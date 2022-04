Suomalainen Linda, 24, muutti Barcelonaan ja huomasi paikallisissa miehissä huomattavan eron suomalaisiin

Muutto Barcelonaan oli sosiaalisen median vaikuttajana tunnetulle Linda Ekrothille, 24, pitkäaikainen haave.

Sosiaalisen median vaikuttaja Linda Ekroth, 24, alkoi elää enemmän itseään varten ja päätti muuttaa ulkomaille. Barcelona on osoittautunut unelmien kaupungiksi, mutta muutos ei ole ollut täysin kivuton.

Menestyvä yritys ja täysipäiväinen työntekijä, jolle maksaa palkkaa.

Moni suomalainen tähtää samaan kuin Linda Ekroth, 24, mutta haaveen toteuttaminen voi kestää vuosikymmeniä.

Helsinkiläislähtöiselle sosiaalisen median vaikuttajalle hyvin pärjäävän yrityksen luominen kesti noin viisi vuotta.

Onnistumisten myötä Ekroth sai palkattua ensin kaksi osa-aikaista työntekijää ja ostettua yli sataneliöisen ensiasunnon pääkaupunkiseudulta.

” Kun erosin poikaystävästäni, päätin elää täysin itseäni varten.

Työstä saadut onnistumiset hymyilyttivät kuitenkin vain oman aikansa. Pelkkä taloudellinen turva ei nimittäin tehnyt elämästä täydellistä. Linda kaipasi töiden lisäksi elämäänsä lisää kokemuksia.

– Kun erosin poikaystävästäni pari vuotta sitten, päätin lähteä elämään täysin itseäni varten. Samaan aikaan heräsi unelma ulkomaille muutosta, Linda kertoo.

Barcelonassa Linda on asunut helmikuusta lähtien.

Vantaalainen rivitaloasunto on vaihtunut moderniin kaksioon vartin metromatkan päästä Barcelonan keskustasta. Asuinalue on pramea: sijoittajien suosimalla alueella on luksusta, johon ei kaikkialla Barcelonassa ole totuttu.

Uuden kodin terassilla on uima-allas.

Lindan ja kämppiksen – oman työntekijän – asunnossa on muun muassa kattoterassi uima-altaineen.

– Kun kaipaamme omaa aikaa, voimme vetäytyä sinne. Kaikki onkin mennyt tosi hyvin, sillä osaamme lukea toisiamme hyvin.

Mitä asuminen Barcelonassa maksaa? Linda Ekroth asuu Barcelonassa modernissa kaksiossa, jonka hintaa hän ei halua paljastaa. Kyseessä on väliaikainen Airbnb-asunto, joten vuokra on tavallista kalliimpi. ”Kivan kaksion saa kuitenkin keskustasta noin 1 300–1 400 eurolla. Jotkut asuvat 700 eurolla, mutta yleensä näin halvalla ei saa hyvää asuntoa.”

Hulppeista puitteista huolimatta arki Barcelonassa on samaa kuin Suomessakin: yhdeksältä ylös ja kuusi tuntia töitä koneen edessä, usein sängystä käsin.

Vapaa-ajalla kaikki on kuitenkin toisin kuin kotimaassa.

” Täällä on hyvin tervetullut olo.

– Täällä on hyvin tervetullut olo. Kun lähdet kerran ulos, saat heti monta uutta tuttavuutta. Sellaista ei Suomessa tapahdu.

Barcelona on valtava, kansainvälinen kaupunki, joka herää eloon silloin, kun Suomessa sammutellaan valoja ja painutaan petiin.

Lindalla on riittänyt totuttelemista siihen, että ravintolat täyttyvät vasta puoliltaöin.

–Alussa istuimme tyhjissä ravintoloissa iltakahdeksalta ja ihmettelimme, kun hyviksi kuvatuissa paikoissa ei ollut ketään.

Sosiaalisen median vaikuttaja Linda Ekroth halusi asumaan Barcelonaan, sillä kaupungissa on sopivasti vilskettä ja vilinää, mutta myös mahdollisuus luonnon rauhaan.

Ujommalla suomalaisella olisi riittänyt totuttelemista myös paikallisten pulppuavassa puheessa. Lindalle sosiaalinen elämä on rikkaus.

Sitä tänne on tultu etsimäänkin: elämää.

Kevään mittainen jakso Barcelonassa on Lindalle eräänlainen testi siitä, missä arjen haluaa seuraavaksi jatkuvan. Toistaiseksi Espanja vaikuttaa oikealta valinnalta.

– Täällä tekeminen ei lopu kesken, vaikka kuinka yrittäisi. Barcelona on täynnä hyviä ravintoloita ja drinkkipaikkoja. Lisäksi rannat ja vuoristo ovat lähellä.

” Täällä on ihan tavallista, että nelikymppinen mies asuu kämppisten kanssa ja juhlii viikonloppuna joka päivä.

Paikallisiin on helppo tutustua, mutta Linda on saanut Barcelonasta myös suomalaisia, siellä asuvia kavereita.

– On ollut hienoa tavata samanhenkisiä ihmisiä. Asioiden ei tarvitse mennä niin kuin Suomessa, että ollaan ystäviä vain siksi, kun ollaan aina tunnettu.

Paikalliset ovat suhtautuneet suomalaisin kohteliaan kiinnostuneina. Kun he kuulevat, mistä tulijat ovat, moni hihkuu innostuneesti. Sitäkin ihmetellään, miksi Pohjoismaista on haluttu etelään.

Paikallisten erilainen päivärytmi tuli yllätyksenä. Kaupunki herää eloon yöllä.

Kenties kysymyksessä on kaikuja erilaisista elämäntyyleistämme. Eroja voi etsiä vaikkapa suhtautumisessa hauskanpitoon.

– Täällä on ihan tavallista, että nelikymppinen mies asuu kämppisten kanssa ja juhlii viikonloppuna joka päivä. Arkena on sitten kaksi työtä, sillä sosiaalista elämää priorisoidaan. Suomessa aletaan heti nuoresta asti säästämään ja sijoittamaan, Linda vertailee.

Vaikka muutto Suomesta Espanjaan on vastannut Lindan odotuksia, yllätyksiäkin on tullut.

Maaliskuussa Barcelonassa oli pitkään niin pilvistä ja kylmää, että edes paikalliset eivät muistaneet vastaavaa.

Kun taivaalta satoi lunta, Linda ikävöi hetken Suomeen, sillä Barcelonasta tultiin hakemaan parempia lenkkeilysäitä, ei jatkuvaa harmautta.

Ulkomaille muutto oli unelmien täyttymys, mutta aina arki ei ole juhlaa. Isot muutokset ovat myös raskaita, Linda Ekroth tietää.

Yllätyksenä ovat tulleet myös ison elämänmuutoksen aiheuttamat vaikeat tunteet.

– On yllättävän raskasta mielelle, kun arki muuttuu täysin. Impulsseja tulee joka suunnasta, ja se on tosi energiaa vievää. Mutta enää en suorita. Olen tajunnut, että myös täällä pitää levätä ja palautua.

” Oma ensiasuntoni Vantaalta on juuri myyty, joten nyt voin miettiä, haluanko ostaa täältä asunnon vai onko järkevämpää ostaa sijoitusasunto Suomesta.

Osa yllätyksistä on ollut positiivisia.

Vaikka etukäteen toista varoiteltiin, Linda on kokenut Barcelonan turvallisena. Oma asuinalue on niin rauhallinen, että kotiin voi kävellä metrolta vaikka keskellä yötä.

Onko Barcelona edullinen? ”Ainakaan keskustan alueella Barcelona ei ole erityisen edullinen kaupunki. Viini on halpaa, mikä laskee ravintolalaskua, mutta muuten elämä maksaa suurin piirtein saman verran kuin Suomessa.” Linda Ekroth

Uusia kokemuksia, laajempia sosiaalisia piirejä, kielen opettelua ja säätä, joka on ainakin silloin tällöin ihanan aurinkoinen.

Parin kuukauden testin perusteella Linda on saanut Barcelonassa asumisesta kaikkea sitä, mitä lähti hakemaankin.

Muita nuoria hän kannustaa kokeilemaan samaa.

– Asiat saattavat tuntua aluksi isoilta ja pelottavilta. Voi tuntua siltä, että sumplittavaa on liikaa, ja riskit ovat liian isoja. Minäkin tunsin aluksi samoin. Mutta kun tänne pääsin, mietin vain, miksi en ole tehnyt tätä aikaisemmin.

Barcelona viehättää myös ravintolatarjontansa takia. Kansainvälisessä kaupungissa tekeminen ei lopu kesken.

Tulevaisuudessa parasta on, ettei Linda vielä tiedä, missä pysyvämpi koti tulee sijaitsemaan. Ainakin syksyllä hän palaa lyhyen Suomi-visiitin jälkeen Barcelonaan.

– Oma ensiasuntoni Vantaalta on juuri myyty, joten nyt voin miettiä, haluanko ostaa täältä asunnon vai onko järkevämpää ostaa sijoitusasunto Suomesta.

– Suunnitelmat ovat vielä auki, sillä ajateltavaa on paljon. Sen kuitenkin tiedän, että haluan tulla takaisin ja elää täällä normaalia arkea. Alussa elämän asettautumiseen menee niin paljon aikaa.