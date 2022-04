Suomalaismiehen mökkirauha keskeytyi näkyyn, joka näkyi naapuriin saakka: ”Vanhempi pariskunta seksi-ilotteli rantavedessä”

Asianajaja: Selvitä nämä asiat ennen mökin ostoa

Asianajaja Tatu Hirvonen Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:sta ratkoo työkseen suomalaisten mökkiriitoja ja antaa aiheeseen liittyvää neuvontaa Suomen Omakotiliitossa. Ammattilaista työllistävät myös mökkikaupat, joihin liittyy monenlaisia kompastuskiviä.

Hirvonen antaa lukijoille vinkit, joiden avulla mökin ostaja voi välttää tyypillisimpiä kompastuskiviä ja välttää myöhemmät riidat.

1. Ota selvää, mitä ostat ja reklamoi virheistä tarvittaessa ajoissa

Kesämökin ostaminen on elämän toiseksi isoin hankinta, heti oman kodin oston jälkeen. Silti kaikki eivät tiedä, että mökin omistajaa koskevat usein samat vastuut kuin omakotitaloasukastakin. Myyjä vastaa mökissä ilmenevistä virheistä viiden vuoden ajan, mikäli kysymys on kiinteistökaupasta. Mökeistä niitä on valtaosa.

– Jos ostaja huomaa parin viikon päästä ostosta, että mökillä haisee home, eikä myyjällä ole ollut tästä tietoa, vastuu on raaka. Mökin myyjää koskee velvollisuus antaa ostajalle kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa kauppaan. Hänellä on myös velvollisuus oikaista ostajan virheelliset käsitykset, Hirvonen sanoo.

Aina edes myyjä ei ole tietoinen virheistä eli vaikkapa homevauriosta, jota mökillä on. Siksi Hirvonen suosittelee mökin myyjälle aina kuntotarkastuksen tekemistä ennen kesäpaikan myyntiä.

Ostajan on puolestaan hyvä muistaa, että jos mökistä löytyy kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen reklamoitavaa, on reklamaatio tehtävä ”kohtuullisessa ajassa”.

– Oikeuskäytännön mukaan ollaan varsin turvassa, jos reklamointi on tehty kolmen kuukauden sisään virheen ilmettyä. Jos reklamoinnissa kestää pidempään, ostajan riskit kasvavat.

On kuitenkin hyvä muistaa, ettei ostaja voi vedota sellaisiin virheisiin, jotka hän on kaupanteon hetkellä tiennyt, tai jotka hänen olisi pitänyt tietää.

– Ostaja ei siis voi vedota aistinvaraisesti nähtävään asiaan, kuten siihen, että mökin julkisivulaudoitus on alaosistaan silmämääräisesti täysin lahonnut, tai että mökin sisäkatossa on havaittavia vesijälkiä.

” Huolellinen aistinvarainen katselmus siis riittää, eikä ostajalla ole lähtökohtaisesti velvollisuutta avata rakenteita.

2. Huolellinen aistinvarainen katselmus riittää

Keskeiset vastuut mökin virheistä ovat aina myyjällä, ja ostajalla on oikeus luottaa myyjän antamiin tietoihin. Vastuu tarkoittaa sitä, että myös piilevät virheet ovat myyjän vastuulla.

– Huolellinen aistinvarainen katselmus siis riittää, eikä ostajalla ole lähtökohtaisesti velvollisuutta avata rakenteita, Hirvonen sanoo.

Siinä tapauksessa, että myyjä ilmoittaa ennen mökkikauppaa mahdollisista virheistä tai virhe-epäilyjä löytyy vaikkapa kuntotarkastusraportista, ostajaa voi koskea laajennettu selonottovelvollisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa sellaista tilannetta, jossa myyjä kertoo avoimesti, että mökissä on aistittu homeen hajua.

– Jos tällainen tilanne tulee eteen, en suosittele tekemään kauppaa ennen kuin myyjän kanssa sovitaan, että hän tilaa tarkentavat tutkimukset, jolla esille tulleet epäilyt selvitetään, Hirvonen sanoo.

Myyjä puolestaan voi turvata selustaansa kauppakirjaan tehtävillä muotoiluilla. Tyypillistä on laittaa kauppakirjaan jonkinlainen vastuunrajauslauseke. Vastuunrajoitusehdon tulee kuitenkin olla riittävästi yksilöity.

– ”Myyjä ei vastaa mistään” tai ”myydään sellaisena kuin on”, ei ole pätevä vastuunrajaus. Vastuunrajauslausekkeessa pitää yksilöidä rakennekohtaisesti ne asiat, joista myyjä ei vastaa. Jos on esimerkiksi epäilys homeesta, tämä pitää kirjata tarkasti erikseen. Muuten vastuut määräytyvät lain mukaan, Hirvonen kertoo.

3. Tarkista luvat ja kaava

Ennen mökkikauppoja myyjän on tarkistettava, mitä kaava sanoo rakennusoikeuden määrästä.

Jos mökkitonttia ei ole kaavoitettu ollenkaan, kaikki rakentaminen tontille edellyttää poikkeamislupaa. Kannattaa myös tarkistaa, onhan kaikilla tontilla olemassa oleville rakennuksille tarvittavat luvat. Pahimmillaan luvaton rakennus voidaan joutua purkamaan.

– Lähelle rantaa ei saa enää lähtökohtaisesti rakennuslupia, joten jos vanhan rantasaunan menee purkamaan, ei uutta saa rakentaa tilalle. Pieni peruskorjaus voi kuitenkin mennä vielä läpi, Hirvonen kertoo.

4. Tarkista rasitteet

Toisen kiinteistön alueelle on mahdollista perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Tätä ei moni tiedä. Siksi yllätyksenä voi tulla, että oma ranta onkin tosiasiassa useamman kiinteistönomistajan yhteistä aluetta, tai että naapuri kaasuttelee pihan poikki menevää mökkitietä.

Tyypillisiä mökkikiinteistöjen rasitteita ovat muun muassa venevalkamat ja tien käyttöoikeudet. Myyjän velvollisuus on kertoa ostajalle rasitteista, mutta käytännössä ostaja näkee ne myös kiinteistörekisteriotteesta tai rasitustodistuksesta, joka pitää liittää ehdottomasti kauppakirjaan.

– Rasitteet ovat hirmu yleisiä yllätyksiä, eivätkä ne raukea mökin vaihtaessa omistajaa, mikäli ne on kirjattu rekisteriin, Hirvonen sanoo.

Lisäksi kaupan yhteydessä tulee tarkistaa yhteiset alueet, jotka näkee kiinteistörekisteriotteesta. Vanha omistaja on voinut sopia suullisesti käyttöoikeuksista niin, ettei rasitetta ole kirjattu ylös.

– Myyjältä kannattaa pyytää ehdottomasti vakuutus, ettei kohteeseen kohdistu muita rasitteita kuin mitä todistuksista ilmenee, Hirvonen sanoo.

” Tyypillisiä mökkikiistoja ovatkin meluavat naapurit tai se, että kekkuloidaan liian lähellä naapurin rajaa rannassa ja uimassa ilman uima-asuja.

5. Muista mökkeilijän vastuut

Kun kesämökin hankkii, tekee mieli vaihtaa täysillä vapaalle. Mutta mökkeilyyn liittyy myös vastuita. Kesäpaikan ostajan tulee huomioida, ettei mökkeilystä aiheudu naapurille tai lähistöllä asuville kohtuutonta rasitusta esimerkiksi melusta.

– Kokemukseni perusteella meno mökeillä voi olla vilkkaampaa kuin kotioloissa. Tyypillisiä mökkikiistoja ovatkin meluavat naapurit tai se, että kekkuloidaan liian lähellä naapurin rajaa rannassa ja uimassa ilman uima-asuja, Hirvonen kertoo.

Hirvosen uran erikoisin mökkikiista liittyi tapaukseen, jossa mökkinaapureilla tuli melusta kinaa keskenään. Suivaantunut naapuri kosti mökkinaapurilleen erikoisella tavalla: jättämällä radion huutamaan kuistille aina, kun poistui mökiltään. Radion ääni hiljeni vasta, kun mökkeilijä palasi itse takaisin mökinviettoon.

– Asianajajien avulla osapuolet saatiin samaan pöytään. Tämäkin homma ratkesi, kun naapurukset pääsivät purkamaan tuntonsa ja keskustelemaan asiasta.

Hirvonen iloitsee, että erilaiset sovittelukeinot ovat yleistyneet.

– Meidän asianajajien työssä ensisijaista on aina pyrkiä löytämään sovinto. Onhan se mukavampi mökkeillä sovussa, kuin riidellä vuosikausia hintavissa ja mieltä rasittavissa oikeudenkäynneissä, Hirvonen sanoo.