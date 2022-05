Syntymäpuutarhuriksi itseään kutsuva Aarno Kasvi on nähnyt läheltä, kuinka vangit ja ongelmanuoret ovat innostuneet puutarhanhoidosta. Hän kertoo myös puutarhavinkkinsä niin aloittelijoille kuin konkareillekin.

Emerituspuutarhuri Aarno Kasvi, joka myös Arno-etunimellä tunnetaan, löytyy viherkaupan takaosasta kädessään pikkuinen lumikello. Se on enemmän kuin osuvaa, sillä haastattelupäivänä Turkuun on iskenyt todellinen takatalvi ja lunta pyryttänyt 10 senttiä.

– Nämä menevät lumen sataessa polvilleen ja nousevat, kun lumi sulaa. Lumikello tulee roudan läpi; Suomessa kasvien tulee olla vahvoja, Kasvi sanoo.

– Nämä menevät lumen sataessa polvilleen ja nousevat, kun lumi sulaa, Kasvi sanoo lumikelloista.

Kasvi on palannut pari päivää sitten Tukholmasta puutarhamessuilta. Niistä kysyminen saa hänen silmänsä loistamaan.

– Se oli aivan valtava tapahtuma, ja kävin sen kaksi kertaa perusteellisesti läpi, hän hehkuttaa.

Puutarhurilegendan – joka tässä tapauksessa ei ole liioiteltu termi – puhe alkaa polveilla tuttuun tapaansa, luonnollisesti kasveihin. Päivän yksi pääaiheista eli kevätistutukset saa odottaa hetken. Mutta mikä sen sopivampaa, sillä kevätistutukset saavat todellakin odottaa, kun ulkona on pakkasta ja pyryä kuin Lapissa konsanaan.

Kasvi on pienten kasvien puolella. Hän kritisoi pihojen muodonmuutos -ohjelmia, jossa kaikki jyrätään sileäksi.

– Kyllähän se harmittaa, kun kaikki viivästyy. Mutta kaksi viikkoa ja lumet ovat poissa, Kasvi sanoo.

Hän ennustaa, että ensimmäiset kylvöt päästään tekemään toukokuun alussa. Puutarhurin ensimmäiset viljelymuistot liittyvät juuri tähän samaan vuodenaikaan.

Kasvi varttui perniöläisessä lastenkodissa ja oli omien sanojensa mukaan puutarhuri syntymästään asti.

– Siellä kasvatettiin avomaan kurkun taimia ja tomaatintaimia kahvipurkeissa. Niitä istutettiin ulos ja opin leikkaamaan niitä. Ja tässä sitä ollaan.

Myös puutarhurille sopiva nimi on kulkenut mukana syntymästä saakka, vaikka sitä jatkuvasti epäillään.

” Ihmiset sanovat vielä tänäkin päivänä, että ai, se olet sinä, joka muutit sukunimesi ammatin takia.

– Ihmiset sanovat vielä tänäkin päivänä, että ai, se olet sinä, joka muutit sukunimesi ammatin takia. Sukuni vanha nimi on Andersson, mutta jo isoisäni vaihtoi sen fennomaaniliikkeen aikana Kasviksi.

Korona-aikana ihmiset ovat innostuneet kodin puuhasteluista aivan uudella tavalla. Myös puutarhahoito kiinnostaa enenevässä määrin. Puutarhanhoidolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia henkiseen hyvinvointiin.

Kun Kasvilta kysyy, mitä puutarhanhoito ihmiselle antaa, hän hiljenee hetkeksi – ensimmäistä kertaa haastattelun aikana.

– Puutarhanhoito antaa valtaa. Alat määrätä luontoa: Kun tekee, näkee tulokset. Kasvit ovat riippuvaisia sinun taidoistasi: mitä paremmin hoidat, sen kauniimmat kukat tai enemmän satoa.

Kasvi teki pitkän työrupeaman Uppsalan kasvitieteellisessä puutarhassa Ruotsissa. Puutarhassa oli kausitöissä vankeja ja ongelmanuoria. Siellä puutarhanhoidon vaikutukset näki ehkä vielä konkreettisemmin kuin muualla.

Kasvin kevätvinkit Vinkit aloittelijoille Hyötykasveista ensimmäisenä kannattaa kylvää retiisit. Taimi kestää kylmää, lajikkeita on paljon ja normaali peltomaa riittää niille. Ne kannattaa syödä rastaanmunan kokoisina, sillä meidän pitkä päivämme tekee niistä isompina hohkaisia. Retiisien jälkeen toukokuun puolivälissä kylvetään porkkanat ja muu juurekset. Viljelylaatikot ovat riski. Maa kuumenee korotetussa tilassa niin, että siinä pitäisi olla vieressä letkun kanssa koko ajan. Turussakin on ollut kuumana kesänä kaupungin jakamia laatikoita hoitamattomana ympäri kaupunkia, kun kaikki on palanut. Korkeat vanhanaikaiset tagetekset eli samettikukat ovat kauniita ja vetävät hyvin ötököitä. Korkeat samettikukat sietävät matalampia paremmin kylmyyttä, koska ovat lähempänä Etelä-Amerikassa kasvavaa villilajiketta. Mitä jalostetumpi kasvi on, sitä krantumpi viljeltävä. Uudet monihaaraiset auringonkukat kukkivat pitkään. Niissä on isot siemenet, jotka on helppo kylvää.

– Vanki voi ajatella, että mitä tahansa vartija sanookin, hän osaa silti ainakin tämän homman. Luottamus oli avainasia. Tarkoitus oli tehdä niistä yksilöistä yhteiskuntakelpoisia. Minulle tuli töihin myös ongelmaisia tyttöjä ja poikia. He olivat hyviä tekemään töitä, mutta kukaan ei ollut ottanut heitä vakavasti, Kasvi kertoo.

Eikä vankeja tarvinnut pakottaa töihin. Kasvi muistaa erään tapauksen, unkarilaisen rokkitähden, joka istui nuorisovankilassa tuomiotaan.

– Hän oli nähnyt ikkunasta, kuinka punatukkainen mies, eli minä, olin kävellyt puutarhassa. Hän kysyi itse, pääsisikö hän meille töihin. Vankilan korkea rakennus oli aivan puutarhan aidan takana.

– Onhan olemassa kurssejakin siitä, miten hortikulttuuri antaa uutta elämäniloa ja -halua.

Lastenkotitausta teki Kasvista myös suorapuheisen vaikuttajan, joka ei pelkää ottaa kantaa. Vielä eläkepäivilläänkin hän on muun muassa uskaltanut arvostella Kultarannan rumia kuusiaitoja ja huolestua vieraslajien leviämisestä Suomen vesistöissä.

Nyt on erinomainen aika ottaa siemenperunat esi-idätykseen.

Eikä hän jää tälläkään kertaa sanattomaksi päivänpolttavista aiheista. Kasvi haluaa sanoa painavan sanansa tosi-tv-kulttuurista ja erityisesti ohjelmista, joissa mökeille ja pihoille tehdään radikaaleja muodonmuutoksia.

– Kaikki vedetään sileäksi koneella. Se on luonnon tärvelyä. Kaivetaan esiin luonnonkallio ja tuodaan tilalle jokin eloton muovimatto. Miksi pitää tuhota luonnonmetsää ja levittää nurmimatto niin laajalle alueella? Eiväthän ihmiset sitä koko aluetta käytä. Alueet pitäisi säilyttää luonnonmukaisempina, hän huokaa.

Lue lisää: Tämän verran Huvila ja Huussi -ohjelmassa nähty Samu Haberin mökkipihan remontti oikeasti maksaisi

Toinen mieltä painava asia ovat suomalaisten viljelytaidot, etenkin nyt, kun maailmantilanne on tällainen. Hänen mukaansa perunaa pitäisi arvostaa enemmän, sillä se on pitänyt suomalaiset hengissä aiempienkin sotien aikana. Toki potunviljelyssäkin on omat niksinsä, joita city-ihminen ei välttämättä tiedä.

– Nyt on aika ostaa siemenperunoita esi-idätykseen ja laittaa ne laatikkoon turpeeseen niin, että osa näkyy. Sieltä ne nousevat ja kahden viikon päästä, kun lumi on poissa, ne voi istuttaa. Sopiva väli siemenperunoille on riveissä yksi jalkateränmitta ja rivien välissä kaksi, puutarhuri demonstroi.

Aarno Kasvi rohkaisee kotipuutarhureita opiskelemaan: Ei porkkanoita voi vain heittää penkkiin ja olettaa niiden kasvavan.

Kasvi on matkustanut kasvien perässä ympäri maailmaa, mutta erityisesti yhteen paikkaan hän haluaisi palata.

– Kiinan Mantsuriaan, vastaus tulee saman tien.

– Siellä on vielä paljon hyötykasvilajistoa, josta paikalliset pienviljelijät ottavat siemenet itse. Kansa ei voi luottaa hallintoon, ja he viljelevät siksi itse paljon. Monet niistä lajikkeista kävisivät meillekin, samoin viljelytavat.

Kasvi intoutuu muistelemaan ensimmäistä matkaansa alueelle muutama vuosi sen jälkeen, kun Mao Zedong oli kuollut (1976).

– Menimme Siperian junalla sinne ja takaisin. Ihmiset tulivat katsomaan meitä, ja ja halusivat jopa kokeilla tukan aitoutta. 200 ihmistä katseli ympärillä, kun kävelimme Harbinissa. Ensimmäisinä päivinä oli tarjolla haarukka, mutta sen jälkeen söimme viisi viikkoa puikoilla.

Kasvin kevätvinkit Vinkit konkareille Pensas- ja leikkopapuja ei pidä kylvää ennen kuin maa on tarpeeksi lämmin, vähintään noin 10 astetta. Pavussa on se ongelma, että se kyllä turpoaa, mutta ei lähde kasvamaan ilman lämpöä. Ja turvonneeseen papuun käyvät kiinni kaikki maan bakteerit ja pienet ötökät. Vanha suomalainen härkäpapulaji kestää paremmin varhaiskylvöä. Spagettikurpitsa tuli ensin Ruotsiin ja sieltä Suomeen. Siitä tulee hirveästi ruokaa ja se säilyy pitkään. Kurpitsan taimi kannattaa istuttaa peltoon, mielellään kohopenkkiin. Laji tekee joka nivelestä juuren maahan, mutta rönsyjä ei saa ruveta siirtämään, koska kasvu häiriintyy. Kasvi aistii ilmaston ja alkaa käyttäytyä sillä tavalla, joka on sille paras. Hajuherne on upea mutta vähän kranttu, ja sitä täytyy esikasvattaa. Hajuhernettä viljeltiin Suomessa aiemmin paljon. Se oli suuri artikkeli leikkokukkana ja hyvin suosittu hääkimpussakin. ”Tuoksuherne” vaatii kiipeilyverkon, jotta se viihtyy.

Kasvi jäi eläkkeelle vuonna 2009 oltuaan lähes 30 vuotta töissä Turun yliopistollisessa puutarhassa Ruissalossa. Eläkkeellä ei tosin kuvaa kovin hyvin Kasvin elämää: hän matkustelee, pitää luentoja ja esitelmiä sekä toimii asiantuntijatehtävissä. Viime vuonna hänen kirjastaan Palstalta parempaa ilmestyi uusi painos.

Kun Kasvi joutui muuttamaan Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan asunnosta pois vuonna 2019, rikkoi se uutiskynnyksen. Vuokrasopimuksen irtisanomisen syynä oli se, että puutarhassa kärsittiin tilapulasta. Kasvin mukaan huoneisto on kuitenkin edelleen tyhjillään.

– Minulla on sieltä ikävä satakieltä. Se ei tule Runosmäkeen, koska siellä ei ole pusikoita. Pyöräilin siellä myös joka aamu katselemaan lintuja. Ja sinkkuihmiselle oli mukavaa, kun kahvilassa tuli aina joku juttelemaan.

Maisemat ovat ehkä vaihtuneet, mutta Kasvi tekee edelleen ympäristössään pientä työtä luonnon hyväksi.

” Jos jokainen suomalainen tekisi pienen puron, säästyttäisiin monilta vaurioilta.

– Kun lumet sulavat, pintavedet täytyy saada pois. Teen pieniä puroja, kun olen aamukävelyllä. Jos jokainen suomalainen tekisi pienen puron, säästyttäisiin monilta vaurioilta.

Ulkona lumipyry kiihtyy kiihtymistään, mutta Kasvi katselee jo vihreään kevääseen. Hänellä on heittää vielä yksi vinkki niille, jotka kaipaavat käsiään multaan.

– Kannattaa laittaa kuivaa turvetta tai hienoa hiekkaa jään päälle, jolloin se sulaa nopeammin. Aurinko ottaa hyvin siihen mustaan, ja ne jäävät hienoksi pölyksi maahan, hän sanoo.