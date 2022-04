Sanna etsi Saimaan rannalta viisi vuotta mökkiä, mutta budjetti tuli vastaan – näin unelma toteutui alle 100 000 eurolla

Sanna Spårmanin mukaan luksusta on, kun ei ole luksusta.

Oma mökki Saimaan rannalla. Siinäpä haave, johon voi moni suomalainen yhtyä.

Vantaalainen Sanna Spårman etsi viiden vuoden ajan mökkiä Suomen kauneimpiin kuuluvalta alueelta, mutta toteutus tyssäsi budjettiin.

Nelihenkisen yrittäjäperheen rahat olivat tiukasti kiinni asuntosijoituksissa, joten rahaa oli käytettävänä alle 100 000 euroa.

– Sillä hinnalla ei Saimaan rannalta saanut mitään. Mikä tahansa pieni mökki järven rannalla maksaa alueella vähintään 100 000 euroa, Spårman kertoo.

” 54 000 euroa on melko kohtuullinen hinta siitä, että saa oman paikan Saimaan rannalta.

Tarvittiin ajattelutavan muutos ennen kuin tärppäsi. Miksi ostaa valmis mökki, kun tonttikin riittäisi?

Sen oikean tontin löytäminenkään ei toki käynyt käden käänteessä. Jo se, että yritti löytää mökkiä puhtaiden vesien ääreltä, osoittautui vaikeaksi.

Spårmanilta vaadittiin myös luovaa mieltä. Metsittyneillä tonteilla oli vaikea kuvitella, miltä lopputulos todella näyttäisi.

Mökkitontin plussat ja miinukset Hyödyt: 1. Ostajan ei tarvitse tyytyä mökkiin, joka on sinne päin. Sen sijaan saa rakentaa alusta asti uutta. Näin saa juuri sellaista kuin haluaa. 2. Rakentamisen lomassa on mahdollisuus verkostoitua paikallisten kanssa. 3. Kerralla ei tarvitse isoa lainaa. Voit investoida oman talouden sallimissa rajoissa. Rakennettu mökkitontti toimii jatkossa tarvittaessa lainan vakuutena. Rakentamalla saa arvonnousua tontille. Haitat: 1. Alussa tontilla on vain metsää tai muuta avaraa maisemaa. Valmis lopputulos pitää osata visioida omassa päässään. 2. Keskeneräisyyden sietäminen on pakollista. 3. Asioiden selvittäminen etukäteen vie aikaa. Sanna Spårman

Kesällä 2021 lykästi. Kangasmetsäinen ja omalla hiekkarannalla varustettu mökkitontti Saimaan rannalta löytyi netin myydään-palstalta.

– Näytössä tosin ajattelin, että olemmeko todella ostamassa tällaista ryteikköä. Rannan näkymä teki kuitenkin vaikutuksen. Sitten ajattelin, että ihan sama, haluan tämän paikan, Spårman muistelee.

Tontti ja mökki alle 100 000 eurolla

Heinäkuussa Spårman allekirjoitti kauppakirjat mökkitontista, jonka hintalapuksi tuli 54 000 euroa.

Ensimmäisenä kesänä ja syksynä perhe lomaili paikalla erähenkisesti. Nukkumapaikka löytyi milloin teltasta, milloin riippukeinusta tai autosta.

Avaimet käteen -periaatteella toimitettu tuvallinen saunamökki nousi tontille alkuvuodesta 2022. Hintaa eristetylle, sähköttömälle 17 neliön mökille tuli rahteineen noin 30 000 euroa. Perustukset maksoivat materiaaleineen noin 1 200 euroa ja metsätyöt muutamia tuhansia. Saunan imeytysjärjestelmään meni 300 euroa.

– Luotettava toimittaja löytyi tontin edellisen omistajan kautta. Suosittelen kaikkia verkostoitumaan, sillä niin löytyvät oikeat ihmiset. Samalla oppii paljon uutta, Spårman sanoo.

Mökkiprojekti on toki vielä kesken.

Tontilla oli ennestään vanha suola-aitta, jonka perhe aikoo kunnostaa. Myös pihalla ja terassilla riittää viimeistelevää. Palju ja ulkohuussi odottavat yhä paketeissaan.

Mökille ei tule sähköjä tai juoksevaa vettä

Perhe lomailee isoilla ikkunoilla ja terassilla varustetulla mökillään joka toinen viikonloppu – aina huhtikuusta lokakuun loppuun.

Tarkoitus on viettää aktiivista lomaa, johon kuuluvat myös retket ympäri Saimaata.

” Tämä on kestävää ja aitoa mökkeilyä.

Mökillä odottaa toisenlainen, minimalistinen ja rauhallinen todellisuus. Sanna Spårman on halunnut pitää kiinni siitä, että mökki ei ole turhan moderni.

Juoksevaa vettä tai sähköjä ei ole, mutta se ei haittaa, sillä tupa lämpiää hienosti kevyttakan avulla. Kännykän akut perhe lataa tällä hetkellä akulla ja invertterillä, ja suunnitteilla ovat erilaiset aurinkoenergiaratkaisut.

Mökillä on nukkumapaikkoja neljälle siskonpeti-tekniikalla. Tilaa ei ole paljon, mutta se on tarkoituskin. Samalla säästyy rahaa. Mökki lämpiää pienen takan avulla.

Tärkeintä on, että mökillä on riittävän iso kontrasti moderniin kaupunkielämään, jota perhe elää arkisin Vantaalla. Käsin tiskaaminen tai vaikkapa saunan lämmittäminen käyvät eräänlaisesta meditaatiosta.

– Tämä on kestävää ja aitoa mökkeilyä. Ajattelen, että luksusta on, kun ei ole luksusta, Spårman sanoo.

Sanna Spårman löysi unelmiensa mökkitontin kesällä 2021. Tontilla sijaitsi suola-aitta, jota perhe kunnostaa tulevaisuudessa.

Usein Spårmanilta kysytään, miten lapset viihtyvät mökillä, jossa ei ole padeja tai televisiota. Perheenäiti vakuuttaa, että 8- ja 11-vuotiaiden aika ei käy pitkäksi.

– Luovuus kasvaa täällä. Lapset lukevat aikakauslehtiä, uivat ja saunovat. Eräs päivä toinen lapsista keksi maalata maalauksia mustikoilla. On kehittävää, kun joudut käyttämään vähän mielikuvitusta.

Näin säästyy rahaa

Karsittu mökkeily on ennen kaikkea vastapainoa kiireiselle ja modernille arjelle, mutta se on myös tapa käyttää rahaa järkevästi.

Niukat neliöt tuovat säästöä, ja mökin sähköttömyys on etu.

– Sähkönsiirtolasku voi olla useita kymppejä kuussa, käytti sähköä tai ei. Aurinkoenergialla pystyy saamaan sähköä samalla tavalla, eikä sähkönsiirtomaksuja pidä maksaa.

Tulevaisuudessa rahaa voi saada sukan varteen myös mökkiä vuokraamalla.

Sanna Spårman kertoo, että mökillä aamiaista saatetaan syödä pitkään laiturinnokassa istuen. Arjessa tällaiselle luksukselle ei ole sijaa.

Sanna Spårman haluaa kertoa mökkitarinansa, sillä hän haluaa kannustaa suomalaisia miettimään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa unelmiaan. Mökkitontti voi olla monelle mahdollisuus päästä unelmaan kiinni, sillä tontit ovat halvempia kuin mökilliset tontit, ja pikkuhiljaa tekemällä lainaa ei tarvitse ottaa kerralla valtavaa määrää.

– 54 000 euroa on melko kohtuullinen hinta siitä, että saa oman paikan Saimaan rannalta.

” Meidän mielestämme luksusta on tämä.

Mökkeilijä uskoo, että kun unelmansa saa toteutettua, tyytyväisyys elämää kohtaan kasvaa.

– Arkisessa elämässä kaikki mukavuudet ovat niin itsestäänselvyyksiä, että vasta askeettisten asioiden äärellä huomaa, miten hienoja asioita elämässä onkaan. Se, mikä on kenellekin luksusta, on toki kaikille erilaista. Meillä on täällä niin hienot puitteet, että meidän mielestämme luksusta on tämä.