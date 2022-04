Jatkuva tupakointi rasittaa Tiinaa, joka on huolissaan astmaa sairastavan äitinsä terveyden puolesta. Kysyimme lakiasiantuntijalta, onko mitään tehtävissä, jos naapurin tupakointi häiritsee.

Vantaalainen Tiina Arlin on huolissaan äitinsä puolesta, koska tämän naapurissa asuu ketjutupakoitsija. Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Huplin mukaan tupakointi omalla parvekkeella on lähtökohtaisesti sallittua. Se ei saa kuitenkaan aiheuttaa naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa.

– ÄITINI muutti vantaalaiseen omistusasuntoonsa vuonna 2001. Hetken aikaa meni hyvin, mutta vuonna 2015 alakertaan muutti ketjupolttaja, kertoo Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut Tiina Arlin.

Savuhaitta äidin asunnossa on Arlinin mukaan lähes jatkuva, sillä asukas valvoo yöt ja polttaa ketjussa tupakkaa.

– Savustus alkaa illalla ja kestää aamuneljään tai -viiteen. Koronan myötä haittaa alkoi olla myös päivisin.

– Tupakansavua tulee äidille myös rakenteiden kautta. Naapuri polttaa myös sisätiloissa.

Huoli on iso, sillä Arlinin äiti on jo iäkäs, 79-vuotias, ja hänellä on astma. Astmapiippu on käytössä joka päivä.

NAAPURISTA tupruava savu vaikuttaa myös moneen arkiseen puuhaan.

Keväisin olisi kiva laittaa parveke kuntoon ja nauttia äidin kanssa yhdessä kahvihetkistä ulkona. Jatkuvan tupakoinnin takia äidin parveke toimii tällä hetkellä lähinnä varastona ja kierrätyspisteenä.

Kesäisin kuumaa asuntoa olisi mukava tuulettaa. Sekään ei savun takia onnistu.

– Monet eivät ymmärrä miltä se tuntuu, kun parvekkeen ovea ei voi avata edes hetkeksi, Arlin kertoo.

Näin osakas voi vaikuttaa tupakointiin

Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli kertoo, että monessa vastaavassa tilanteessa ratkaisu on löytynyt kunnan määräämästä tupakointikiellosta. Sitä hakee taloyhtiö.

” Kynnys parveketupakointikiellon määräämiseen on viranomaisen päässä aika matala.

Kiinteistöliiton mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto, ”jos savu voi rakenteellisten tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiseen huoneistoon tai huoneistoparvekkeelle taikka huoneiston käytössä olevan ulkotilan oleskelualueelle”.

– Kynnys parveketupakointikiellon määräämiseen on viranomaisen päässä aika matala. Haittapuolena on hintalappu, sillä viranomainen perii hakemuksen käsittelystä oman hintansa. Se saattaa nousta jopa muutamaan tuhanteen euroon, Hupli kertoo.

Ennen yhteydenottoa viranomaiseen taloyhtiön kannattaa kuitenkin miettiä hakemusta huolellisesti. Ratkaisu on nimittäin lähtökohtaisesti pysyvä.

– Tietysti jos taloyhtiössä tehdään jatkossa remontteja, jotka estävät savun kulkeutumisen, on tämä peruste poistaa viranomaisen kielto, Hupli sanoo.

Taloyhtiö voi hakea tupakointikieltoa kunnan viranomaisilta. ”Kynnys parveketupakointikiellon määräämiseen on viranomaisen päässä aika matala”, sanoo asiantuntija.

Kunnan määräämä tupakointikielto edellyttää, että enemmistö osakkaista kannattaa sen hakemista.

Kaikkien osakkaiden suostumusta edellytetään, jos taloyhtiön yhtiöjärjestykseen halutaan kirjata tupakointikielto.

– Samasta syystä taloyhtiön yhtiöjärjestykseen kirjattuja tupakointikieltoja näkee vähemmän.

Aivan kuten kunnan määräämä tupakointikielto, myös yhtiöjärjestykseen kirjattu tupakointikielto voi koskea parvekkeita, huoneistopihoja ja huoneiston sisätiloja, tai joitakin näistä.

Ratkaisu voikin löytyä siitä, että tupakointi rajataan taloyhtiössä tietylle alueelle, vaikkapa ulkona sijaitsevalle tupakkapaikalle.

” Taustalla vaikuttaa myös omistamiseen ja itsemääräämiseen liittyvä perusoikeussuoja.

JOS naapurin tupakointi häiritsee, Hupli kehottaa asukasta ajamaan aktiivisesti tupakointikieltoasiaa omassa taloyhtiössään. Jos tupakointikieltoa ei noudateta, viime kädessä asunnon haltuunotto tai viranomaisen määräämä uhkasakko voi tulla kysymykseen.

– Puuttuminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa, kun tupakointikielto on yhtiöjärjestykseen kirjattu tai viranomaisen määräämä.

Asiantuntija muistuttaa, että lähtökohtaisesti tupakointi on omalla parvekkeella toistaiseksi sallittua. Se ei saa kuitenkaan aiheuttaa naapurustolle kohtuutonta rasitusta tai haittaa.

– Pulmallinen linjaus on siinä mielessä, että on vaikea määritellä, missä rajat ovat. Taustalla vaikuttaa myös omistamiseen ja itsemääräämiseen liittyvä perusoikeussuoja, joka antaa oikeuden käyttää huoneistoa tavalla, josta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille.

Näin Tiinan äidin tilanne etenee

Tiina Arlinin äidin taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole tupakointikieltoa, mutta asiaan on haettu ratkaisua kunnan tupakkalakia valvovalta viranomaiselta.

” Moni meistä laittaisi mielellään parvekkeensa kauniiksi ja käyttäisi sitä kesät talvet.

Prosessia Arlin kuvaa pitkäksi, eikä ratkaisua ole vielä saatu.

– Mietin, että riittääköhän äidin elinikä siihen, että päätös saadaan. Nämä ovat kalliita ja monimutkaisia prosesseja.

Tiina Arlin on edistänyt asiaa myös kansalaisaloitteella, jossa hän on yksi aluille panijoista. Aloitteessa vaaditaan lakia, jolla kielletään tupakan ja sähkötupakan poltto kerrostaloissa sisällä ja parvekkeella.

Joka kerta, kun Tiina lukee lehdistä mukavia sisustusaiheisia parvekejuttuja, tupakoinnin aiheuttamat haitat nousevat mieleen ja aiheuttavat pahan mielen.

– Moni meistä laittaisi mielellään parvekkeensa kauniiksi ja käyttäisi sitä kesät talvet, mutta naapurin oikeus savuttaa menee muiden asukkaiden viihtymisen ja terveyden edelle.

