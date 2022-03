Kun muusikko Kim Herold astui puolisonsa kanssa 141-neliöiseen asuntoon, yksi asia vakuutti hänet – ”Päätin, että tämä kämppä on pakko saada”

Muusikko, kuntovalmentaja Kim Herold löysi vaimonsa kanssa täydellisen asunnon Punavuoresta ja remontoi sen valoisaksi kodiksi. Aste asteelta ja huone kerrallaan tummentuvat sävyt luovat asuntoon intensiivisen tunnelman.

1/ Kerralla kuntoon

Haimme pitkään isompaa asuntoa tutuilta kulmilta, ja sain vinkin tästä huoneistosta serkultani. Asunto oli etsimäämme suurempi, mutta lähdimme silti katsomaan. Ihastuimme asuntoon heti, vaikka se olikin todella huonossa kunnossa ja vaati suurta remonttia.

Maalauksilla on tärkeä rooli kodissa. Olohuoneeseen Hakolan divaanin viereen pariskunta sijoitti puolalaisen Maciej Wlosinskin suojelusenkeliä esittävän teoksen. Kattovalaisin on Sessak Monarque.

Halusimme kaiken kerralla kuntoon, ettei jokin tekemätön korjaus olisi koko ajan mielessä. Saimme avuksi remonttialaa tuntevan ystäväni, ja teimme asunnosta juuri meille sopivan pohjaratkaisua muuntamalla. Siirsimme keittiön nykyisen kylpyhuoneen paikalta ja ruokatilan nykyisen vaatehuoneen paikalta samaan, avonaiseen tilaan. Olisimme olleet pulassa ilman vaatehuonetta. Myös vanhat ovet ja katot entisöitiin, niihin olemme todella tyytyväisiä.

Keittiö ja ruokatila sijoitettiin asunnon entiseen olohuoneeseen. Kaapistot HTH, hana Tapwell, tuuletin on Savon ja kodinkoneet Mielen. Välitilaan asennettiin sama Kaakelikeskuksen marmorilaatta, joka löytyy myös eteisen lattiasta. Calligariksen ruokapöytä ja tuolit hankittiin Vepsäläiseltä. Matto on Adoran.

2/ Kuin Pariisissa

Rapusta astutaan pienen portaikon kautta kotimme eteisaulaan, josta aukeaa näkymä olohuoneen ikkunoihin ja suoraan kaupunkiin. Ihastuimme ensi näkemältä juuri tuohon kohtaan asunnossamme. Ikkunan edessä oli aiemman asukkaan jäljiltä kaksi nojatuolia ja pikkupöytä shakkilautoineen, ja tiesin heti, että haluan toteuttaa samanlaisen oleskelupaikan meillekin. Löysimme kaksi tummansinistä samettiverhoiltua nojatuolia, jotka muodostavat juuri oikeanlaisen tunnelman yhdistettynä pieneen marmoripöytään.

Tähän näkymään Kim ihastui astuessaan asuntoon ensi kertaa. Siniset Calligariksen nojatuolit löytyivät Vepsäläiseltä. Valaisimet ikkunalaudalla Amanda B.

Pidämme myös valtavasti näkymästä, joka jatkuu läpi asunnon huoneesta toiseen. Tunnelma on kuin Pariisissa, jossa aikoinaan asuin useamman vuoden ajan.

Edellisellä asukkaalla oli ikkunan edessä kaksi nojatuolia ja pöytä shakkilautoineen. Kim halusi toteuttaa samanlaisen oleskelupaikan myös omaan kotiinsa. Marmoripöytä Calligaris.

3/ Kovaa ja pehmeää

Kotonamme on rauhallinen tunnelma, jollaista tavoittelimmekin. Kiireisen arjen vastapainona kodin pitää olla paikka, jossa ajatukset voi nollata ja jossa kaikki on kunnossa. Pidän etenkin entisen keittiön paikalle saneeratusta kylpyhuoneesta ja sen katosta. Näin samalla tekniikalla toteutetun pingotetun kangaskaton ystäviemme kotona ja halusin itsekin kokeilla sitä.

Rakastamme luonnonmateriaaleja, ja lattiaan valittiin sekä puuta että kiveä. Eteiseen asensimme marmorilaattalattian, ja sama laatta toistuu keittiön välitilassa ja uudessa kylpyhuoneessa. Muualle kotiin laitettiin Novafloorin yksisauvainen öljyvahattu ja harjattu tammiparketti, jonka Lumi-käsittely tekee siitä hieman vaaleamman. Kotimme tekstiileissä suosimme puuvillaa, pellavaa ja samettia.

Kylpyhuone rakennettiin entisen keittiön paikalle. Marmoriset laatat Kaakelikeskus, kaapistot HTH, tasona valkoista valumarmoria. Pingotettu kangaskatto teetettiin Ninapinta-liikkeessä. Suihkun lasi on Hietakarin Sandriff, hanat Tapwell.

4/ Vaaleasta tummaan

Aiemmissa kodeissamme on aina ollut valkoiset seinät, mutta täällä halusimme kokeilla jotain muuta. Olimme sävyjen valinnassa hieman epävarmoja, joten kyselimme neuvoa Tikkurilalta. Saimme ehdotuksen Pro Grey -kartan maalisävyistä, jotka tummenevat huoneesta toiseen.

Vaalein tila on vierashuone, olohuone on asteen tummempi, keittiöön sävy voimistuu taas hieman ja päätyyn sijoittuva makuuhuone on jo tummanharmaa. Vaikutelma on kiinnostava, kun kaikista huoneista näkee seuraaviin ja sävyt vaihtuvat lähes huomaamatta. Harmaan seurana kodissamme on vaaleanpunaisen sävyjä ja messinkisiä yksityiskohtia.

Makuuhuoneeseen pariskunta hankki erityisleveän 210 cm vuoteen Unikulmasta, josta myös vuoteen pääty löytyi. Lakanat H&M Home, matto Adora. Kattovalaisin on Umagen. Seinät maalattiin Tikkurilan Pro Grey sävyllä 1960.

5/ Vaimon valinnat

Kaikki kunnia sisustuksesta ja sen toteuttamisesta kuuluu vaimolleni. Kalustevalinnat teimme yhdessä, mutta hän valitsi värisävyt. Itse olisin päätynyt varmaan tylsempiin ratkaisuihin. Saimme kaikki pulmat ratkaistua eikä kompromisseille oikeastaan ollut tarvetta. Vierastin kyllä ensin ajatusta olohuoneen vaaleanpunaisesta samettidivaanista, mutta vaimoni vakuutti minut kokonaisuuden toimivuudesta.

Olohuoneeseen hankittiin Adean suuri Band-kulmasohva ja Hakolan Moon-rahi, joka toistaa olohuoneen divaanin sävyä samettiverhoilullaan.

Pandemian takia työt siirtyivät paljon kotiin, ja niinpä kuvaan kaikki treenivideot MyBnB Liveen olohuoneessamme. Silloin vaaleanpunainen samettinen divaani siirtyy sivuun ja tila muuntuu treenitilaksi.

Videon toimittaja Venla Ruoppila, kuvaus ja editointi Ninna Lindström.

Juttu on julkaistu Glorian Kodin numerossa 02/2022.