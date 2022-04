Ennen ja jälkeen kuvat! Huvilan ja huussin vanhat tekijät Eva ja Ville paljastavat ohjelman ikimuistoisimmat kohteet – yksi julkkiskohde oli erityisen raskas

Televisio-ohjelma Huvila ja huussi on jäänyt katsojien, mutta myös tekijöiden sydämiin. Nyt maisemasuunnittelija Eva Wuite ja rakennusalan yrittäjä Ville Heino paljastavat suosikkikohteensa vuosien varrelta.

Supersuosittu Huvila ja huussi on vuodesta toiseen katsojien suosikki, mutta sillä on erityinen asema myös ohjelmaa tehneiden ammattilaisten mielissä. Kun Ilta-Sanomat pyysi heistä kahta muistelemaan ohjelman ikimuistoisimpia kohteita, ammattilaisille tuli suoranainen valinnan vaikeus.

Maisemasuunnittelija Eva Wuite

– Voisin valita suosikkini jokaiselta kaudelta, ohjelmassa kahdeksalla kaudella mukana ollut maisemasuunnittelija Eva Wuite nauraa.

” Lopputuloksen taustalla on paljon suurempi tiimi kuin televisiossa annetaan ymmärtää.

Rakennusalan yrittäjä Ville Heino työskenteli työnjohtajana ja remonttimiehenä kolmella Huvila ja huussi -kaudella. Hänen mielestään ohjelma on poikkeuksellinen kokemus myös ammattilaiselle.

– Televisioprojekteissa tehdään media- ja rakennusalan työt yhdessä paketissa, mikä luo urakan toteuttamiselle huomattavan kireät aikataulut. Toisaalta se on myös opettanut minulle omasta työstäni ja itsestäni aivan valtavasti.

– Kokonaisvaltainen kokemus on ihan omanlaisensa myös siksi, että tiimi lopputuloksen taustalla on paljon suurempi kuin televisiossa annetaan ymmärtää.

Heino on aina tykännyt tehdä paljon töitä ja on ylpeä ammattitaidostaan. Niinpä hän valitsi kolme suosikkikohdettaan sen perusteella, että ne olivat hänelle itselleen poikkeuksellisen haastavia ja kohteita, joissa sai todella antaa kaikkensa.

– Katsojien käsitys kohteesta perustuu tietenkin aina jaksoon. Omasta mielestäni parhaat jaksot saattaisivat olla kokonaan eri kohteista tai ainakin eri järjestyksessä, mutta en rehellisesti sanottuna osaisi edes listata niitä.

Rakennusalan yrittäjä Ville Heino

– Paikan päällä itsensä likoon laittaminen jää mieleen paremmin. Tämän jutun listalle päätyneistä projekteista kertyikin monta ”antakaas kun setä kertoo” -tyylistä tarinaa, Heino virnistää.

” Luonto ja maisema ovat etenkin mökeillä se wau-juttu.

Wuite taas valitsi omat kolme suosikkikohdettaan sen perusteella, että niissä lopputulos vastasi hyvin sitä, mitkä asiat ovat hänelle piha-alueiden suunnittelijana tärkeitä.

– Asiakkaan tarpeita vastaavat ja toiminnalliset tilat oikeisiin kohtiin sijoiteltuina ovat suunnitteluni lähtökohta. Mökeillä tilojen ja kulkureittien suunnittelussa on pidettävä mielessä kaikki kolme sukupolvea, jotka siellä saattavat viettää aikaa.

Luonnon keskellä sijaitsevilla tonteilla Wuite haluaa aina korostaa luonnon ja maiseman upeita kohtia.

– Mielestäni näillä tonteilla kaiken ihmisen rakentaman on sulauduttava mahdollisimman huomaamattomasti luontoon ja sen muotoihin. Luonto ja maisema ovat etenkin mökeillä se wau-juttu.

Ville Heinon kohteet

1. Ilari Johanssonin mökki, 8. tuotantokausi

Ville Heino toteutti stand up -koomikko Ilari Johanssonin ja hänen vaimonsa Helenan mökkiremontin Heinolassa.

Kohde oli Heinolle fyysisesti erittäin raskas. Saareen johtaneella sillalla oli painorajoitus, joten mitään rakennusmateriaaleja ei saatu kohteeseen perille asti. Muutoksessa päärakennuksen sauna, tupa ja niiden välissä ollut kylmä tila haluttiin yhdistää yhdeksi lämpimäksi tilaksi. Mökki rakennettiin käytännössä kokonaan uusiksi vain viidessä viikossa.

” Se oli naurettavan lyhyt aika tällaiselle projektille.

Perhe kaipasi mökin sisätiloihin uutta ilmettä, joka sai olla mieluummin Ihmemaa-tyylistä kuin jotain ihan tavallista.

Remontin jälkeen sisätilat ovat uniikit. Yksi erikoisuus on ruutulattia.

– Se oli naurettavan lyhyt aika tällaiselle projektille.

Tupaan asennettuun uuteen mäntylautalattiaan suunnittelija Mikko Vesanen halusi erikoisen shakkiruutukuvion. Aikataulu oli muutenkin tiukka, joten lopputuloksesta tarkka Heino päätti maalata sen itse. Työmaalle Heino saapui eräänä iltana kello seitsemän, ja valmista oli aamulla kello seitsemän. Kuumana kesäyönä luonnoneläimet tunkivat avoimista ovista ja ikkunoista sisään häiritsemään työtä.

Alun perin pieni mökki oli jaettu eri tiloihin ja toimintoihin. Remontissa mökki rakennettiin käytännössä kokonaan uusiksi.

Muutoksessa tilat yhdistettiin yhdeksi. Perhe sai lisää tilaa ja valoa.

Huvila & Huussi -sarjan kohteet paitsi remontoidaan myös sisustetaan pieetillä jokaista yksityiskohtaa myöten.

Kun Heinolta kysyy, mitä tavallisen pulliaisen olisi hyvä ottaa vastaavassa remontissa huomioon, rakennusyrittäjä naurahtaa.

” Ensimmäinen neuvo olisi varmaan, että älä yritä tätä kotona!

– Ensimmäinen neuvo olisi varmaan, että älä yritä tätä kotona! Vähän vähemmän kunniahimoisella aikataululla, ja kenties ammattiavulla höystettynä mikä ettei.

2. Sepänpaja, 9. tuotantokausi

Heino uskoo uniikin miljöön jääneen kaikkien tuotannossa työskennelleiden mieliin. Kuivan maan mökin piharakennuksen vanhaan sepänpajaan remontoitiin kylpyhuone, sauna ja oleskelutiloja.

Vanha sepän paja oli rujossa kunnossa. Muutoksessa alkuperäistä henkeä haluttiin säilyttää.

Remontin jälkeen tilan henki oli sama, mutta viihtyvyys ja toiminnallisuus parantunut.

Uudessa oleskelutilassa uudet huonekalut istuvat hyvin vanhaan miljööseen ja materiaaleihin.

– Kohteen seinät ja lattia olivat ikivanhaa tiiltä. Kaikki oli enemmän tai vähemmän hirveässä kunnossa, mutta se oli varmasti myös osa kohteen viehätystä. Lopputulokseen pyrittiin jättämään sama rouheus.

Remontissa oikaistiin ja uusittiin tiililattia ja seinäpintoja maalattiin kalkkimaalilla. Kohteessa käytettiin paljon kierrätystiiliä ja -lautoja.

Heinon mielestä lopputulos oli niin vaikuttava, että se pitäisi jokaisen kokea paikan päällä.

Kierrätysmateriaalien käyttäminen voi onnistua kotiremppaajaltakin, mutta vaikeaa se on.

Sauna oli aikansa elänyt.

Muutoksessa paikalle asetettiin kaunis kiuas ja helpommin toimiva vesipiste.

Myös kylpy- ja pesutiloissa on sama vanhan sepän pajan rouhea henki, mikä syntyy esimerkiksi kalkkimaalista.

Enää sepän pajassa ei taota, vaan rentoudutaan.

– Jos tavara on esimerkiksi vähän lahoa tai kieroa, kädentaitoja tarvitaan enemmän. Toisaalta uniikkia materiaalia työstäessä ammattilainenkin enemmän tai vähemmän harjoittelee tehdessään. Jos suunnittelutaitoja löytyy ja on viitseliäs, niin sanoisin että kuka tahansa voi tehdä saman kuin mitä me tässä kohteessa teimme.

3. Saunamökki, 7. tuotantokausi

Pikkuruinen alle 20 neliön mökki oli Heinon ensimmäinen Huvila ja huussi -projekti ja siksi yksi ikimuistoisimmista. Meren rannalla sijainnut saunarakennus muutettiin ohjelmassa kesähuoneeksi.

Saunatupa oli pikkiriikkinen, mutta huikealla paikalla.

Muutoksessa pikkumökki rakennettiin käytännössä kokonaan uusiksi ja se sai myös oman terassin merelle.

Parissa viikossa vanhasta mökistä poistettiin tulisija ja kaikki väliseinät, rakenteita uusittiin ja ulkoseinään puhkaistiin pariovi. Vanha parvi poistettiin, katto avattiin harjalle asti ja lisäksi pihalle rakennettiin pieni terassi.

” Kohteen pitäisi olla tosi arvokas, jotta tällaisissa muutoksissa olisi järkeä.

Vanhat sisätilat olivat pienet, huonokuntoiset ja epäkäytännölliset.

Muutoksessa mökki uusittiin lähes täysin. Se sai esimerkiksi uudet ikkunat ja ovet.

Myös sisätilat houkuttelevat nyt viettämään aikaa ja pieneen tilaan mahtuu enemmänkin ihmisiä.

Sisustuksessa käytettiin meren rannalle sopivia materiaaleja ja sävyjä.

Kotiremppaajan ei kannata haaveilla samasta. Moni suosikkiohjelman muutostöistä on niin iso ja vaativa, että normaalioloissa sellaisen teettäminen kasvattaa urakkahinnan kannattamattomaksi.

– Kohteen pitäisi olla tosi arvokas tai vaikkapa suojeltu, jotta tällaisissa muutoksissa olisi järkeä. Tietysti myös oma arvostus voi riittää toteuttamaan kannattamattomankin urakan, mutta silloin kannattaa remontoida vain itselleen.

Hinta laskee, jos ison muutoksen tekee itse. Heino kehottaa kuitenkin varautumaan massiivisiin työtunteihin ja harkitsemaan ammattilaisen palkkaamista edes apupojaksi. Erilaisten asiantuntijoiden käyttäminen on pakollista vaikkapa yläpohjan lumikuormia laskettaessa.

Eva Wuiten kohteet

1. Toimintoja ja maisemaa, tuotantokausi 6

Lapsiperheiden yhteisomistuksessa olevan mökin pihamaalla ei ollut valmiina muuta kuin tontille saapuminen. Avohakkuuseen rajautuvalla tontilla oli vanha huussi ja mökki. Perheet kävivät mökillä käytännössä vain päiväseltään uimassa, koska millekään muulle tekemiselle ei ollut tiloja.

” Yritän joka paikassa luoda tai säilyttää hyvän hengen.

Mökin piha-alueet olivat hyvin keskeneräiset. Valmiita, turvallisia ja käytännöllisiä alueita eri toiminnoille ei ollut.

Remontissa mökin kylkeen, toimivalle paikalle rakennettiin terassi ja kesäkeittiö.

Tontti oli piha-alueiden osalta viimeistelemätön joka puolelta.

Leikkimökin edustalle jätettiin leikkitilaa. Sekä kulkuväylät että leikkialueet tarvitsevat myös valaistuksen.

Muutoksessa tontille rakennettiin terassi, kulkuväylät, leikkialue, kesäkeittiö, rantaa ja huoltotilat. Wuite iloitsi siitä, että mökille saatiin luotua kodikas pihapiiri, joka täytti kaikkien toiveet. Hän onnistui myös ratkaisemaan avohakkuun aiheuttaman maisemallisen ongelman massiivisilla, mutta edullisilla maansiirtotöillä.

Sen sijaan että maa-ainesta olisi viety kierrätettäväksi, siitä muotoiltiin loivaa kukkulaa pysäköintialueen ja avohakkuun väliin. Kukkulan päälle siirrettiin tontilta löytyneitä vesakkokuusia, joten siihen kasvaa myöhemmin puustoa.

Kuvassa oikealla rakennettua kukkulaa, jonka päälle on istutettu tontilta löytyneitä vesakkokuusia.

– Tällä tavalla pihapiiri muotoutui luonnollisella tavalla. Yritän joka paikassa luoda tai säilyttää hyvän hengen.

Wuite kehottaa aina mökkeilijöitä hyödyntämään yli jääneen maa-aineksen jo kustannussyistä omalla tontilla.

2. Pieni piha kahteen tasoon, Kangasala, kausi 7

Suhteellisen ison mökkitontin piha-alue oli erittäin pieni. Pariskunnan ei ollut mahdollista nauttia ruuanlaitosta, ystävien tapaamisesta ja paljuilusta. Lisäksi kulkuyhteydet olivat huonot. Lähes talossa kiinni oli korkea ja laaja alue täynnä kiviä, vesakkoa ja rikkakasveja.

Pariskunta olisi halunnut viettää aikaa ulkona ystäviensä kanssa. Ennen muutosta vaihtoehdot siihen olivat vähissä ja epämukavat.

Palju sijoitettiin viihtyisään, mutta suojaisaan paikkaan. Sen sijainti ei voi olla sama kuin esimerkiksi kesäkeittiöllä.

Viimeistelemättömät piha-alueet ja jopa jonkinlaiset romualueet ovat tuttu näky monen suomalaisen mökin tontilla.

Käymälän on luonnollista sijaita pesutilojen yhteydessä ja niin, että sinne pääsee sujuvasti, mutta suojaisasti myös mökistä.

Ennen muutosta mökin vierustalla oli kivikkoa ja vesakkoa.

Uudesta yläpihasta tuli avara, kaunis ja helppohoitoinen tila laittaa ruokaa ja seurustella läheisten kanssa.

Muutoksessa piha muokattiin selvästi kahteen eri tasoon. Kivikko ja juurikko raivattiin ja isoilla kivillä pengerrettiin yläpiha. Sille rakennettiin iso terassi ja kesäkeittiö, joista oli upea näköala järvelle. Alatasanteelle mökin viereen rakennettiin palju, huussi ja laituri. Kulkuyhteyksiä parannettiin.

Yläpiha pengerrettiin vanhoilla kivillä. Wuite korostaa pienimmissäkin muutoksissa perustusten tärkeyttä.

Itse omaa pihaa laittaville Wuitella on yksi neuvo ylitse muiden.

” Maallikkojen osaamisessa ja ajattelussa heikoin lenkki on perustusten tärkeyden ymmärtäminen.

– Maallikkojen osaamisessa ja ajattelussa heikoin lenkki on perustusten tärkeyden ymmärtäminen. Jo pelkkiä istutuksia ja kunttaa varten pitää olla oikeat perustukset.

Muuten piharemontti kannattaa suunnitella niin, että luonnollisesti yhteensopivat toiminnat yhdistetään, eikä niitä sijoiteta liian kauaksi sisätiloista. Esimerkiksi ruuanlaitto, ruokailu ja sohvalla löhöily ovat samaa kokonaisuutta ja kylpy- ja käymälätilat omansa.

3. Jere Lehtisen saaristomökki, kausi 10

Kauniilla merenrantapaikalla sijaitsevaa mökkiä kiersi poikkeuksellisen suuri terassi. Edellisten asukkaiden rakentamaa terassia käytettiin vähän. Grillaus ja ruokailu tapahtuivat pääoven vieressä.

Iso, huonokuntoinen terassi peitti kallioita ja kiersi kauniilla paikalla olevaa mökkiä.

Uudet terassialueet rakennettiin samaan tasoon kallioon kanssa ja mukailemaan sitä luonnollisuuden säilyttämiseksi.

Mökille ei oltu rakennettu kunnollista aluetta saapumiselle. Ensimmäinen hetki mökillä on tärkeä tunnelmanluoja niin omalle väelle kuin vieraille.

Muutoksessa mökin ympäristö tehtiin kauniiksi, helposti saavutettavaksi ja turvalliseksi kaikista suunnista.

Lisäksi taloon oli osin epäselvät ja vaaralliset kulkuväylät, eikä kesäkeittiötä ollut lainkaan. Mökille saapuvia odotti iso autoille tarkoitettu kivituhka-alue.

– Saapuminen on erittäin tärkeää. Se näkymä toivottaa asukkaat ja vieraat tervetulleiksi, Wuite muistuttaa.

Muutoksessa Wuite halusi parantaa ulkoalueiden toimivuutta ja etenkin tuoda upean luonnon esiin. Yli 400 neliömetriä huonokuntoista terassia purettiin. Tilalle rakennettiin pienempiä, samassa tasossa kallion kanssa olevia terasseja, joilla oli jokaisella oma tehtävänsä. Oli auringonsuunnan mukaisesti muun muassa aamupalaterassi ja isompia illallisruokailuja varten tarkoitettu terassi.

Mökin terassien käyttötarkoitusta on hyvä miettiä ilmansuuntien mukaan. Aamuauringossa on mukava syödä aamiaista. Oleskelu- ja ruokailutiloihin tarvitaan aurinkoa päivällä ja illalla.

Myös kesäkettiön rakentamisessa otettiin huomioon ilmansuunnat, tuulensuoja, näkymä ja pihan rajaaminen.

Tontti sai myös kesäkeittiön, kulkuväylät ja uuden sisääntuloalueen.

Kesäkeittiön rakentamisessa Wuite neuvoo ihmisiä ottamaan huomioon ilta-auringon, tuulensuojan, tulipisteen tarpeen ja paikan sekä näkymän.