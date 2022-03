Kaarinassa tuli myyntiin omakotitalo, joka synnytti välittömän raivon

Kaarinassa on myynnissä omakotitalo, jonka sisustus on herättänyt runsaasti negatiivista huomiota.

Kaarinalainen omakotitalo ehti olla myynnissä vain hetken, ennen kuin sen myynti-ilmoitus lähti kiertämään sosiaalisessa mediassa – eikä suinkaan positiivisessa mielessä.

Kyseessä on vuonna 1995 rakennettu 150-neliöinen talo Turun naapurikunnassa Kaarinassa.

Raivoa on herättänyt talon sisustus: Oikotiellä julkaistussa ilmoituksessa näkyy, että talosta löytyvät muun muassa täytetty leijona, täytetty karhu, täytetyt seepran ja antiloopin päät, täytetty krokotiili sekä useita villieläinten taljoja.

Kohdetta myyvän Remaxin myyntineuvottelijan Teresa Lekarin mukaan kiinteistönvälitys on saanut kohteesta runsaasti palautetta niinä kahtena päivänä, kun se on ollut myynnissä.

– On tullut ihmettelyjä ja suoraan sanottuna ihan negatiivista vihapuhettakin. Nämä henkilöt eivät ole jättäneet yhteystietojaan, joten emme ole pystyneet reagoimaan palautteisiin mitenkään.

Lekarin mukaan omistajan kanssa keskusteltiin asiasta silloin, kun asunto oli menossa myyntiin.

– Tiesimme, että tämä tulee herättämään mielipiteitä, mutta emme osanneet varautua näin suureen huomioon, Lekari sanoo.

– Emme tietenkään halua negatiivista julkisuutta. Me myymme kuitenkin sitä kotia, emme eläimiä.

Miksi päätitte pitää täytetyt eläimet kuvissa, vaikka niiden tiedettiin herättävän keskustelua?

– Talossa asutaan tällä hetkellä, ja eläimiä on aika paljon, joten niitä ei saatu karsittua pois kuvista. Olisi vaatinut erillisen varaston, jos ne olisi haluttu siirtää myynnin ajaksi, Lekari vastaa.

Täytettyjä eläimiä koskevat Suomessa tiukat lait. Kaikkien rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien sekä niiden osien myyntiin tarvitaan lupa. Lisäksi omistajan täytyy pystyä todistamaan, että eläin on laillisesti hankittu.

– Talon omistajan kertoman mukaan luvat on kunnossa. Hän on omien sanojensa mukaan ammattimetsästäjä ja itse ampunut eläimet. Hän on myöskin tietoinen, ettei näitä eläimiä saa myydä eteenpäin Suomessa, Lekari sanoo.

Ilta-Sanomat ei saanut käyttöönsä kiinteistönvälityksen kuvia täytetyistä eläimistä. Ne on kuitenkin nähtävissä myynti-ilmoituksessa, eikä niitä ainakaan haastatteluhetkellä olla vielä poistamassa.

– Ei ole ollut puhetta siitä, että kuvia poistettaisiin. Toki se taitaa olla jo liian myöhäistäkin, Lekari sanoo.

– Tarkoitus ei ole ollut aiheuttaa kenellekään mielipahaa vaan myydä asunto, hän lisää.