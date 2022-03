Suomalaisten sisustusmaku muuttui – nuoret himoitsevat nyt kahta takavuosien huonekalua, joista toinen ei kelvannut vuosiin edes kierrätyskeskukseen

Mitä tv-tuolista tai kirjahyllystä saa vertaiskaupassa?

”70-luvun tv-tuoli tai nahkanojatuoli on 100–600 euroa, riippuen valmistajasta, suunnittelijasta ja kunnosta. Sama pätee kirjahyllyihin, joissa hintaan vaikuttaa myös koko. Jos kirjahyllyn alla on senkki, hinta on 150–700 euroa.”