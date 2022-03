Ammattijärjestäjä kertoo, kuinka monta pyyhettä ja vaatekappaletta kotona kannattaa olla – näin järjestys säilyy paremmin

Ammattijärjestäjän mukaan suomalaisilla on liikaa etenkin lastenvaatteita.

Kotona odottaa tuttu kaaos: verenpaine kohoaa jo eteisessä, jossa pipot, hanskat ja kaulahuivit kietoutuvat toisiinsa sotkuisin kerroksin.

Yhtään paremmin eivät ole asiat kylpyhuoneessa tai vaatehuoneessakaan: mistä tätä tavaraa riittää?

Salolainen Riikka Suominen tunnistaa ongelman. Hän on yhden lapsen äiti ja tekee sivutoimisesti ammattijärjestäjän töitä.

Moni uupuu kaaokseen, sillä suomalaiskodeissa on yksinkertaisesti liikaa tavaraa. Etätyöaikana sotkuinen koti häiritsee myös keskittymistä.

Pelkällä tekstiilien läpikäynnillä ongelmaan on kuitenkin helppo tarttua.

Suominen on todennut, että hyvä määrä pyyhkeitä ja vuodevaatteita on kolme per käyttäjä.

– Tähän vaikuttaa tietysti se, käykö kotona paljon vieraita ja onko kyseessä ahkerampi vai laiskempi pyykkääjä. Usein toimivaa on se, että pyyhkeitä ja liinavaatteita on käytössä yhdet ja kaapissa toiset. Likakorissa on kolmannet.

Kylpyhuoneen kaaosta helpottaa, kun tekstiilit on ylipäätään lajiteltu huolellisesti.

Märkiä kasoja ei synny, sillä Suominen käyttää kotonaan kuivausoksia, joihin voi laittaa märät pyyhkeet tai lapsen kurahanskat kuivumaan.

Lisäksi Suominen suosii erilaisia viikkaustekniikoita.

– Rullaaminen on tosi nopea ja helppo tapa saada pyyhkeet järjestykseen. Myös tavallinen viikkaus on varteen otettava vaihtoehto, jos vetolaatikoita ei ole.

Pyyhkeet voi säilyttää myös tavallisella hyllyllä niin, että alle sijoitetaan aina puhtaat pyyhkeet ja käyttöön otetaan päällimmäinen.

Näin pyyhkeet siliävät, eikä samoja kappaleita tule kierrätettyä käytössä alinomaa.

Näin eteisen kaaoksen voi taltuttaa

Riikka Suominen pitää sosiaalisessa mediassa Tärkeysjärjestys-nimistä tiliä, jossa hän jakaa suomalaisille kodin järjestysvinkkejä.

Kun hän aloitti helmikuun alussa tekstiileitä käsittelevän teemakuukauden, moni otti yhteyttä ja kysyi, miten eteisen kaaoksen saa taltutettua.

Suominen suosittelee jokaiselle perheenjäsenelle omaa koria, johon voi laittaa pipot ja käsineet.

– Myös kuivausoksasta on apua. Siihen voi laittaa märät käsineet kuivumaan.

Kaiken lähtökohta on kuitenkin karsiminen. Aikamme perisynti, liika tavara, koskee erityisesti vaatteita.

– Monella on tapana säilyttää niitä vain tunnesyistä. Toiset säilyttävät vaatteita siksi, että mahtuisivat vielä joskus ihannekokoonsa.

Riikka Suominen säilyttää vaatteitaan tangossa. Näin on helpompi olla koko ajan kartalla, mitä tekstiilejä kotona on.

Erityisen paljon suomalaiskodeissa on Suomisen mukaan lastenvaatteita. Niitä kertyy lahjoituksena ystäviltä, joiden omat lapset ovat kasvaneet koosta ohi. Lisäksi vaatteita jemmataan, kun pelätään, että muuten vaatteet ovat jatkuvasti likaisena.

– Aikuiset taas pitävät jemmassa vanhoja vaatteita, joita ajatellaan käytettävän vaikkapa likaisemmissa hommissa sitten joskus. Niitä toki tarvitaan, mutta tarvitaanko siihenkään kymmentä paitaa?

Suominen on laskenut, että arjessa pärjää hyvin 33:n käyttövaatteen avulla. Loput voi laittaa varastoon. Käytössä olevaa vaatevalikoimaa voi vaihtaa esimerkiksi kahden kuukauden välein.

Nykyään Suominen ei laske vaatekappaleidensa määrää. Kokoelma on niukka ja koostuu harvoista luottovaatteista.

Vaatteensa ammattijärjestäjä säilyttää tangossa.

– Olen kokenut sen helpoksi, sillä olen karsinut vaatteita, ja useimmat mahtuvat tangolle. Vain raskaat neuleet rullaan vetolaatikkoon. Tangossa säilyttäminen tekee vaatteille hyvää, sillä näin on helppo nähdä, mitä itsellä on. Tangossa vaate ei myöskään rypisty.

Näistä vaatteista voit karsia: ”Vaatteet, joihin olen saanut päähänpinttymän, mutta jotka eivät ole ajattomia." Näitä kannattaa suosia: ”Alusvaatteissa perusmallit. Alusvaatteet ovat joka tapauksessa eri tavalla kulutustavaraa, eli niitä pitää uusia aika ajoin.” Lähde: Riikka Suominen

Vältä levoton olo

Ammattijärjestäjä Riikka Suominen vakuuttaa, että kodin kaaokseen kannattaa puuttua, sillä selkeys tuo mukanaan hyvän mielen ja lisää keskittymiskykyä.

Etätyöaikana viimeinen voi olla myös tehokkuuskysymys.

– Töitä voi olla vaikea edes aloittaa, jos ympärillä on röykkiöitä. Ainakin minulle tulee sekaisuudesta levoton olo.

Kokemus on opettanut, että kun turhasta tavarasta tai vaatteesta pääsee eroon, sitä ei jälkikäteen kaipaile.

– En ole kaivannut mitään mistä olen luopunut. Päinvastoin. Mitä vähemmän vaatteita minulla on, sitä helpompaa pukeutumisesta on tullut.