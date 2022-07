Löytyykö kaapistasi vanha kamera? Sillä voi tehdä mukavasti rahaa: ”Hinnat ovat tuplaantuneet parissa vuodessa”

Löytyykö komerostasi vanhoja kameroita? Mieti hetki, ennen kuin heität niitä roskiin.

Erkki Virkelällä on kokoelmassaan kameroita joka lähtöön. Moniin niistä löytyy myös varaosia.

Turkulaisella Erkki Virkelällä on hämmentävän upea kamerakokoelma. Laitteet on aseteltu siististi kaappeihin ja vitriineihin ikä-, merkki- ja tyylijärjestyksessä.

Kameroiden määrää kysyttäessä Virkelä taitaa vähätellä, mikä lienee eri alojen keräilijöille tyypillistä.

– Olisiko noin tuhat kameraa ja tuhat objektiivia, hän ynnää. Tarkkaa lukua hän ei todellakaan tiedä, sillä esillä olevien lisäksi kameroita on laatikoissa eri varastoissa. Osa on vaihtotavaraa, osa käy varaosiksi ja osa on vain sellaisia, joita hän ei ole hennonut heittää roskiin.

Virkelä teki siviilityönsä valokuvausalalla ja innostui kuvauksesta jo sitä ennen nuorena poikana. 15-vuotiaana hän myi luontokuvia lehtiin, ja parikymppisenä hänellä oli kokoelmissaan jo viitisenkymmentä kameraa.

Varsinaisen leipätyönsä hän aloitti vuonna 1975 Oy Foto Ab:lla, siirtyi sieltä Nikonille, jossa hän teki pisimmän pestinsä, myynnissä ja markkinoinnissa. Ennen eläköitymistään hän ehti olla vielä JAS-tekniikan palveluksessa

Valokuvauksen tekniikka kehittyi rajusti sinä aikana, kun Virkelä toimi työkseen kameroiden parissa.

Hän kaivaa vitriinistä monelle 1960-luvulla eläneelle tutun valokuvauslaitteen, niin sanotun ”Coca-Cola-kameran”. Tarkemmalta merkiltään se oli Agfan Iso-Rapid If.

Coca-Cola-pulloilla kerätyt Agfan pokkarikamerat toivat valokuvauksen kaikkien ulottuville.

– Kun keräsi 25 Coca-Cola-pullon tiivistettä ja lähetti ne ja 8 markkaa juoman valmistajalle, sai paluupostissa tällaisen kameran. Filmi oli laitettu Rapid-kasettiin, joten kamera oli helppo käyttää, Virkelä kertoo. ”Coca-Cola-kamerasta” tuli käsite, jolla myöhemmin tarkoitettiin kaikkia yksinkertaisia pokkareita.

– Nämä kamerat muuttivat kuvauksen, toivat sen kaikkien ulottuville. Keskiluokan järjestelmäkameratkin olivat vielä 1970-luvulla kalliita, ne saattoivat maksaa enemmän kuin hyvän kuukausipalkan verran.

Hinnat laskivat vähitellen, kunnes digivallankumous otti ensimmäisiä askeleitaan 1990-luvun loppupuolella. Ensimmäiset Nikon E-sarjan digikamerat maksoivat lähes 120 000 markkaa, ja vielä 2001 markkinoille tulleet Nikon D1X-kamerat noin 45 000 markkaa.

– Nyt siitä voisi saada sata euroa, jos joku pöljä maksaisi, Virkelä heittää. Tuohon aikaan 1GB:n muistikortistakin piti maksaa 4000 markkaa.

Tietyt 1980-luvun järjestelmäkamerat ovat tällä hetkellä erittäin kysyttyjä, Virkelä kertoo. Nekin vaativat usein huoltoa ennen käyttöönottoa.

Edellä luetusta voi arvata, että digikamerat eivät ole niitä, jotka Virkelän kaltaisia keräilijöitä kiinnostavat. Kyse ei ole kameroiden laadustakaan.

– Tänä päivänä kännykät ovat periaatteessa parempia kuin kymmenen vuoden takaiset ammattikamerat. Tosin niissä ei voi säätää terävyysaluetta eikä monia muita asioita, Virkelä muistuttaa.

Filmikamerat ovat ne, joita keräilymarkkinoilla kysytään. Mitä ja minkälaisia, siinä onkin sitten hajontaa.

Halutuimpien kameroiden joukkoon keräilijöiden keskuudessa kuuluvat esimerkiksi saksalaisten Leican, Robotin ja Contaxin toisen maailmansodan jälkeen valmistamat erikoismallit.

– Valitettavasti niitä ei tuotu kovin paljon Suomeen, sillä ne tarvitsivat myyntiluvan ja olivat erittäin kalliita.

Halutuimmista malleista maksetaan nyt jopa 20 000–30 000 euroa, mutta – kuten keräilyssä niin usein – hintahaarukka voi olla iso. Joku voi tehdä löydön halvemmalla, ja joku onnekas saa aarteensa myytyä jättihinnalla, jos verkossa paikalle sattuu ostaja, jolle hinnalla ei ole väliä.

Neuvostoliitossa valmistettiin sodan jälkeen paljon väärennettyjä Leica-kameroita.

Virkelän mukaan on olemassa keräilijöitä, jotka etsivät kameroita vain hyllyihinsä ja sitten vintage-kuvaajia, jotka ovat innostuneet filmille kuvaamisesta. Retrohenkiset filmikamerat innostavat yllättäen etenkin nuorta polvea.

– Vintage-kameroiden hinnat ovat tuplaantuneet parissa vuodessa.

Mikä on Virkelän neuvo ullakoltaan vanhoja kameroita löytäneelle siivoajalle?

– Kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Tietoa saa esimerkiksi Suomen Valokuvahistoriallisesta Yhdistyksestä tai vanhoja kameroita myyvistä liikkeistä.

Rahallisesti arvokkaat aarteet ovat toki harvassa. Suomessa oli 1950–60-luvuilla paljon paljekameroita, joilla ei juuri ole arvoa. Sen sijaan esimerkiksi pienikokoisille vähänkin laadukkaammille kinofilmikameroille löytyy ostajia, samoin Mycron ja Minoxin kaltaisille miniatyyrikameroille.

Mycro ja muut miniatyyrikamerat kiinnostavat keräilijöitä.

Nikonin FE/FM-sarjan järjestelmäkamerat ovat erittäin haluttuja, samoin Canonin AE-1, Pentaxin ME/MX ja Olympuksen OM-1/2. Niistä voi saada jopa satoja euroja.

Monilla on paljon myös vanhoja digipokkareita mutta niistä Virkelä antaa tylyn arvion.

– Yli 5 vuotta vanha digipokkari on sama kuin 5 vuotta vanha pulla, ei sillä enää mitään tee.

Digitaalisuus on tehnyt valokuvaamisesta helpompaa kuin koskaan, ja kuvia otetaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Virkelä on silti huolissaan, mitä niistä jää jäljelle.

– Vähän pelkään, että suuri osa häviää taivaan tuuliin, kun laitteet särkyvät ja muuttuvat. Vanhanaikaisissa albumeissa ne säilyivät hyvin.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Kotisi aarteet 3 -erikoislehdessä.