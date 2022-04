Kun sipsiryijystä tuli somehitti, Joonas, 31, irtisanoutui ja ryhtyi ryijy-yrittäjäksi: ”Pääsen samoihin tuloihin kuin päivätöissä”

Tuftaaminen oli valokuvaaja Joonas Salolle ensin pelkkä harrastus, joka sai alkunsa nettivideoiden katselusta. – Katsoin kaiken, mitä Youtubesta löysin ja sukelsin saman tien syvään päätyyn.

Hermannilaisen taloyhtiön tiloissa on maanantaiaamuna hiljaista.

Entisen mankelointihuoneen tavaroista voi kuitenkin päätellä, että työtila on pyhitetty käsityöyrittäjälle.

Nurkassa lepäävät kymmenet Seitsemän veljestä -lankakerät, ja ikkunan vieressä on isoakin miestä kookkaampi puukehys, johon on pingotettu kangas.

Täällä helsinkiläinen käsityöyrittäjä Joonas Salo, 31, valmistautuu alkavaan työviikkoon.

Salon työhuone sijaitsee Helsingin Hermannissa. Töihinsä Salo käyttää villalankaa.

Salon käsityöyritys on saanut alkunsa trendikkäästä käsityötekniikasta, tuftaamisesta. Tekniikka on ikivanha, mutta sen avulla voi valmistaa myös moderneja sisustustekstiilejä, kuten tauluja ja mattoja. Harrastuksen pariin ihmisiä vetää muun muassa tuftaamisen vaivattomuus.

Saloa kiehtoo tuftaamisessa tietynlainen meditatiivisuus.

– On koukuttavaa nähdä, kun jotakin syntyy tyhjästä. Samaan aikaan tuftaaminen on rentouttavaa. Työssä on sopivasti toistoa, mutta niin, ettei se muutu milloinkaan tylsäksi.

Tuftaamisesta uuden uran itselleen luonut Joonas Salo ei ole päätynyt käsityöyrittäjäksi perinteistä tietä.

Ensin tuftaaminen oli hänelle pelkkä harrastus, joka sai alkunsa nettivideoiden katselusta.

– Katsoin kaiken, mitä Youtubesta löysin ja sukelsin saman tien syvään päätyyn, Salo sanoo ja nauraa.

Tyyliltään ja teemoiltaan ryijyt ovat moderneja. Tässä työssä esiintyy Freddie Mercury. Toiveet tulevat asiakkailta.

Harrastus oli tuskin aluillaan, kun tuttavat tekivät ensimmäiset tilauksensa. Aluksi Salo valmisti kotonaan tuftaamalla tehtyjä mattoja, kukkaruukkuja ja peilejä.

Kun olohuoneessa haisi jatkuvasti liima, oli vuokrattava työhuone.

Virkavapaata Ilta-Sanomien valokuvaajana työskennellyt Salo päätyi pyytämään, kun harrastus vei liian suuren osan vapaa-ajasta.

Työt muuttuivat yhä mielikuvituksellisemmiksi ja värikkäimmiksi. Yksi asiakkaista tilasi lumilaudan kokoisen ja näköisen ryijyn, jonka neljä erilaista väriä symboloivat koko perhettä.

Sipsiryijystä, joka sai alkunsa asiakkaan toiveesta, tuli puolestaan somesuosikki, joka levisi Instagram-tileillä hitin lailla. Somenäkyvyyden laajennuttua etenkin nuoret kaupunkilaisnaiset ottivat yhteyttä. Osa tilauksista tuli ulkomailta saakka.

Työt valmistuvat tuftaamalla.

Sipsiryijystä tuli Instagramissa hitti.

Päivätyönsä lehtikuvaajana Salo jätti tämän vuoden alussa. Osittain oli kysymys pakosta, sillä aika ei riittänyt kaikkeen.

– Nykyään pääsen samoihin tuloihin kuin päivätöissä, eikä ainakaan vielä näytä siltä, että suosio olisi hiipumassa. En olisi ikinä uskonut, että käsityöllä pystyy elättämään itsensä.

Käsityöyrittäjänä onnistuminen ei ole Suomessa itsesäänselvyys, mutta vuonna 2022 onnistumisen mahdollisuudet ovat suuremmat kuin pitkiin aikoihin. Sosiaalinen media tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia markkinointiin. Etulyöntiasemassa ovat toki ne, joilla on jo valmiiksi kattavat kontaktiverkostot.

Myös käsityön ja perinteiden arvostus on nousussa. Etätöiden yleistyttyä moni panostaa kotiinsa aiempaa enemmän.

Salon värikkäät ryijyt vastaavat toiseenkin nousevaan sisustustrendiin, värien käytön lisääntymiseen.

– Voimakkaat värit tuntuvat olevan nyt pinnalla. Minulta tilataan tällä hetkellä erityisen paljon oransseja, vihreitä ja vaaleanpunaisia töitä. Jossakin vaiheessa meni paljon liilaa.

Joku voisi pitää töitä raflaavina, mutta ryijyjen historiassa on nähty aiemminkin moninaisia kuvioita.

Tyyliltään ja teemoiltaan Joonas Salon työt ovat moderneja.

Joku voisi pitää hampurilaisia, viskipulloa tai croissanteja esitteleviä töitä raflaavina, mutta ne eivät ole poikkeuksia. Moninaiset kuviot ja käyttötarkoitukset ovat ryijyjen historiassa tuttuja.

Eripuraakin ryijyt ovat aiheuttaneet. Kun tavalliselle kansalle myytiin 1930-luvulta lähtien ryijypaketteja, joiden avulla köyhempäänkin kotiin oli mahdollista kutoa oma ryijy, kriitikot nousivat vastarintaan. Kenen tahansa suunnittelemiin töihin suhtauduttiin ylenkatsovasti. Erimielisyyksiä on ollut siitäkin, tuleeko ryijyä säilyttää lattialla vai ripustaa se seinälle.

Myös Salolta on kysytty, voiko tuftaamalla valmistettuja seinävaatteita kutsua todella ryijyiksi. Suomen käsityön museo on muodostanut jo oman kantansa. Vastaus on kyllä, sillä ajan saatossa ryijyjen materiaaleihin ja nukan kiinnitykseen on tullut lisää menetelmiä. Olennaista ei siis ole se, missä tai miten tekstiili on valmistettu.

Tuftaamisen historia ulottuu kauas, sillä sen tiedetään olleen ainakin Amerikan uudisasukkaiden suosiossa 1600-luvulla.

Joonas Salo on yksi perinteen moderneista henkiin herättäjistä. Käsityöyrittäjällä on riittänyt töitä niin paljon, että markkinoinnin sijaan miehen on pitänyt panostaa myös toiseen voimavaraan: työstä palautumiseen.

Salo tienaa ryijyillä saman verran kuin päivätöissä. ”Työni ovat keskimäärin 200–900 euron hintaisia. Paljon menee 270–400 euron ryijyjä.”

Jatkossa yrittäjä kaavailee, että tekemistä riittäisi myös valokuvaamisen parissa. Unelmissa on ura, jossa kumpikin intohimonkohde mahtuisi elämään liki tasaveroisesti.

Kuka tietää, vaikka rinnalle löytyisi joskus vielä kolmaskin osaamisalue. Maailma on nimittäin täynnä koukuttavia Youtube-videoita.

Osittaisena lähteenä käytetty Suomen käsityön museossa työskentelevän amanuenssi Sari Jantusen haastattelua ja Pirkko Sihvon teosta Rakas ryijy, suomalaisten ryijyt, Suomen kansallismuseo 2009.