Hangossa on myynnissä miljoonakohde, joka tulee harvoin vastaan: ”Ei siellä kummituksia leijaile, mutta historian havinan aistii”

– Kirkkosali on tietysti upein, mutta ullakkokin on aika jännä, välittäjä Nana Hyry kertoo Ilta-Sanomille.

Pelastusarmeijan rakennus vuodelta 1913 on toiminut kirkkona. Nyt se on yksityisomistuksessa.

Kylpylähistoriastaan tunnetussa Hangossa on myytävänä rakennus, jota ei joka välittäjälle tule vastaan milloinkaan. Nyt myytävänä on kirkkosalin ja neljän huoneiston kokonaisuus.

Keskellä Hankoa sijaitseva kivilinna on Pelastusarmeijan entinen kirkko, joka on ollut viime vuosina yksityisomistuksessa.

” Jos kattohirret osaisivat kertoa, mitä täällä on tapahtunut, melkein ihokarvat nousisivat pystyyn.

Sisällä rakennuksessa ei voi olla huomaamatta, että kyseessä on vanha herranhuone. Kirkkosali kirkonpenkkeineen on säilynyt ennallaan. Rakennus on vuodelta 1913 ja se on rakennusmestari Gustav Welanderin suunnittelema. Welander on suunnitellut Hankoon myös huviloita.

– Kirkkosali on tietysti upein, mutta ullakkokin on aika jännä. Se sijaitsee kirkkosalin yläpuolella, ja sieltä on upeat merinäköalat. Ei siellä ihan kummituksia leijaile, mutta historian havinan aistii. Jos kattohirret osaisivat kertoa, mitä täällä on tapahtunut, melkein ihokarvat nousisivat pystyyn, hankolainen kiinteistönvälitysyrittäjä Nana Hyry Hima & Huvilasta kertoo.

Kirkkosalin seinäkuva on uusi. Sen on maalannut hankolainen taidemaalari Johanna Siren-Kaplas.

Ullakolla on oma tunnelmansa. Näkymä ikkunoista on merelle.

Hyryn mukaan kyseessä on varsinainen uniikkikohde, josta ovat olleet kiinnostuneita muun muassa ravintolatoiminnasta kiinnostuneet sijoittajat sekä henkilöt, jotka suunnittelevat kiinteistön muuttamista asunnoiksi.

Kirkon yhteydessä on aina ollut henkilökunnalle tarkoitettu ullakkoasunto sekä kolme perinteisempää asuntoa, mutta lisääkin voi rakentaa.

– Kaava määrittelee, että osa rakennuksesta tulee olla liiketilaa. Siivessä on jo nyt asuntoja, mutta kirkkosaliin saisi jotakin muuta. Ullakkokin on rakentamaton, Hyry kertoo.

Hangon myytävästä kirkosta kertoi ensimmäisenä Kauppalehti.

”En ole nähnyt vastaavaa”

Kirkon muuttaminen asuinkäyttöön ei ole täysin tavatonta.

Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut muun muassa Pitäjänmäen vanhasta kyläkirkosta, jossa on nykyään koti.

Lue lisää: Helsingissä sijaitseva kirkko muutettiin kodiksi – nyt omaleimainen kohde on myynnissä

Pelastusarmeijan vanha kirkko on silti Hangon mittapuulla täysin poikkeuksellinen.

– Täällä on vanhoja läkkisepänpajoja ja muita, joita on myyty asuinkäyttöön, mutta silti en ole nähnyt Hangossa vastaavaa.

Hangon mittapuulla kyseessä on uniikki kohde.

Rakennuksessa on ullakkoasunto ja kolme muuta asuntoa.

Rakennuksen pyyntihinta on 995 000 euroa. Asuinpinta-alaa on 123 neliötä, mutta kaikkinensa neliöitä on 395. Kerroksia vanhassa kirkossa on kolme.

– Rakennuksen hinnoittelu ei ole ihan helppoa, mutta kyllä sitä on tehty sijainnin ja rakennusneliöiden mukaan. Vertailukohtia ei ole.

"Saa olla erotuomarina välissä”

Nana Hyry tietää, että näin erikoisen rakennuksen myyminen kestää aikansa. Välttäjä toivoo, että ostaja löytyy silti jo kesään mennessä.

– Jos haluat kirkon keskeltä kylää, sellainen olisi nyt tarjolla, Hyry sanoo ja naurahtaa.

Hangossa eletään parhaillaan varsinaista asunto- ja rakentamisbuumia.

Välittäjän mukaan eniten kysyntää on vanhoille puutalo-osakkeille, jotka sijaitsevat huviloissa. Kauempana rannasta sijaitsee myös tavanomaisempia kerrostaloasuntoja, joissa hintapyynti on tavallisen tallaajankin ulottuvilla.

Rakennus on rakennusmestari Gustav Welanderin suunnittelema.

Etenkin huviloiden näytöissä käydään välillä todellisia kiistoja siitä, kuka vetää asuntokaupassa pisimmän korren.

– Välillä näytöissä käyneet ovat tosi vihaisia, jos joku muu ehtii ensin. Kyllä siinä saa olla erotuomarina välissä.