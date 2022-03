Suomalaiset ovat nyt entistä kiinnostuneempia Espanjan loma-asunnoista: ”Osa on kertonut haluavansa myydä kaiken omaisuutensa Suomesta”

Huolestuttavatko asunnonvaltaajat?

Asunnonvaltaus on yleistynyt Espanjassa, mutta Anssi Kivirannan mukaan ongelmaan voi vaikuttaa asunnon valinnalla ja turvallisuusjärjestelyillä.

"Luota välittäjään ja hanki asunto alueelta, jota hän suosittelee. Oikeat valinnat ennaltaehkäisevät tehokkaasti mahdollisia ongelmia. Hälytysjärjestelmä kannattaa ehdottomasti hankkia: se on todella edullinen ratkaisu pitämään kutsumattomat vieraat loitolla.

On syytä muistaa, että suurin osa vallatuista asunnoista on pankkien tai rahoitusalan toimijoiden omistuksessa. Usein kyse on pankkilainalla asunnon ostaneista, jotka eivät suoriudukaan lyhennyksistä, mutta jäävät silti huoneistoon asumaan.”

Anssi Kiviranta, Strand Properties