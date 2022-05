Kun Ile Uusivuori sattui selailemaan ilmoituksia, käynnistyi iso elämänmuutos – tältä näyttää Ilen ja Marja Hintikan kesämökillä

Marja Hintikkaa ja Ile Uusivuorta varoiteltiin mökin olevan loputon rahareikä. Pariskunta ei silti ole kertaakaan katunut kesämökin hankintaa.

Käynnistyi iso elämänmuutos, kun juontaja Ile Uusivuori sattui keväällä 2016 selailemaan ilmoituksia myynnissä olevista kesämökeistä.

– Ile ajatteli, että jos Marja näkee tämän, se on menoa. Mökkikuvissa oli heti oikea tunnelma, puoliso Marja Hintikka kertoo.

Aviomies oli oikeassa. Mökkiä lähdettiin katsomaan Kanta-Hämeeseen, ja kaupat tehtiin juhannusta edeltävällä viikolla.

” Mökkielämämme käynnistyi ryminällä.

– Ajoimme tilaisuudesta suoraan mökille viettämään juhannusta. Ja kutsuimme vielä vieraitakin. Mökkielämämme käynnistyi ryminällä, Hintikka nauraa.

Nyt kuusi vuotta myöhemmin hän ja aviomies ovat Vuoden mökkiläiset 2022. Näin valitsivat Suomen Vapaa-ajan asukkaiden liitto VAAL ry ja Messukeskus.

– Valinta tuntuu todella hyvältä ja on suuri kunnia, koska mökkeily on niin suuri osa suomalaisuuden ydintä.

Kunniamaininnan perusteissa kiitellään, kuinka arvostavasti Hintikka ja Uusivuori ovat julkisuudessa puhuneet mökkielämästä.

Ile Uusivuori on ohjaimissa, kun perhe suuntaa lähikauppaan. ”Kauppaan pääsee veneellä paljon nopeammin kuin autolla”, Marja Hintikka sanoo.

Komeat herkkutatit ovat sieniä rakastavan Marja Hintikan löytö lähimetsästä.

Mökkeily tuli pariskunnan elämään yllättäen, vaikka myynti-ilmoituksia tulikin selailtua.

– Harrastimme ilmoitusten katselua, mutta ajattelimme mökin olevan ajankohtainen vasta vuosien päästä. Mutta yhtäkkiä se olikin siinä.

” Meillä oli tuolloin kaksi vaippa-ikäistä lasta, mikä oli otettava huomioon.

Kesäpaikan piti olla sopivan ajomatkan päässä Helsingistä ja rannan olla lapsille turvallinen ilman äkkisyviä kohtia.

– Meillä oli tuolloin kaksi vaippa-ikäistä lasta, mikä oli otettava huomioon käytännön asioissa.

Toiveet toteutuivat 2000-luvun alussa rakennetulla mökillä, jota omistajat olivat vaalineet huolella.

– Tuli tunne, että haluamme olla tämän paikan arvoisia ja kohdella tätä hyvin.

Paikallinen rakentaja teki pari vuotta sitten uuden laiturin.

Ostopäätös piti tehdä nopeasti, mutta siltikin pariskuntaa ehdittiin varoitella mökkeilyyn liittyvästä työmäärästä ja rahanmenosta.

– Mökki on kuin kankkulan kaivo, siinä on niin paljon rahanmenoa, Hintikka muistelee varoitteluja.

” Päätös on tuntunut täysin oikealta.

Toisella puolella vaa´assa vaikutti myös edeltävä kesä 2015, joka oli ollut todella kuuma.

– Vietimme koko kesän pätsikuumassa keskusta-asunnossa. Hoidin vasta muutaman kuukauden ikäistä vauvaamme, jolla oli koliikki. Sellaista kesää en enää halunnut, halusin ulos veden äärelle.

Hän on onnellinen, etteivät varoittelut estäneet hankkimasta paljon hyvää elämään tuonutta kesäpaikkaa.

– Päätös on tuntunut täysin oikealta. Muunkinlaisia tarinoita saa kuulla, mutta meille ei ole käynyt niin. Päinvastoin.

Marja Hintikka graavaa itse siiat. ”Graavisiikaa pitää olla aina mökin jääkaapissa. Rakastan sitä ruisleivän päällä.”

Vohvelit ja letut marjojen kanssa ovat koko perheen kesäisiä herkkuja.

Mökin hankinnan aikaan pariskunnan pojat olivat kolme- ja yksivuotiaat. Seuraavana keväänä syntyi tytär.

” Koti on vaihtunut, mutta mökki on ollut pysyvä paikka.

– Mökki on ollut olemassa niin kauan kuin lapset asioita muistavat. Näiden vuosien aikana koti on vaihtunut, mutta mökki on ollut pysyvä paikka.

Koko perhe ikävöi mökille varsinkin talvisaikaan.

– Mökistä on tullut meille todellinen keidas, vähän kuin sielun maisema.

Hintikka kasvoi maalla, ja ne muistot ovat syöpyneet syvälle.

– Lapsuuteni kesät olivat idyllisiä. Kesäpäivien ihanimpiin hetkiin kuuluivat käynnit rantasaunassa. Sitä samaa haluan tarjota omille lapsilleni. Mökin hankinta mahdollistaa sen.

” Hoidin koko lapsuuteni vasikoita.

Kesäpaikan naapurissa on maitotila vasikoineen.

– Hoidin koko lapsuuteni vasikoita. Ehkä lasten myötä kasvaa halu palata lapsuuden hyviin muistoihin, Hintikka miettii.

– Luonnonläheisyys on iso osa suomalaisuutta. Uskon sen olevan syvällä meidän suomalaisten sielua.

Pariskunnan esikoinen on nyt yhdeksänvuotias, kuopus täytti hiljattain viisi vuotta ja keskimmäinen seitsemän vuotta.

– Lapset rakastavat mökillä olemista. Tiedostan, että teini-iässä tilanne voi olla toinen.

– Ei minuakaan teini-iässä kiinnostanut kökkiä mökillä. Mutta lapsuuden mökkimuistot tulevat varmasti tulevaisuudessa kannattelemaan heitä, ja joskus myöhemmin mökkeily voi alkaa taas kiinnostaa. Niin kävi itselleni ja niin on käynyt monille muillekin.

Hintikka ei halua velvoittaa lapsiaan mökin suhteen yhtään mihinkään.

– Vaikka mökki on minulle tärkeä, se ei ehkä tule olemaan sitä heille. En halua tehdä mökistä lapsille riippakiveä.

” Jokainen päiväni mökillä alkaa aamu-uinnilla säästä riippumatta.

Perheen mökkikausi alkaa yleensä huhtikuussa, jolloin mökkiä ruvetaan laittamaan kesäkuntoon. Mökillä ehditään viettää kesäisin keskimäärin puolitoista kuukautta putkeen. Muina aikoina siellä ollaan lähinnä viikonloppuisin aina marraskuulle asti.

– Jokainen päiväni mökillä alkaa huhtikuusta lähtien aamu-uinnilla säästä riippumatta. Sillä tavalla herään päivään ja saan samalla luontoyhteyden heti aamusta.

Hintikka rakastaa saunomista.

– Voisin saunoa vaikka koko päivän puusaunan lempeissä löylyissä. Sauna on minulle lähes pyhä paikka. On oltava saunarauha ja saunan tunnelmaa on kunnioitettava.

Muutama vuosi sitten Kotoisa-ohjelmassa laitettiin pariskunnan pihapiiriä uuteen uskoon. Sen jälkeen terassit on petsattu uudestaan pariinkin otteeseen, rantaan tuotu lisää hiekkaa sekä hiekoitettu pihaa. Pari vuotta sitten rakennettiin uusi laituri.

– Joka kesä on tehtävä jotain huoltoremontointia. Tänä vuonna leikataan puita ja marjapensaita.

Mökin pihapiiriä uudistettiin muutama vuosi sitten toimivammaksi ja pienten lasten kannalta turvallisemmaksi Kotoisa-ohjelmassa.

Ile Uusivirta ja Marja Hintikka olivat yllättyneen iloisia muutoksista, joita ohjelmassa tehtiin.

Saunamökin keittiö uusittiin ja seinät maalattiin tuomaan lisätilan tuntua.

Mökillä on kolme rakennusta, joista asuintilat ovat nyt saunamökissä.

– Kesäpaikkamme on tällä hetkellä valmis, mutta samalla myös kesken, sillä perustukset odottavat päämökkiä. Elämäni suurin unelma on saada sinne isompi talo.

” Ennen kuin täytän 50 vuotta, siellä on torppa pystyssä.

Vielä ei ole rakentamisen aika, mutta se tekee tuloaan.

– Ennen kuin täytän 50 vuotta, siellä on torppa pystyssä. Sen olen asettanut tavoitteeksi. Aika näyttää, miten käy.

Määräaikaan on nyt reilut kuusi vuotta.

Hintikka haluaa mökin liittyvän hyviin hetkiin ja muistoihin.

– Mökillä vallitsee sellainen olemisen kulttuuri, ilmapiiri ja henki, joka sinne itse luodaan. Haluan vaalia sitä, että mökillä on kaikilla hyvä olla. Se on minulle kaikki kaikessa, Hintikka painottaa.

Kotoisan uusi kausi pyörii parhaillaan keskiviikkoisin MTV3-kanavalla. Koko kausi on katsottavissa mtv-palvelussa.