemu pystyy pitämään jatkossa myös illalliskutsuja perheelleen ja ystävilleen. Matto Stockmann ja sohva Habitat.

Taidetta tuliaisena

Taide on kodissani tärkeässä osassa. Suurin teokseni on kaksi metriä korkea ja neljä metriä leveä metallilevylle maalattu His Master’s Voice, jonka löysin antiikkiliikkeestä Sydneystä. Kauppias kertoi sen olevan satavuotias. Tärkeitä ovat myös ystävieni Vappu Rossin ja Phill Davisonin tekemät teokset, jotka olen saanut heiltä lahjaksi. Jasperin muotokuva on kaksoisveljeni tyttären Loja Muurimäen maalaama. Hän jännitti kovin etukäteen, tykkääkö Teemu-setä pinkistä väristä.

Jasper-koiraa esittävä maalaus on Teemun veljentyttären Loja Muurimäen maalaama. Aiemmin kirjat oli järjestetty aiheittain taide-, runo- ja muotikirjoihin, kunnes Teemu sai idean laittaa ne värijärjestykseen. Pinkkien kirjojen vierestä löytyi täydellinen paikka Lojan taululle.

Olisi kiva omistaa muutakin taidetta kuin seinälle ripustettavaa. Olen ihaillut taidelainaamossa erilaisia patsaita, ja sellainen sopisi täydellisesti sohvapöytäni päälle. Jos kotini olisi isompi, ostaisin varmasti taidetta enemmän. Nytkin varastossa on muutamia teoksia odottamassa kehystämistä.

Teemu suunnitteli seinälle tammisen kirjahyllyn, joka tehtiin asuntoon mittatilauksena. Sen suunnittelussa auttoi ystävä, sisustusarkkitehti Marko Paananen, joka ideoi hyllyihin led-valaistuksen. Lattialla on australialaisen muotikuvaaja Adrian Meskon valokuvateos.

Intohimona vinyylit

Yksi tärkeimmistä esineistäni on Yamahan vinyylilevysoitin, jolla isäni soitti levyjä 1970-luvulla omistamansa soitinkaupan tiskin takana Porissa. Olen kerännyt vinyylejä lapsesta asti. Ensimmäisen levyni sain valita isäni liikkeestä ja otin sen kannen kuvien perusteella ajattelematta itse musiikkia. Levy sisälsi Disneyn elokuvamusiikkia ja se on minulla edelleen tallessa.

Remontissa alkuperäiset lankkulattiat maalattiin vaaleanharmaalla ja valkoiset seinät saivat tummanruskean ja mustan sävyt. Katto on kodin katseenvangitsija ja siinä näkyvät 150 vuoden kerrostumat. Samanlaista lopputulosta ei saisi entisöimällä. Marcel Breuerin suunnittelema Wassily-nojatuoli on hankittu kierrätettynä.

Pidän siitä, että voin luoda tunnelmaa musiikilla ja mietinkin aina tilanteen mukaan, minkä levyn laitan juuri sillä hetkellä soimaan. Olen järjestänyt ystävilleni vinyylibileitä, joissa nautitaan viiniä ja pizzaa, ja jokainen saa laittaa haluamansa biisin soimaan.

Teemun työhuone sijaitsee vanhassa mankelihuoneessa.

Tavaroita työhuoneella

Vaikka kodistani löytyy vain 41 neliötä, mahtuu tänne kaikki tarvitsemani. Sohvapöytäni saa muutettua kahdeksan hengen ruokapöydäksi, joten pystyn pitämään isommatkin illalliskutsut. Tamminen kirjahylly on tehty mittatilauksena ja suunniteltu niin, että vinyylilevysoitin mahtuu siihen täydellisesti.

Työhuoneeni sijaitsee talon katutasossa kerrosta alempana. Se toimii kodin jatkeena, enkä tarvitse erikseen esimerkiksi silitysrautaa ja -lautaa kotona. Teen töitä myös muualla kuin työhuoneellani, mutta vietän silti paljon aikaa tässä samassa talossa. Sahaan Jasperin kanssa kodin ja työhuoneen väliä parhaimmillani useita kertoja päivässä.

Kylpyhuoneen kiinalainen lipasto on Australiasta. Sen päällä pyyhetelineen virkaa tekee Pierre Kaponen, ranskalainen mallinukke. Se on löytö antiikkiliikkeestä Helsingistä.

