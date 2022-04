Nina, 27, säästi asumalla kesän teltassa, ja nyt hän elää Kanariansaarilla autossa – kertoo, miten pienessä tilassa asuminen on vaikuttanut parisuhteeseen

Suomalaiset ihmettelevät, miksi kukaan haluaa asua autossa. Espanjassa asiaa ei kummastele kukaan, sanoo Nina Laitiala.

Nina Laitialan koti on nykyään retkiautossa. Tällä hetkellä diginomadi oleskelee La Gomeran saarella Kanarialla.

Mersun kattoa koristavat näyttävät kultaköynnökset. Ne kiertelevät katonrajaa pitkin vaaleille puupaneeleille ja jatkavat matkaa miltei ulos saakka.

Yllättävää kyllä, aidot viherkasvit voivat hyvin epätavanomaisissa olosuhteissa. Niillä on autossa elämän edellytykset: riittävästi valoa ja vettä.

Myös 27-vuotias Nina Laitiala on mersussaan onnellinen. Auto on ollut hänen kotinsa miltei vuoden verran.

Me Naiset kertoi Nina Laitialan ja puoliso Aaron, 30, tarinan reilu vuosi sitten.

Tuolloin helsinkiläisnainen oli säästänyt reilu tuhat euroa kuussa poikkeuksellisella tavalla. Pariskunta asui kolmen kuukauden ajan teltassa.

Nyt jutussa mainittu Mercedes-Benz Sprinter on tuunattu retkeilyauto, jonka harmaat sisätilat ovat saaneet Laitialan käsissä värikkäämmän ja luonnonläheisemmän ilmeen.

” Kanarialla on optimaalinen lämpötila ympäri vuoden.

Koti kulkee pyörien mukana sinne, minne mieli halajaa.

Vielä vuosi sitten Nina Laitiala ja puoliso Aaron asuivat teltassa. Sitten he ostivat retkiauton ja sisustivat sen kodikseen.

Tällä hetkellä Laitiala oleskelee Aaron ja pariskunnan kissan kanssa Kanariansaariin kuuluvalla La Gomeran saarella.

– Halusimme Kanarialle, sillä siellä on optimaalinen lämpötila ympäri vuoden. Matkamme alkoi lokakuussa, ja ajoimme aika suoraan Euroopan läpi. Teneriffalle ja edelleen La Gomeralle tulimme lautalla, Laitiala kertoo.

Töitä noin neljä tuntia päivässä

Sisällöntuottajana, graafikkona ja digitaiteilijana leipänsä ansaitseva Laitiala haluaa asua autossa, sillä hänellä on kaipuu edes jonkinlaiseen vapauteen. Sen hän uskoo olevan peruja lapsuudestaan.

” Isämme vei meitä roadtripeille ympäri Pohjoismaita.

– Silloin isämme vei meitä roadtripeille ympäri Pohjoismaita. Minulla on aina ollut seikkailumieltä.

Elämäntapa kiehtoo myös vahvan luontoyhteyden vuoksi.

Laitiala toteuttaa arvojaan tekemällä töitä perinteisen kahdeksan tunnin sijaan neljä tuntia päivässä. Virallisia työaikoja hänellä ei ole. Työvälineiksi riittävät läppäri, kamera ja piirtonäyttö.

Työpäivän jälkeen nainen suuntaa retkille luontoon. Joogaaminen, surffaaminen ja meditointi kuuluvat harrastuksiin.

” Ei ole pakko asua talossa ollakseen onnellinen.

Joka päivä aikaa riittää myös ystäville.

Kanariansaarilta Laitiala on löytänyt paikasta toiseen kulkevan nomadiyhteisön, jossa on samanhenkisiä ihmisiä.

– Meitä yhdistää kiinnostus luontoon, uusien asioiden oppimiseen ja matkustamiseen. Ja kaikki me ajattelemme, ettei ole pakko asua talossa ollakseen onnellinen.

” Pääsin eroon ennakkoluuloistani, kun menin juttelemaan ihmisten kanssa.

Nomadiyhteisö on ottanut suomalaiset lämpimästi vastaan.

Tavallista on, että päivät alkavat kokouksella, jossa päätetään päivän puuhista. Sen jälkeen ryhmä meditoi tai vaikkapa musisoi yhdessä.

Modernit nomadit halusivat Kanarialle sään takia. Parkkeerauksen kieltäviä kieltomerkkejä ei ole Laitialan mukaan Teneriffalla näkynyt.

La Gomeralla Laitiala on saanut huomata, että on ollut aiemmin ennakkoluuloinen joitakin ihmisiä kohtaan, vaikka on kuvitellut itsensä suvaitsevaiseksi.

– Pääsin eroon ennakkoluuloistani, kun menin juttelemaan ihmisten kanssa. Nyt ajattelen, että on upeaa, että meitä ihmisiä on niin erilaisia. Pelko estää tutustumasta ihmisiin aidosti.

Suomalaiset ihmettelevät autossa asumista

Suomessa Laitialan liikkuvaa elämäntapaa on seurattu kiinnostuneina eri sosiaalisen median kanavien kautta. Youtube-videot, TikTok-haasteet ja Instagram-kuvat piirtävät arjesta, jossa on tilaa myös hauskanpidolle.

Kommentit ovat pääosin kannustavia, mutta myös ennakkoluuloja riittää.

– Suomessa ihmetellään tosi paljon pelkästään sitä, miksi joku haluaa asua autossa. Täällä sitä ei kummastele kukaan.

Nina Laitiala kokee olevansa nyt todella onnellinen. Suomessa onnea ei ole kenties lupa edes näyttää, nainen pohtii.

Kanarialla kulttuuri on muutenkin Suomea avoimempi ja suvaitsevaisempi. Toisia kannatteleva tunneilmasto on vaikuttanut myös Laitialan mielialaan. Jokaiseen aamuun herää nykyään iloisena ja onnellisena.

” Olemme oppineet, että asiat on pakko käsitellä heti.

Laitiala pohtii, onko Suomessa hyväksytympää olla masentunut ja alakuloinen kuin iloinen ja onnellinen.

Espanjassa omaa onneaan ei onneksi tarvitse peitellä. Aitous näkyy myös Laitialan sosiaalisen median kanavissa.

– En käytä kuvissani enää filttereitä eli suodattimia. Haluan näyttää elämän sellaisena kuin se on.

Riidat on pakko käsitellä heti

Autoon muuton ja ennen kaikkea maailman näkemisen myötä Laitiala on saanut huomata, että kuluneet sanonnat matkailun avartavasta vaikutuksesta pitävät täysin paikkansa.

– Tuntuu siltä, että olen ymmärtäväisempi ja oikeasti avoimempi kuin aikaisemmin.

Liikkuva elämäntapa on eittämättä muuttanut Laitialaa, mutta hyvää se on tehnyt myös kuusi vuotta kestäneelle parisuhteelle.

Kun pariskunta asui Suomessa, konfliktin tullen oli helppo karata muualle ja palata kotiin vasta, kun tilanne oli rauhoittunut. Nykyään riitatilanteita ei enää pääse pakoon – ja se on onni.

– Olemme oppineet, että asiat on pakko käsitellä heti. Näin pääsemme rakkauteen nopeammin takaisin.

Autossa on vähän tilaa, joten riitojakaan ei pääse pakoon. Se on pelkästään hyvä asia, Nina Laitiala sanoo.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että modernien nomadien elämä autossa jatkuu vielä tovin.

Kesäksi pariskunta on kuitenkin saapumassa Suomeen, sillä ”kesä kotimaassa on ainutlaatuinen”.

Tulevaisuudessa Laitiala voisi kuvitella autossa, mutta unelmissa siintää myös oma maatila, jossa voisi elää osittain omavaraisesti.

– Olemme tutustuneet ihmisiin, joilla on samanlaisia unelmia kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista. Sopiva maapläntti puuttuu vielä.

Retkiautossa asumista Laitiala pitääkin eräänlaisena tutkimusmatkana tulevalle.

Kun paikka vaihtuu, on helppo ottaa selvää, minne haluaa asettua. Ainakin hetkeksi.

Missä saa yöpyä? Nina Laitialan mukaan retkiautolla yöpyminen on joissakin Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa, tiukasti säänneltyä. Mihin tahansa ei siis saa leiriytyä. Kanariansaarilla matkailu- ja retkiautoihin on totuttu, eikä Laitiala ole törmännyt missään kieltomerkkeihin. – Yöpymispaikka on helppo löytää. Me haluamme olla aina lähellä luontoa, sillä mukanamme kulkee kissa, jonka pitää päästä kiipeilemään puissa.