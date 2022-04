Suomalaiset esittelevät upeat parvekkeensa – Emmi keksi näppärän tavan, jolla karu betoniseinä peittyy

Pirjo, Emmi, Anna-Maija ja Nina kertovat, miten parvekkeen saa sisustettua viihtyisäksi.

Aurinkoa, vihdoinkin!

Reilusti plussa-asteita, ihanaa!

Viikon sää näyttää houkuttelevalta myös niiden mielestä, jotka ovat odottaneet kädet syyhyten, milloin parvekkeen voi laittaa kevätkuntoon.

Nyt on oikea aika. Taitavat suomalaiset sisustajat näyttävät mallia, miten se onnistuu.

Moderniin ja pelkistettyyn tyyliin

Ison järven rannalla asuvan Pirjon kodissa on kaksi isoa, noin 20 neliön parveketta, joissa on terassimaista tunnelmaa. Parvekkeilla on suuret maisemaikkunat, joista on selkeä näkymä sisälle kotiin.

Pirjo suosii parvekkeillaan kotinsa linjan mukaista modernia ja pelkistettyä tyyliä.

Tilojen värimaailma on maanläheinen ja harmoninen. Jopa parvekkeiden lautalattioiden väri on valittu niin, että se myötäilee talon ympärillä kasvavien mäntyjen runkojen väriä.

Parvekkeilla on erilaisia oleskelualueita: toinen parveke sijaitsee kylpyhuoneosaston edessä, joten siellä ovat riipputuolit rentoutumiseen ja saunan jälkeiseen vilvoitteluun sekä seurusteluryhmä iltapäiväkahvitteluun.

Olohuoneen edessä olevalla parvekkeella on sohvaryhmä seurusteluun.

– Parvekkeen toisessa päässä on ruokailuryhmä, jossa nautimme aamupalat, lounaat ja illalliset aina aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Hyvin toimiva lasitus mahdollistaa pitkäaikaisen käytön, Pirjo kertoo.

Pirjo on suunnitellut kodin ja parvekkeen tyylin yhdessä sisustussuunnittelija Anna Tuohimaan kanssa.

Pirjon kotona on kaksi parveketta. Isoista maisemaikkunoista on yhteys kodin sisätiloihin.

Muita parvekkeitaan sisustavia Pirjo suosittelee miettimään tarkkaan, mikä on parvekkeen käyttötarkoitus ja milloin siellä oleskellaan.

– Pyri sisustamaan parveke niin, että se on luonnollinen osa kotiasi, Pirjo vinkkaa.

Tulevaisuudessa parvekkeella on aiempaa enemmän silkkikasveja. Näin parvekkeen hoito helpottuu.

Lisäksi kannattaa miettiä, kuinka paljon aikaa on valmis laittamaan parvekkeen hoitamiseen ja huoltamiseen.

– Tämä kysymys on itselleni ajankohtainen, sillä minulla on menossa vihersuunnittelijan kanssa projekti, jossa muutamme parvekkeittemme kasvit laadukkaisiin silkkikasveihin. Kesäisin olemme vain satunnaisesti kaupunkikodissamme, joten elävien kasvien hoitaminen lasitetulla kuumalla eteläparvekkeella on valtava työmaa.

Tarkoitus on, että isot silkkikasvit muodostavat perusrungon parvekkeiden kasvillisuudelle. Kokonaisuutta Pirjo täydentää vuodenaikojen mukaisesti pienimmillä elävillä ruukkukasveilla.

Pirjon kodin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @onnen_koti.

Boho-tyyli syntyy kerroksellisuudesta

Muistatko vielä runsaan, rennon ja luonnonmateriaaleja suosivan boho-tyylin?

Samalla tyylillä on sisustettu myös Emmin vaalea, mutta kerroksellinen pikkuparveke.

Emmin parvekkeen paras paikka on upottavan mukava nurkkaus, johon on luotu tekstiileillä boho-tunnelmaa.

Parvekkeen suosikkikohta on nurkkaus, jota Emmi kuvailee kuin viihtyisäksi keitaaksi. Takana oleva karu betoniseinä on peitetty näppärästi verhojen avulla.

– Sohvan olen tehnyt itse vanerilevyistä ja lankuista. Illan hämärtyessä valaistus ja lyhdyt tuovat tunnelmaa. Aurinkokennolyhdyt ovat käteviä, kun ne latautuvat itsekseen aina päivän aikana, Emmi kertoo.

Valoilla parvekkeelle saa tunnelmaa.

Parvekkeella Emmi suosii maanläheisiä sävyjä, mutta mukana on ripaus voimakkaampia värejä.

– Suosin myös mielelläni luonnollisia materiaaleja, kuten juuttia ja puuta.

Boho-tunnelmaa haikailevan kannattaa Emmin mukaan hankkia parvekkeelleen erilaisia valoja, lyhtyjä ja vaikkapa kuivakukkia.

– Materiaalien käytössä voi olla luova. Kannattaa kokeilla rohkeasti sellaista, mikä viehättää omaa silmää.

Emmin tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @homediyhomestyle.

Parveke värikkääseen tyyliin

– Parvekkeemme sisustuksen punaisena lankana toimii värikkyys ja vintage, kertoo Anna-Maija.

Tilan huonekalut ja esineet ovat suurimmaksi osaksi kirpputorilta. Katseenvangitsijoina toimivat vanhat kahvikupit, peltitarjottimet ja erilaiset Anna-Maijan omat tuunaukset.

– Esimerkiksi tomaattien tukikeppeinä toimivat vanhat suksisauvat.

Kauneinta parvekkeella on Anna-Maijan mielestä hyllyt ja kukkatelineet, jotka ovat täynnä kukkia. Kesäisin kukat ilahduttavat kaikissa sateenkaaren väreissä.

– Talvella olen täyttänyt hyllyt tekokasveilla, jotka tuovat viihtyisyyttä myös kylmän kauden keskelle.

Aina ei tarvitse ostaa uutta. Anna-Maijan parveke on luovasti värikäs.

Kukkaruukkuihin liittyy myös Anna-Maijan vinkki muille parvekkeitaan sisustaville. Aina ei tarvitse lompsia kauppaan uutta ostamaan. Kukkaruukkuina voi käyttää luovasti vaikka mitä.

– Minulla kukat kasvavat 60–70-luvun värikkäissä kulhoissa, kahvipannuissa ja kattiloissa.

Anna-Maijan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @ihmemaija.

Rottinkikalusteita ja muita luonnonmateriaaleja

Ninan parvekkeen tyylin kulmakivenä toimii seinälaudoitus, jonka pariksi hankittiin luonnonläheisiä tekstiileitä ja huonekaluja.

– Rottinkikalusteet, juuttimatot, vaaleat tekstiilit ja verhot ovat mielestäni kaunis yhdistelmä. Pidän sisustuksessa yleensäkin luonnonläheisistä ja vaaleista sävyistä, ja nämä sävyt sopivat myös meidän parvekkeelle, Nina kertoo.

Parvekkeella on myös viherkasveja, jotka tuovat tilaan tunnelmaa ja ripauksen värikkyyttä.

Ninan parveke on luonnonläheinen. Lempipaikassa sohvalla voi ottaa tarvittaessa torkut.

Muita sisustajia Nina kannustaa kuuntelemaan omia mieltymyksiään ja valitsemaan omaa silmää miellyttäviä sävyjä ja materiaaleja.

– Sääntöjä ei ole, sillä tärkeintä on, että tilassa viihtyy itse.

Jos jokin vinkki pitäisi antaa, Nina kannustaisi välttämään liian monia tyylejä ja värejä samassa tilassa.

– Toki jotkut ovat mestareita värien ja tyylien yhdistelemisessä. Mutta aloittelevan sisustajan kannattaa pyrkiä löytämään aluksi yhtenäinen sävy -ja materiaalimaailma. Jos tilaan haluaa väriä, voi valita vaikkapa yhden tehostevärin ja tuoda sitä mukaan tyynyihin, viltteihin tai muihin materiaaleihin ja esineisiin.

Ninan tyyliä voi seurata Instagramissa tilillä @kotona_ni.