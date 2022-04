Maalaaminenko muka helppoa? Uutuuskirja kertoo, miten onnistut yllättävän vaikeassa työssä

Maalaaminen ei ole helppoa ja yksinkertaista, vaikka maine muuta sanoo.

Maalaamista pidetään kodin remonttitöistä helpoimpina – sen kun sutii seiniä, ja voi kohta ihailla lopputulosta.

Tosiasiassa ammattilaiset ovat viime aikoina kritisoineet maalaamisen helppoa mainetta. Vastikään maalaarimestari Jaakko Kuikanmäki mainitsi Helsingin Sanomille olevansa lopen kyllästynyt harhaluuloon, että maalaaminen olisi helppoa.

Myös Kotoisa, Huvila & Huussi- ja Inno-ohjelmista tuttu remonttiammattilainen Ville Heino kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että maalaaminen ei ole niin yksinkertaista kuin yleensä ajatellaan. Maltti onkin tekemisessä valttia.

Onneksi myös kinkkisemmät työt voi opetella.

Remppamimmit-kirja on tutustuttaa remontoinnin ja kunnostamisen saloihin.

Uutuuskirja Remppamimmit (Henna-Kaisa Sivonen, WSOY 2022) kertoo, miten maalaamisessa onnistuu.

Vinkit kirjassa jakaa innokas remontoija, kuvataiteilija ja kuvataiteen lehtori Lotta-Pia Kallio.

1. Mieti mitä tarvitset: liuotin- vai vesiohenteinen maali?

Moni aloittaa maalausurakan miettimällä, minkä värinen maali tilaan sopii. Ennen sitä Kallio suosittelee miettimään maalin muita ominaisuuksia.

Maalin valinta riippuu käyttökohteesta. Kattomaaliksi kannattaa valita hieman paksumpi maali, joka ei lähde valumaan, lattiamaaliksi taas maali, joka kuivuu kovemmaksi. Myös kalusteisiin löytyy omat maalinsa.

Yksi valinta tapahtuu liuotin- ja vesiohenteisen maalin välillä. Myös sitä sopii miettiä, onko oikea maali akrylaattipohjainen, muoviton, luonnonöljyinen vai synteettinen.

Esimerkiksi puisen lattian lattiamaaliksi on Kallion mukaan hyvä valita liuotinpohjainen maali, joka kuluu kauniisti. Liuotinohenteinen maali imeytyy myös puuhun vesiohenteista paremmin.

Sisäseinämaalina Kallio suosii sisustusmaalia, joka on muovitonta, vesiohenteista ja jonka sideaineena on käytetty luonnonöljyjä.

Sisäpintoja maalatessa on tavallista valita myös vesiohenteinen maali, joka on akrylaattipohjainen. Vesiohenteisen maalin etuna on helppokäyttöisyys: se kuivuu nopeasti ja on suhteellisen hajuton.

Vesiohenteisuus tarkoittaa, että jos maalia haluaa ohentaa ensimmäistä käyttökertaa varten, vedellä se onnistuu. Myös pensselit voi maalausurakan jälkeen pestä vedellä. Myös öljymaaleja löytyy vesiohenteisina.

Kalkkimaalit ovat suosittuja, mutta Kallio suhtautuu niihin varauksella, sillä niissä on kalkkia usein vain nimessä. Niissä saattaa olla myös muovia samoin kuin tavallisissakin sisämaaleissa. Kallio toivookin, että kalkkimaaleissa olisi tarkemmat tuoteselosteet.

2. Valitse maalin väri ja kiiltoaste

Maalia ei kannata lätkiä suoraan seinään, vaan ennen maalaamista apuna sopii käyttää paperisia värilastuja. Niitä kannattaa mallailla siinä tilassa, mihin maali on tulossa. Värilastujen sijaan maalia voi testata testipurkkien avulla. Lopputulos on varmempi kuin liuskoja käyttämällä.

Siihen, miltä maali tilassa näyttää, vaikuttaa muun muassa tilan ikkunoiden ilmansuunta, lamppujen värilämpötila ja maalin kiiltoaste.

Samansävyiset matta- ja himmeä maali näyttävät vaaleammilta kuin kiiltäväpintainen maali. Mattapintainen maali antaa myös enemmän anteeksi pinnan epätasaisuuksia kuin kiiltäväpintainen maali.

3. Käyttääkö pensseliä vai telaa?

Seuraavaksi on valittava työvälineiden väliltä. Pensseli sopii hyvin kalusteiden ja lattioiden maalaamiseen. Telalla puolestaan saa maalattua isoa pintaa nopeammin, joten työväline sopii hyvin seinien maalaamiseen. Katon maalaamiseen se sopii, kun apuna on jatkovarsi.

Kalusteiden ja lattioiden maalaamiseen sopii pensseli. Myös hankalammat paikat voi käydä läpi pensselillä.

Superlorpintaisella telalla tulee maaliin tasaisempi pinta, kun taas mohairtela tekee pienen röpelön, mikä ei haittaa, jos maali on vaalea, mutta tummemmissa maaleissa röpelö voi näkyä.

Epätasaisiin pintoihin sopii pitkänukkainen tela, matalanukkainen tela sopii taas tasaisempiin pintoihin. Jos käytät mattapintaista maalia, erot eivät näy niin helposti.

Maalilla on väliä myös silloin, kun valitaan sivellintä. Niitä on sekä luonnonharjaksisia että keinotekoisia. Riippuu maalista, mikä sopii parhaiten. Esimerkiksi pellavaöljymaaliin sopii eri sivellin kuin lakkaan.

Siveltimen koko ja muoto valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Hyvään siveltimeen kannattaa satsata, sillä halvimmat hajoavat viimeistään pesussa.

4. Pese seinä, kittaa, pyyhi ja rajaa

Ennen maalin sutimista seinään, pinnat kannattaa pestä seinäpesuaineella, maalipesuaineella tai kidesoodaliuoksella. Ne irrottavat rasvaa ja likaa vesipesua paremmin.

Peseminen kannattaa aloittaa alhaalta, jos kyseessä on pystysuora maalattava pinta. Maalipesun jälkeen pinnat pyyhitään kostealla.

Mahdolliset kolot kitataan ja hiotaan. Pintapöly pyyhitään pois.

Tämän jälkeen maalattavat pinnat rajataan tarkoilla maalarinteippilinjoilla.

Pohjamaalia suositellaan virallisissa ohjeissa, koska näin pintamaali tarttuu paremmin ja pysyy kauemmin maalattavana. Käytännössä voi kuitenkin olla toisin, Kallio huomauttaa. Aina pohjamaalia ei siis tarvita.

5. Sekoita maali hyvin ja maalaa

Ennen maalausta on tärkeää sekoittaa maali hyvin. Öljymaaleissa sekoittaminen on erityisen tärkeää, koska öljy kasaantuu muuten pintaan.

Öljymaali maalataan ohuemmasta paksumpaan kerrokseen. Ensimmäistä kerrosta siis ohennetaan vähän, jotta siitä tulee pohjamaali.

Vesiohenteista maalia voi maalata paksummin, öljymaali ikään kuin hierotaan pintaan kiinni. Sivellin toimii Kallion mukaan tähän tarkoitukseen hyvin, sillä telaa käyttämällä ei saa riittävästi voimaa työhön.

Levitä maalia tasaisesti ympäri telaa.

Seiniä ja kattoa maalatessa työ aloitetaan siveltimillä nurkista, ala- ja yläreunoista sekä pistorasioiden ja valonkatkaisijoiden ympäriltä. Kaikkea ei kannata maalata heti, vaan edetä sitä mukaan, että ehtii maalata alueen telalla heti perään. Näin maali ei kuivu välissä.

Sitten otetaan käyttöön tela.

Käytännössä maalaaminen tapahtuu niin, että maalikaukalosta otetaan maalia telaan ja pyöritellään sitä tasaisesti ympäri telaa. Maalia levitetään telalla seinälle lattiasta kattoon pystysuuntaisin vedoin. Maalia käytetään riittävästi, mutta ei liikaa. Seuraava maalattava kaistale limitetään hieman edellisen päälle.

Jos maalattavana on katto, telata tulee ikkunasta tulevan valon suuntaisesti.

6. Anna kuivua

Ennen seuraavaa pintakerrosta maalin annetaan kuivua rauhassa.

Riippuu maalista ja tilasta, kuinka kauan siihen menee. Jotkut maalit kuivuvat kahdessa tunnissa, kun taas öljymaalit voivat kuivua jopa kolme päivää.

Voit auttaa maalin kuivumisessa myös itse.

Mitä enemmän tilassa on lämpöä, sitä helpommin maali kuivuu. Luonnonmaalit vaativat myös UV-valoa kuivuakseen.