4 tehokasta ja kätevää ohjetta, joilla saat uunin lasin, pinnat ja pellit puhtaiksi: ”Pellistä tuli kuin uusi”

UUNI on kenties yksi keittiön raskaimmista siivouskohteista. Mutta kun uuni on puhdas, ei kotiin leviä leipomisen aikana turhia käryjä.

Asiantuntijat suosittelevat uunin putsaukseen mahdollisimman hellävaraisia menetelmiä, sillä uuninpuhdistusaineet ovat vahvasti emäksisiä ja ympäristöä kuormittavia. Niihin kannattaa turvautua vasta, kun mikään muu ei auta.

Kokosimme yhteen neljä erilaista vinkkiä uunin putsaukseen.

Oletko jo kokeillut näitä?

1. Marttojen uuninputsausvinkki:

Uunin sisäpintoja ei saa putsata hankaavilla pesuaineilla, sillä pinnoite voi vahingoittua. Marttojen uuninpuhdistusohje on riittävän hellävarainen.

1. Levitä nestemäistä mäntysaippuaa astianpesuharjalla uunin pohjalle.

2. Kuumenna uuni 50 asteeseen.

3. Kun seos alkaa kuplia, laita uuni pois päältä.

4. Anna uunin jäähtyä hetki. Harjaa pehmeällä harjalla.

5. Pyyhi pesuaine pois veteen kostutetulla liinalla.

Viimeistele halutessasi uuni ruokasoodalla (2 rkl), suolalla (2 rkl) ja lämpimällä vedellä (2 rkl) tehdyllä seoksella. Pyyhi lopuksi kostella liinalla.

Lähde: Martat: Kodinhoitokirja, Innostu ja onnistu kotona (Gummerus, 2020)

2. Uuninpelti ja ritilä puhtaaksi Eijan vinkillä

Uuninpellin saa puhtaaksi yleensä liottamalla ja käyttämällä käsitiskiainetta.

Mikäli pelti on jo niin huonossa kunnossa, että se ei siistiydy tavanomaisin keinoin, voi avuksi ottaa Eijan uuninpuhdistusvinkin. Huomioi kuitenkin, että jos pelti naarmuuntuu, ruoka saattaa palaa jatkossa kiinni.

Eijan salainen ase on teräshankaussieni. Se on tarkoitettu vaativan lian puhdistukseen, ja sillä voi puhdistaa pinttynyttä likaa. Kun tekniikka on oikea, pinta ei vahingoitu.

Erillistä puhdistusainetta Eija ei käyttänyt, vaan pelti puhdistui pelkällä hankaussienellä ja vedellä. Samalla metodilla hän puhdisti myös likaisen uuniritilän. 15 minuutin hankaus riitti.

– Pellistä tuli kuin uusi, Eija kommentoi.

Uunin lasin putsauksessa voi kokeilla soodasta ja vedestä tehtyä tahnaa tai lasipinnoille tarkoitettua puhdistusterää.

3. Ammattilaisen ohje uunin lasin putsaukseen

Jos uunin lasi on vain hieman likainen, sen saa puhtaaksi soodasta ja vedestä tehdyllä tahnalla. Jos tilanne on vaikeampi, Koti puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Saana Tyni neuvoo ottamaan avuksi lasipinnoille tarkoitetun puhdistusterän.

– Puhdistusterää käytetään yleensä keraamisen lieden ja induktiolieden puhdistuksessa, mutta se käy myös muiden lasipintojen putsaamiseen. Se on niin terävä, ettei se vahingoita pintoja, vaan poistaa vain palaneen ruoan.

Testasimme tavallisesta kodintarvikeliikkeestä löytyneen puhdistusterän ja rakastuimme lopputulokseen. Puhdasta tuli alle viidessä minuutissa!

4. Helppo tapa modernien uunien putsaukseen

Helpoimmalla pääsee tietysti silloin, jos kotona on itsestään puhdistuva uuni. Tällaisia ylellisyyksiä löytyy uusimmista uuneista.

Gigantti kertoo sivuillaan, että itsepuhdistusohjelmia on kolmenlaisia. Paras lopputulos tulee menetelmällä, joka tunnetaan nimellä pyrolyysi. Se perustuu uunin kuumenemiseen 500 asteeseen, jolloin rasva ja lika palavat tuhkaksi. Gigantin mukaan menetelmä on tavallinen integroitavissa liesissä.

Katalyyttisessa puhdistuksessa uuni kuumentuu 200 asteeseen. Puhdistus imee rasvan seiniin ja polttaa sen pois. Höyrypuhdistuksessa uuni kuumentuu puolestaan 50 asteeseen. Rasva ja lika irtoavat, kun uunin pohjalle laitetaan vettä täynnä oleva astia, josta vesi haihtuu.

Juttu on julkaistu aiemmin Ilta-Sanomissa 11/2021.