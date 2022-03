10 kuvaa osoittaa, miten mahtipontisia mökkiterasseja suomalaiset nyt haluavat – ”Punkit ja käärmeetkin pysyvät poissa”

Tammisaaressa Raaseporissa on myynnissä kesämökki, jonka terassi on todella iso, oleskelupiha tavallaan. -Puutarhaa ei tarvitse hoitaa, ja tontti on muutenkin luonnontilainen. Terassi päättyy saunaan, ja sateen tullen pääsee suojaan mökin edustalle, kertoo Pamela Hannula Kiinteistömaailma Raseborgista. Kohteen hintapyyntö on 220 000 euroa.